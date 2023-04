DSDS-Finale am 15. April 2023: Wer ist der Gewinner?

Das große Finale von "Deutschland sucht den Superstar" 2023 stand an. Wer ist der Gewinner? Wer ist raus?

Bei den Sendeterminen von "Deutschland sucht den Superstar" 2023 stand das Finale an. Die Übertragung übernahm wie gewohnt der Privatsender RTL. Die Kandidaten, die es ins Finale schafften, konnten das letzte Mal vor der DSDS-Jury auftreten, die aus Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen besteht. Die Entscheidung, wer der neue Superstar 2023 wird, lag aber in den Händen der Zuschauer. Die Jury konnte lediglich eine Tendenz abgeben, die aber nicht zur Entscheidung führte. Wer ist der Gewinner von " Deutschland sucht den Superstar" 2023? Wer ist raus? Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

DSDS 2023: Gewinner von Staffel 20

Im Finale von "Deutschland sucht den Superstar" 2023 standen sich vier Teilnehmer gegenüber. Nur einer konnte die Show für sich entscheiden und erhielt die meisten Anrufe. Der neue Superstar 2023 ist Sem Eisinger. Er erhielt 54,81 Prozent der Stimmen.

Sem Eisinger ist der Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" 2023. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

DSDS 2023: Sieger der Jubiläumsstaffel vorgestellt

Sem Eisinger ist 29 Jahre alt und lebt aktuell in Frankfurt. In der diesjährigen Jubiläumsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" erntete er immer viel Lob von der Jury und schafft es daher in das große Finale. Der Siegersong von Sem Eisinger, den er performte, lautet: "Don't Let Me Know". Im Interview mit RTL gab er an, dass er schockiert und sprachlos über den Sieg ist. Er lobt seine Mitstreiter sehr und hätte jedem den Sieg gegönnt. "Das sind solche tollen Menschen, drei super Sänger. Lorent: Mega! Kiyan: Boah! Monika: Da braucht man gar nichts sagen!"

DSDS 2023: Wer ist raus?

Das Finale von "Deutschland sucht den Superstar" 2023 wurde von vier Finalisten bestritten: Kiyan Yousefbeik, Lorent Berisha, Monika Gajek und Sem Eisinger. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Plätzen im Finale:

Platz 1: Sem Eisinger

Sem Eisinger Platz 2: Monika Gajek

Platz 3: Lorent Berisha

Platz 4: Kiyan Yousefbeik

Das sind alle bisherigen DSDS-Gewinner

Da in diesem Jahr bereits die 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" über die Bühne ging, haben wir Ihnen eine Übersicht zu allen ehemaligen Gewinnern zusammengetragen:

Staffel 1: Alexander Klaws

Staffel 2: Elli Erl

Staffel 3: Tobias Regner

Staffel 4: Mark Medlock

Staffel 5: Thomas Godoj

Staffel 6: Daniel Schuhmacher

Staffel 7: Mehrzad Marashi

Staffel 8: Pietro Lombardi

Staffel 9: Luca Hänni

Staffel 10: Beatrice Egli

Staffel 11: Aneta Sablik

Staffel 12: Severino Seeger

Staffel 13: Prince Damien

Staffel 14: Alphonso Williams

Staffel 15: Marie Wegener

Staffel 16: Davin Herbrüggen

Staffel 17: Ramon Roselly

Staffel 18: Jan-Marten Block

Staffel 19: Harry Laffontien

Staffel 20: Sem Eisinger

DSDS 2023: Wird es eine Wiederholung geben?

Wer am 15. April 2023 um 20.15 Uhr verhindert war und daher das Finale von "Deutschland sucht den Superstar" verpasste, hat dennoch die Möglichkeit die letzte Show nachträglich in der Wiederholung anzusehen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Das Finale kann direkt am 16. April 2023 morgens um 07.35 Uhr im linearen Fernsehen bei RTL angesehen werden. Wer sich lieber selbst die Uhrzeit der Wiederholung aussuchen möchte, hat ebenfalls die Möglichkeit dazu. Die Wiederholung vom Finale von DSDS 2023 kann außerdem beim sendereigenen Streamingdienst RTL+ angesehen werden.