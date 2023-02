"DSDS"-Kandidaten 2023 vom 18. Februar: Wer ist raus? Wer ist im Recall?

Für die Teilnehmer bei "DSDS" 2023 ging es in die nächste Runde. Wir haben alle Informationen zu den Kandidaten am 18.02.2023 und ihren jeweiligen Liedern im Überblick.

Die erste Castingrunden bei " DSDS" 2023 sind nun vorbei und bald geht es in den Recall. Auch am 11. Sendetermin von DSDS mussten sich die Kandidaten vor der "DSDS"-Jury 2023 beweisen. Diese besteht 2023 aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice. Für die Übertragung der Sendung live im Free-TV und im Stream ist in gewohnter Manier der Sender RTL zuständig.

Wir haben alle Informationen zu Liedern und Kandidaten beim Sendetermin 11 von "DSDS" 2023 im Überblick. In dieser Folge sind die letzten Kandidaten angetreten, um einen der begehrten Recall-Zettel zu erhalten. Nachdem sich die letzten fünf von ihnen der Jury gestellt haben, geht es direkt weiter zum Quick Pick. In dieser Runde wurde entschieden, wer sich tatsächlich einen Platz im Auslandsrecall auf Mallorca sichern kann.

Wer ist im Recall von "DSDS" 2023?

Tilly Horn (26) aus Monheim am Rhein

Die 26-Jährige hat sich für ihre Performance vor der DSDS-Jury den Song "Believer" von den Imagine Dragons ausgesucht. Dabei ist ihr Auftritt bei "DSDS" 2023 nicht ihr erster Ausflug auf die Showbühne. 2007 hat sie bereits bei der ersten Staffel von "Das Supertalent" teilgenommen - und sich damals sogar bis ins Finale gekämpft. Wird Dieter Bohlen sie wiedererkennen?

Tilly Horn aus Monheim am Rhein singt "Believer" von den Imagine Dragons. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Esther Nkongo (27) aus Mönchengladbach

Esthers Motto ist Durchboxen: Sowohl im Leben als alleinerziehende Mutter als auch in ihrer Freizeit im Fitness-Studio oder Thai-Boxen. Neben ihren sportlichen Talenten will die 27-Jährige jetzt auch musikalisches Können unter Beweis stellen. Für die "DSDS"-Jury singt sie deswegen "Natural Woman" von Aretha Franklin.

Ester Nkongo aus Mönchengladbach singt "Natural Woman" von Aretha Franklin. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Hagen Künnecke (21) aus Nieste

Dieser Kandidat setzt auf gleich zwei Lieder: "Your Song" von Elton John und "Can’t Help Falling In Love" von Elvis Presley. Damit möchte Hagen sich in die Herzen der Jury singen. Und die Erwartungen sind hoch, schließlich hat der 21-Jährige bereits eine Musical-Ausbildung an der "Stage school" in Hamburg genossen.

Hagen Künnecke aus Nieste sing "Your Song" von Elton John und "Can't Help Falling in Love" von Elvis Presley. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

"DSDS" 2023 vom 18. Februar: Wer ist raus?

Florian Schäfer (23) aus Netphen

Hauptberuflich ist der 23-Jährige Maschinenbau-Student. Aber in seiner Freizeit ist Florian Schäfer regelmäßig mit seiner Gitarre auf verschiedenen Bühnen unterwegs. Für seinen Auftritt auf der "DSDS"-Bühne setzt der Florian auf "Drivers License" von Olivia Rodrigo. Mal sehen, ob für ihn die Fahrt in Richtung Recall weitergeht.

Florian Schäfer aus Netphen singt "Drivers License" von Olivia Rodrigo. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Nils Bollenbach (22) aus Hamburg

Der Hamburger tritt mit dem Song "Warum hast du nicht nein gesagt" von Roland Kaiser und Maite Kelly auf. Auch wenn der 22-Jährige das erste Mal bei "DSDS" dabei ist, handelt es sich hier nicht um seine erste kreative Performance. In seiner Freizeit ist Nils nämlich in einem Künstlerkollektiv aktiv - und hat sich für sein Atellier einen ganz besonderen Ort gesucht: eine Zelle in einem Frauenknast.

Nils Bollenbach aus Hamburg singt "Warum hast du nicht nein gesagt" von Roland Kaiser und Maite Kelly. Foto: Stefan Gregorowius, RTL

Kandidaten im Quick Pick bei "DSDS" 2023 am 18.02.23

Wer einen der beliebten Recall-Zettel bekommen hat, landet in der sogenannten Quick Pick Runde von "DSDS" 2023. Hier wird entschieden, wer tatsächlich mit in den Recall auf Mallorca darf.

Diesen Kandidaten und Kandidatinnen haben es ins Auslands-Recall geschafft:

Nikolaos "Big N" Simediriadis (23) aus Werther mit "Schlechtes Vorbild" von Sido

mit "Schlechtes Vorbild" von Sido Aileen Sager (23) aus Birkenfeld mit "Regenbogenfarben" von Kerstin Ott

mit "Regenbogenfarben" von Rose Ndumba (24) aus Essen mit "Work" von Rihanna feat. Drake

feat. Drake Natalie Nock (29) aus Baden Baden mit "Sternenträumer" von Andrea Berg

Svenja Plaumann (23) aus Duisburg mit "Wenn das Liebe ist" von Glashaus

mit "Wenn das Liebe ist" von Glashaus Vivien Ververgaert (28) aus Weeze mit "Am Moment like This" von Kelly Clarkson

mit "Am Moment like This" von Lawa Baban (25) aus Gießen mit "When I was your Man" von Bruno Mars

(25) aus Gießen mit "When I was your Man" von Nico Grund (29) aus Köln mit "Wherever you will go" von The Calling

(29) aus mit "Wherever you will go" von The Calling Isa Berisha (22) aus Salzgitter mit "Bis meine Welt die Augen schließt" von Alexander Knappe

(22) aus mit "Bis meine Welt die Augen schließt" von Peris Achilleas Grigoriadis (24) mit "Billionäire" von Travis McCoy feat. Bruno Mars

(24) mit "Billionäire" von feat. Fatih Yüksel (28) aus Düsseldorf mit "Dancing with a Stranger" von Sam Smith feat. Normani

mit "Dancing with a Stranger" von feat. Normani Jill Lange (22) aus Römerstein mit "Bleeding Love" von Leona Lewis

(22) aus Römerstein mit "Bleeding Love" von Leona Lewis Olivia Reichert (22) aus München mit "99 Luftballons" von Nena

mit "99 Luftballons" von Jana Milena Eßer (23) aus Eberau mit "Valerie" von Mark Ronson feat. Amy Whinehouse

(23) aus Eberau mit "Valerie" von Ronson feat. Amy Whinehouse Clara Stampf (21) aus Frankfurt mit "Idontwannabeyouanymore" von Billie Eilish

mit "Idontwannabeyouanymore" von Taro Sperlich (22) aus Gardelegen mit "Sign of the Times" von Harry Styles

(22) aus mit "Sign of the Times" von Harry Styles Monika Gajek (21) aus Salzgitter mit "Nothing breaks like a heart" von Mark Ronson feat. Miley Cyrus

mit "Nothing breaks like a heart" von Ronson feat. Tatjana Ivanovic (20) aus Pfäffikon ( Schweiz ) mit "Man in the mirror" von Michael Jackson

(20) aus ( ) mit "Man in the mirror" von Michael Jackson Sascha Wilhelm (30) aus Aach mit "Leave a light on" von Tom Walker

mit "Leave a light on" von Tom Walker Felix Gleixner (27) aus Amberg mit "Übermorgen" von Mark Forster

mit "Übermorgen" von Lorent Berisha (19) aus Dierikon ( Schweiz ) mit "Dancing on my own" von Calum Scott

(19) aus ( ) mit "Dancing on my own" von Calum Scott Sem Eisinger (29) aus Frankfurt mit "Talking to the Moon" von Bruno Mars

mit "Talking to the Moon" von David Leischik (27) aus Köln mit "Goodbye my lover" von James Blunt

mit "Goodbye my lover" von James Blunt Dilara Sabahat (17) aus Neumünster mit "Next to me" von Emeli Sandé



Diesen Kandidaten und Kandidatinnen mussten in Folge 11 schließlich doch die Heimreise antreten: