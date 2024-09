„DSDS“ 2024: Jurorin Loredana im Porträt - die Karriere der Rapperin verlief nicht ohne Kontroversen

DSDS: Auch 2024 begibt sich RTL wieder auf die Suche nach dem nächsten „Superstar Deutschlands“, und diesmal wird es besonders aufregend: Die Castings finden erstmals im Europa-Park in Rust statt. Der Freizeitpark, bekannt für seine vielfältigen Themenwelten und spektakulären Achterbahnen, bietet eine nicht alltägliche Kulisse für die Talentsuche. In der 21. Staffel von DSDS gibt es zudem eine Neuerung: Die Altersbegrenzung ist aufgehoben, was bedeutet, dass Sängerinnen und Sänger ab 16 Jahren teilnehmen können. Der älteste Kandidat in diesem Jahr bringt stolze 92 Jahre auf die Bühne! Über 10.000 Menschen haben sich beworben, darunter viele, die über 30 Jahre alt sind. Die Jury, bestehend aus DSDS-Urgestein Dieter Bohlen, Sänger Pietro Lombardi, Schlagerstar Beatrice Egli und Rapperin Loredana, freut sich auf die vielseitigen Talente. Mit ihren goldenen CDs können die Juroren vier Castingkandidatinnen und -kandidaten per Direkt-Ticket in den Stadionrecall auf Schalke schicken. Die Sendetermine von DSDS haben sich 2024 nicht geändert: Immer mittwochs und samstags läuft eine neue Ausgabe.

Für den Auslandsrecall geht es diesmal auf die griechische Insel Kreta, wo die Kandidaten in sommerlicher Kulisse um den Einzug in die nächste Runde kämpfen. Und wer ist die Jurorin Loredana? Wir haben möglichst viel über die Rapperin für Sie herausgefunden.

„DSDS“ 2024: Jurorin Loredana - unaufgeregte Jugend, aber dann gab sie richtig Gas

Die folgenden Informationen über Loridana Zefi aka Loredana verdanken wir hauptsächlich der Personalakte des Senders. Zunächst die Basis-Daten:

Künstlername : Loredana

Geburtsname : Loridana Zefi

Amtlicher Name : Loridana Aliu Zefi

Beruf : Rapperin

Geboren am: 1. September 1995

Alter: 29 Jahre

Geburtsort : Luzern (Schweiz)

Sternzeichen : Jungfrau

Loredana verbrachte unserer Quelle zufolge eine recht unaufgeregte Kindheit und Jugend, was ja für die Schweiz nicht völlig untypisch sein soll. Dann aber ging es richtig zur Sache: Sie startete ihre Karriere mit einem Lip-Sync-Video zum Song „Habibi“ von Maitre Gims. Unterstützt vom kosovarischen Rap-Star Mozzik, der später ihr Ehemann wurde, veröffentlichte sie 2018 ihren ersten eigenen Song „Sonnenbrille“ auf YouTube, der schnell zum Mega-Erfolg wurde. Danach folgten Hits wie „Romeo & Juliet“ und „Bonny & Clyde“, die sie zusammen mit Mozzik aufnahm. Ihr Debüt-Album „King Lori“ erreichte Platz 3 in Deutschland und Platz 2 in Österreich und der Schweiz.

Loredana: Die „DSDS“ 2024-Jurorin war auch schon in einen Rosenkrieg verwickelt - in zweierlei Hinsicht

Für Schlagzeilen sorgte laut RTL der lange andauernde Konflikt zwischen Loredana und ihrem jetzigen Ex-Mann Mozzik. Die Trennung des einstigen Erfolgsduos wurde in Form des klassischen Rosenkriegs öffentlich ausgetragen, begleitet von gegenseitigen Songtexten und Beleidigungen. In diese Schublade gehört natürlich auch die Info, dass die beiden Streithähne gemeinsam für einen Song namens „Rosenkrieg“ verantwortlich zeichnen. Seit 2023 ist Loredana mit Fußballprofi Karim Adeyemi liiert.

„DSDS“ 2024: Was möchten Sie sonst noch über das Jury-Mitglied Loredana wissen?

Die Rapperin hat im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Sie gewann den „Best Swiss Act“-Titel bei den Europe MTV Awards in den Jahren 2019, 2020 und 2022. Zudem wurde sie 2019 bei den Hype Awards zur „Künstlerin des Jahres“ gekürt. Spotify widmete ihr 2020 eine vierteilige Doku-Serie auf der Deutschrap-Playlist „Modus Mio“, die ihre Karriere beleuchtet. 2024 markiert einen weiteren Meilenstein: Loredana sitzt nun also in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“.