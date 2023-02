"DSDS" live im TV und Stream sehen: Infos zur Übertragung und Wiederholung

"Deutschland sucht den Superstar" ist zurück auf RTL. Alle Informationen zur Übertragung der Jubiläumsstaffel im TV und Stream sowie zur Wiederholung gibt es hier.

Wenn man an " DSDS" denkt, fällt einem meist zunächst ein Jury-Mitglied ein: Dieter Bohlen. Der kehrt auch in diesem Jahr wieder auf den Jury-Stuhl zurück, um seine objektive und fachmännische Meinung zum Talent der Show-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer abzugeben. Unterstützt wird der "Pop-Titan" bei der Suche nach Deutschlands nächstem Superstar von Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice.

Wann läuft die 20. Staffel "Deutschland sucht den Superstar" im TV und Stream? Gibt es die Folgen der Jubiläumsstaffel auch in der Wiederholung? Diese und weitere Fragen beantworten wir in diesem Artikel für Sie.

"Deutschland sucht den Superstar" 2023 im TV und Stream sehen

Nach der ersten Folge am 14. Januar 2023, um 20.15 Uhr, geht es im wöchentlichen Rhythmus weiter - zunächst an zwei Tagen die Woche. Jeweils Samstag und Mittwoch um 20.15 Uhr läuft die Castingshow "DSDS" im Fernsehen und Stream. Mit Beginn der Recall-Phase wird die Show dann nur noch samstags übertragen.

Das sind die voraussichtlichen Sendetermine von "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL. Sendebeginn ist jeweils 20.15 Uhr.

Folge 1 Samstag, 14.01.2023 Casting 1 Folge 2 Mittwoch, 18.01.2023 Casting 2 Folge 3 Samstag, 21.01.2023 Casting 3 Folge 4 Mittwoch, 25.01.2023 Casting 4 Folge 5 Samstag, 28.01.2023 Casting 5 Folge 6 Mittwoch, 01.02.2023 Casting 6 Folge 7 Samstag, 04.02.2023 Casting 7 Folge 8 Mittwoch, 08.02.2023 Casting 8 Folge 9 Samstag, 11.02.2023 Casting 9 Folge 10 Mittwoch, 15.02.2023 Casting 10 Folge 11 Samstag, 18.02.2023 Casting 11 Folge 12 Samstag, 25.02.2023 Recall 1 Folge 13 Samstag, 04.03.2023 Recall 2 Folge 14 Samstag, 11.03.2023 Recall 3 Folge 15 Samstag, 18.03.2023 Recall 4 Folge 16 Samstag, 25.03.2023 Recall 5 Folge 17 Samstag, 01.04.2023 Recall 6 Folge 18 Samstag, 08.04.2023 Liveshow 1 Folge 19 Samstag, 15.04.2023 Liveshow 2 Folge 20 Samstag, 22.04.2023 Liveshow 3

Ganze Folgen von DSDS in der Wiederholung sehen

Zumindest für die erste Folge "DSDS" ist eine Wiederholung im herkömmlichen TV vorgesehen. Alle weiteren Episoden "Deutschland sucht den Superstar" können auf jeden Fall bei RTL+, dem Streamingportal von RTL, verfolgt werden. In der Regel sind die Folgen bis zu eine Woche nach der Erstausstrahlung auch kostenlos abrufbar. Danach wird ein Premium-Abo für das Ansehen der Episoden benötigt, das monatlich 4,99 Euro kostet.

"Deutschland sucht den Superstar" 2023: Ablauf der Castingshow

Startschuss für die Suche nach Deutschlands nächstem Superstar, der sich in erster Linie durch ausgeprägtes Gesangstalent auszeichnet, war am 14. Januar 2023. Wer sich in den ersten Runden der DSDS-Jury rund um Dieter Bohlen als würdig präsentieren kann, kommt weiter. Denn gemeinsam mit Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony werden die Kandidatinnen und Kandidaten von Bohlen bewertet. Jedes Jurymitglied stimmt entweder mit "Ja" oder "Nein". Und vermutlich wird es Dieter Bohlen nicht nur dabei belassen, schließlich kennt man ihn und seine Sprüche bei "Deutschland sucht den Superstar" schon seit inzwischen 20. Staffeln. Die Moderation übernimmt Laura Wontorra. Die "DSDS"-Übertragung übernimmt wie immer RTL.

