DSDS-Kandidaten 2024: Das sind die Kandidaten und Songs am 23. Oktober

Seit September läuft bereits die 12. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL. Auch dieses Jahr wollen zahlreiche Sängerinnen und Sänger Deutschlands neuer Superstar werden und neben einer Geldprämie mit einem Plattenvertrag nach Hause gehen.

Das Prinzip der Castingshow bleibt seither recht gleich: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen verschiedene Stufen durchlaufen, um zu gewinnen. Die erste Hürde sind dabei die Castings. Hier werden selbst ausgesuchte Songs vor der Jury vorgetragen, die dann entscheidet, ob man weiter in die Recalls kommt. In den Recalls werden für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Songs ausgesucht und sie treten einzeln oder in Gruppen auf. Schafft man auch diese Stufe, kommt man schließlich in Live-Shows. Hier bewerten die Juroren zwar die Auftritte noch, doch letztendlich entscheidet das Publikum durch Anrufe, wer weiter kommt und schließlich Deutschlands Superstar wird.

Wer tritt in Folge 10 von DSDS auf? Welche Songs werden performt? Die Antworten auf diese Fragen können Sie hier nachlesen.

DSDS 2024 am 23. Oktober: Das sind die Kandidaten und Songs in Folge 10

In Folge 10 finden die letzten Castings der aktuellen Staffel statt. Diese Kandidatinnen und Kandidaten treten auf:

Alexandra Leonhard (28) aus München

Alexandra Leonhard Foto: RTL / Markus Hertrich

Alexandra studiert Biologie und liebt es, Leute zu unterhalten. Beim Casting singt sie „Ich hass dich” von Nina Chuba & Chapo102 und „Mein Herz” von Beatrice Egli.

Jan Filipowsky (23) aus Gütersloh

Jan Filipowsky Foto: RTL / Markus Hertrich

Jan hat einen Schwarm in der DSDS Jury: Beatrice Egli. Er erscheint mit einem selbstgeschriebenen Gedicht und performt den Song „All of Me” von John Legen.

Olga Tiedemann (50) aus Bochum

Olga Tiedemann Foto: RTL / Markus Hertrich

Olga ist gelernte Einzelhandelskauffrau. Nachdem in der Vergangenheit eine Geschäftsidee von ihr nicht funktioniert hat, möchte sie nun mit neuem Mut vor der Jury auftreten und singt „You Are So Beautiful” von Joe Cocker.

Anna Luchikhina (39) aus Berlin

Anna Luchikhina Foto: RTL / Markus Hertrich

Anna stammt aus der Ukraine und lebt nun in Berlin. Sie ist Sängerin, Schauspielerin, Tanz- und Gesangslehrerin sowie Musicaldarstellerin und steht seit sechs Jahren als Künstlerin auf der Bühne. Nun performt sie bei DSDS „Ave Maria” von Franz Schubert und „Cheri Cheri Lady” von Modern Talking.

Morten Aasen (22) aus Lüneburg

Morten Aasen Foto: RTL / Markus Hertrich

Morten lebt seit 15 Jahren in Deutschland und kommt ursprünglich aus Norwegen. Er hat bereits mit einem großen Musiklabel zusammen gearbeitet und singt nun „Love Yourself” von Justin Bieber im DSDS Casting.

Ilayda Kaya (23) aus Salzgitter

Ilayda Kaya Foto: RTL / Markus Hertrich

Ilayda ist medizinische Fachangestellte. Vor ein paar Jahren ist plötzlich ihr Vater gestorben und die 23-Jährige beschloss für ihn etwas aus ihrer Stimme zu machen. Sie singt im Casting „Prisoner” von Miley Cyrus feat. Dua Lipa.

DSDS 2024: Recall-Runde im Europa-Park

In Folge 10 von DSDS folgen nach den Castings die ersten Recalls im Europa-Park in Rust. Diese Sängerinnen und Sänger treten unter anderem gruppenweise auf:

• Nando Mistl (19) aus Korb, Song Europa Park-Recall: „Dancing On My Own” von Calum Scott • Nora Tushi (24) aus Heidenheim, Song Europa Park-Recall: „Bruises” von Lewis Capaldi • Finn Sahli (25) aus Lilienthal, Song Europa Park-Recall: „Vermissen” von Juju feat. Henning May • Dave Toriser (22) aus Leibstadt, Song Europa Park-Recall: „Fly Me To The Moon” von Frank Sinatra • Adrian Armin Barein (37) aus Duisburg, Song Europa Park-Recall: „Wie soll ein Mensch das ertragen” von Philipp Poisel • Vanessa Caka (33) aus Mannheim, Song Europa Park-Recall: „Ich darf das” von Shirin David • Roelle (19) aus Bocholt, Song Europa Park-Recall: „Rolling in the Deep” von Adele • Lucas & Lyon Czerniakowski (23) aus Talheim, Song Europa Park-Recall: „Lila Wolken” von Marteria, Miss Platnum & Yasha • Mickey Smith Jr. (37) aus Remscheid, Song Europa Park-Recall: „Sway” von Michael Bublé • Luca Montante (23) aus Hofheim am Taunus, Song Europa Park-Recall: „Beggin’” von Måneskin • Abu Habib (36) aus Wennigsen, Song Europa Park-Recall: „Love Yourself” von Justin Bieber • Patrick Winter (29) alias „Miss Roxxy“ aus Hildrizhausen, Song Europa Park-Recall: „Velvet Touch” von Mark Kingswood • Abdessalem Zouaghi (54) aus Freiburg, Song Europa Park-Recall: „Er gehört zu mir” von Marianne Rosenberg • Norman Herkul (53) aus Rotterdam, Song Europa Park-Recall: „Steamy Windows” von Tina Turner • Christian Jährig (30) aus Reichertshofen, Song Europa Park-Recall: „All By Myself” von Céline Dion • Yoan Kalchev (27) aus München, Song Europa Park-Recall: „You Are So Beautiful” von Joe Cocker • Shirley Marti-Brug (64) aus Essen, Song Europa Park-Recall: „Slow Hand” von The Pointer Sisters • Samandou Souradjou (29) alias „Sammy the King“ aus Wien, Song Europa Park-Recall: „Schlechtes Vorbild” von Sido • Mario Vecchio (38) aus Neufahrn, Song Europa Park-Recall: „Tennessee Whiskey” von Chris Stapleton • Luisa Früh (23) aus Achern, Song Europa Park-Recall: „Wenn du mich lässt” von LEA • Maike Schmidt (28) aus Köln, Song Europa Park-Recall: „Beggin’” von Måneskin • Olga Tiedemann (50) aus Bochum, Song Europa Park-Recall: „I Need Your Love Tonight” von Elvis Presley • Elizabeth Saunders (26) aus München, Song Europa Park-Recall: „Without You” von Mariah Carey • Rendy Aprillio Tuwoh (27) aus Norderstedt, Song Europa Park-Recall: „Easy On Me” von Adele • Dinipiri Etebu (34) aus Bienenbüttel, Song Europa Park-Recall: „Calm Down” von Rema • Vincenzo Polito (51) aus Klettgau, Song Europa Park-Recall: „Hold My Girl” von George Ezra • Shady Sheha (47) aus Wiesbaden, Song Europa Park-Recall: „Fast Car” von Tracy Chapman • Jason Quick (26) aus Brackenheim, Song Europa Park-Recall: „A Change Is Gonna Come” von Sam Cooke • Simon Enderli (54) aus Bülach, Song Europa Park-Recall: „You Raise Me Up” von Westlife • Luis Javier Wolf (17) aus Baden-Baden, Song Europa Park-Recall: „Groovy People” von Lou Rawls • Samira Schönborn (20) aus Limburg, Song Europa Park-Recall: „I See Red” von Everybody Loves An Outlaw • Santino Gianfranco Tiziano Savoia (28) aus Friedberg, Song Europa Park-Recall: „Weil du mich liebst?” von J-Luv • Roland Bartsch (53) aus Wuppertal, Song Europa Park-Recall: „Du entschuldige I kenn di” von Peter Cornelius • Malek Lupo (21) aus Stuttgart, Song Europa Park-Recall: „Ex’s & Oh’s” von Elle King • Jesse Jay Capulong (25) aus Zürich, Song Europa Park-Recall: „Purple Rain” von Prince • Jasmin Pape (25) aus Büdelsdorf, Song Europa Park-Recall: „Elefant” von LEA • Roger Wallerius (48) aus Trier, Song Europa Park-Recall: „Chattahoochee” von Alan Jackson • Ilias El-Asri (24) aus Osterholz-Scharmbeck, Song Europa Park-Recall: „Creepin’” von Metro Boomin with The Weeknd & 21 Savage • Leonardo Davi Abdon Custodio (27) aus Wien, Song Europa Park-Recall: „Half A Man” von Dean Lewis • Aysha Shirin Frei (24) aus Zürich, Song Europa Park-Recall: „All In My Head” von Tori Kelly • Calogero Amato (39) aus Köln, Song Europa Park-Recall: „Sag dass du” von Knappe • Anne Heinz (35) aus Liebenwalde, Song Europa Park-Recall: „Pendel” von Yvonne Catterfeld • Philip Matas (25) aus Heidenheim, Song Europa Park-Recall: „Jealous” von Labrinth • Terrylynn Hodak (27) aus Wien, Song Europa Park-Recall: „Seven Nation Army” von The White Stripes • Melvin Vardouniotis (23) aus Hamburg, Song Europa Park-Recall: „Cars Outside” von James Arthur • Dave Davies (74) aus Reichelsheim, Song Europa Park-Recall: „My Way” von Frank Sinatra • Giuseppina Bonaffini (27) aus Köln, Song Europa Park-Recall: „Sara perché ti amo” von Ricchi e Poveri • Tom McConner (23) aus Duisburg, Song Europa Park-Recall: „Be Alright” von Justin Bieber • Janice Harrington-Gürtler (82) aus Scharnebeck, Song Europa Park-Recall: „Hallelujah, I Love Her So” von Ray Charles • Donika Hoxha (22) aus Zolling, Song Europa Park-Recall: „Komet” von Udo Lindenberg & Apache 207 • Mari Grafik (20) aus Falkensee, Song Europa Park-Recall: „Levitating” von Dua Lipa feat. DaBaby • Günter Kandzia (93) aus Teising, Song Europa Park-Recall: „Capri-Fischer” von Rudi Schuricke • Lea Rammel (24) aus Leiblfing, Song Europa Park-Recall: „Was du nicht weißt” von AYLIVA