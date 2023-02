"DSDS" 2023: Jury-Mitglied Pietro Lombardi wollte eigentlich Profi-Fußballer werden

"DSDS" 2023: Wir stellen Ihnen das Jury-Mitglied Pietro Lombardi in unserem Porträt vor. Interessieren Sie sich für seine Größe, sein Alter und seine Lieder? Hier werden Sie fündig.

Neues Jahr, neuer Star? Mit Sicherheit, am 14. Januar, ging die Casting-Show " Deutschland sucht den Superstar" in ihre aktuelle Staffel. Und auch in der Jubiläums-Runde 20 gibt es am Schluss natürlich einen Sieger oder eine Siegerin, doch der Weg zwischen dem ersten Casting und dem großem Finale in Show Nr. 18 ist lang. RTL hat die Sendetermine der vermutlich letzten Staffel der Show bereits bekanntgegeben, und auch die Mitglieder der DSDS-Jury 2023 stehen fest. Neben dem Rückkehrer Dieter Bohlen sitzt unter anderem auch Pietro Lombardi am Jury-Pult - das war bereits 2019 und 2020 der Fall. Wir stellen Ihnen den Sieger von Staffel 8 in diesem Porträt näher vor.

"DSDS" 2023: Die frühe Laufbahn von Pietro Lombardi war mit Swarovski-Steinen gepflastert

Hier zunächst einmal in aller Kürze sein Steckbrief:

Name: Pietro Lombardi

Geburtsdatum: 9. Juni 1992

Alter: 30 Jahre

Geburtsort: Karlsruhe , Baden-Württemberg

, Sternzeichen: Zwillinge

Größe: 1,74 m

Pietro Lombardi hat zum Teil italienische Wurzeln - sein Vater stammt von dort. Er wuchs mit einem älteren Bruder und einer jüngeren Schwester in Karlsruhe auf. Nach einer abgebrochenen Lehre zum Maler und Lackierer arbeitete er als Pizzabäcker und - auf 400-Euro-Basis - als Fasser von Swarovski-Steinen in einem Schmuckgeschäft.

Seine ursprünglich geplante Karriere als Profi-Fußballer musste er nach einem massiven Beinbruch als 16-Jähriger aufgeben. Stattdessen entdeckte er seine Liebe zur Musik und erntete mit seinem auf YouTube hochgeladenen Song "Grüne Augen" wohlwollendes Feedback.

Seine Teilnahme an der 8. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" im ersten Halbjahr 2011 brachte ihm mit dem von Dieter Bohlen geschriebenen Song "Call My Name" im Finale am 7. Mai den Sieger-Titel "Superstar". Zuvor hatte der damals 18 Jahre alte Lombardi in jeder "DSDS"-Runde den ersten oder zweiten Platz belegt. Die Abschluss-Show wurde von RTL zum "Traumpaar-Finale" hochstilisiert - Lombardi trat mit seiner damaligen Freundin und Finalgegnerin Sarah Engels im Hochzeits-Outfit auf.

Die Lieder von DSDS-Jurymitglied Pietro Lombardi

Sein gesungener Weg zum Sieg in der achten Staffel von DSDS sah folgendermaßen aus:

Billionaire

With You

Freaky Like Me

Down

Que Sera, Sera

Mein Stern

Every Breath You Take

Don’t Worry, Be Happy

Mad World

I Just Called to Say I Love You

Make You Feel My Love

Sweat

Just a Gigolo

You Are Not Alone

Gimme Hope Jo’anna

Can You Feel the Love Tonight

Wenn das Liebe ist

Dance with My Father

Que Sera, Sera

Call My Name

Nach seiner Krönung zum Superstar 2011 hat Pietro Lombardi diese Alben veröffentlicht:

2011-2012: "Jackpot" und " Pietro Style "

" 2013: "Dream Team"

Auch in Doku-Soaps und TV-Shows ist DSDS-Juror Pietro Lombardi schon aufgetreten

Der DSDS-Superstar war nach seinem Sieg in Staffel 8 auch in anderen TV-Formaten zu sehen. Einige Beispiele: 2013 trat er bei Pro7 gegen seine damalige Frau in "Clash! Boom! Bang!" an - und verlor gegen Sarah Engels. Bei RTL war er gemeinsam mit ihr in der Reality-Show "Der VIP-Bus – Promis auf Pauschalreise" zu sehen. Zu seinen bisher letzten Auftritten in derartigen Formaten zählt seine Beteiligung an der RTL-Show "Pocher – gefährlich ehrlich!". Am 14. Januar 2022 gewann er die Deutsche Meisterschaft im Fangen in der Sat.1-Spieleshow "Catch!" - als Team-Chef seiner Mannschaft.