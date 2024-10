DSDS-Kandidaten 2024 vom 19. Oktober: Wer ist raus? Wer ist im Recall?

Staffel 12 von „Deutschland sucht den Superstar“ startete im September 2024. Auch in diesem Jahr bleibt das Konzept der Castingshow weitestgehend unverändert: Die Kandidaten müssen sich in verschiedenen Runden beweisen, um sich am Ende den begehrten Titel zu sichern - hinzukommen eine Geldprämie und ein Plattenvertrag. Zunächst gilt es aber für alle Teilnehmer, die Jury im Rahmen der Castings von sich zu überzeugen.

Eine Neuerung gibt es dann doch: Die Altersgrenze fällt in dieser Staffel erstmals weg, sodass sich ab 16 Jahren jeder bewerben konnte. Vor den Juroren performen die Talente ihre selbst ausgewählten Songs - nur wer dabei punktet, schafft es in den Recall. Dort müssen die Kandidaten erneut alleine und in Gruppen auftreten, diesmal mit vorgegebenen Liedern. Für die besten Stimmen geht es danach in die Live-Shows. Zwar werden die Auftritte weiterhin von der Jury beurteilt, das letzte Wort hat nun aber das Publikum. Schlussendlich entscheiden die Zuschauer darüber, wer als Siegerin oder Sieger aus der Sendung hervorgeht.

Neben DSDS-Urgestein Dieter Bohlen und dem Sänger Pietro Lombardi (ehemaliger Sieger der Show) belegen in der aktuellen Staffel auch Schlagerstar Beatrice Egli (DSDS-Siegerin von 2013) und die Schweizer Rapperin Loredana die Plätze hinter dem Jury-Pult. Wer in der vorletzten Runde der Castings antrat und welche Songs die Teilnehmer vorbereitet hatten, erfahren Sie hier.

DSDS 2024 vom 19. Oktober: Wer ist raus?

Bei der Episode vom 19. Oktober 2024 handelte es sich um die vorletzte Casting-Runde. Nur noch wenige Recall-Zettel waren zu vergeben, für die Kandidaten galt es also, sich einen der letzten Plätze in der Show zu sichern. Diese Talente waren in Folge 9 von DSDS 2024 dabei, kamen aber nicht weiter:

Ramon Tomalla (25) aus Bottrop

Icon Vergrößern DSDS-Kandidat Ramon Tomalla Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidat Ramon Tomalla Foto: Markus Hertrich / RTL

Der 25-jährige Ramon aus Bottrop hatte sich vorgenommen, die DSDS-Juroren mit „Señorita” von Kay One feat. Pietro Lombardi zu überzeugen.

Arkadiusz Lukasik (27) aus Göhren-Lebbin

Icon Vergrößern DSDS-Kandidat Arkadiusz Lukasik Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidat Arkadiusz Lukasik Foto: Markus Hertrich / RTL

Arkadiusz hatte sich für das Casting gleich zwei Songs ausgesucht: „Greatest Love of All” von Whitney Houston und „Flowers” von Miley Cyrus.

Michael Albig (39) aus Linz

Icon Vergrößern DSDS-Kandidat Michael Albig Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidat Michael Albig Foto: Markus Hertrich / RTL

Mit „I Promised Myself” von Nick Kamen wollte sich Michael das Ticket in die nächste Runde sichern.

Marlies Krieger (58) aus Rhede

Icon Vergrößern DSDS-Kandidatin Marlies Krieger Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidatin Marlies Krieger Foto: Markus Hertrich / RTL

Die 58-jährige Marlies performte vor Dieter Bohlen und dessen Jury-Kolleg:innen den Song „I’m So Excited” von The Pointer Sisters.

Ruby Aronés (24) aus Berlin

Icon Vergrößern DSDS-Kandidatin Ruby Aronés Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidatin Ruby Aronés Foto: Markus Hertrich / RTL

Ruby wurde bei ihrem Auftritt vor der Jury von ihrer eineiigen Zwillingsschwester Dana unterstützt - diese sang aber nicht mit. Das überieß sie Ruby, die sich für den Song „Run” von Leona Lewis entschieden hatte.

Altrina Kryezi (21) aus Neuss

Icon Vergrößern DSDS-Kandidatin Altrina Kryezi Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidatin Altrina Kryezi Foto: Markus Hertrich / RTL

Die 21-jährige Altrina hatte für die Casting-Runde „Rolling in the Deep” von Adele und „Valerie” von Mark Ronson feat. Amy Winehouse vorbereitet.

Till Hildebrandt (31) aus Kiel

Icon Vergrößern DSDS-Kandidat Till Hildebrandt Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidat Till Hildebrandt Foto: Markus Hertrich / RTL

„Ich bin eigentlich ein ruhiger Typ, aber auf der Bühne blühe ich auf!“, so Till, der sich für klassischen Rock begeistert und die Rockwelt wieder aufleben lassen möchte. Mit „Back In Black” von AC/DC und „Flowers” von Miley Cyrus wollte er einen Recall-Zettel ergattern.

Melanie Otter (36) aus Duisburg

Icon Vergrößern DSDS-Kandidatin Melanie Otter Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidatin Melanie Otter Foto: Markus Hertrich / RTL

Melanie ist Kauffrau für Büromanagement und nebenbei auch noch Hobby-Wrestlerin. „Wenn ich im Wrestling-Ring stehe, bin ich nicht mehr ich selbst, sondern ‚Melanie Gray die böse Königin‘!“, so die 36-jährige Duisburgerin. Bei DSDS 2024 wollte sie nun ihrer zweiten Leidenschaft nachgehen. Sie sang „Part of Your World” von Jodi Benson.

Maxwell Sonny Butz (19) aus Gelsenkirchen

Icon Vergrößern DSDS-Kandidat Maxwell Sonny Butz Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidat Maxwell Sonny Butz Foto: Markus Hertrich / RTL

Kandidat Maxwell sorgt mit bereits mit seinem äußeren Erscheinungsbild für Aufsehen. Der 19-Jährige wollte die Juroren mit dem Klassiker „Rock Me Amadeus” von Falco überzeugen.

Roberto Barka (29) aus Halle/Westfalen

Icon Vergrößern DSDS-Kandidat Roberto Barka Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidat Roberto Barka Foto: Markus Hertrich / RTL

Kandidat Roberto aus Halle performte vor der Jury das Lied „Komm jetzt zu mir” von DIMELO SANTIAGO.

Günter Dezelak (60) aus Marl

Icon Vergrößern DSDS-Kandidat Günter Dezelak Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidat Günter Dezelak Foto: Markus Hertrich / RTL

„Günni“ tritt seit über 30 Jahren als DJ auf, produziert selbst Musik und ist in seiner Region schon durch zahlreiche Auftritte bekannt. Im Hawaii-Hemd und mit jeder Menge guter Laune wollte der 60-Jährige die Jury mit einem Schlager-Klassiker von sich überzeugen: „Mädchen mit roten Haaren” von Tony.

Wer ist im Recall von DSDS 2024?

Folgende Talente schafften es am 19. Oktober in die nächste Runde:

Jennifer Tevs (39) aus Lotte

Icon Vergrößern DSDS-Kandidatin Jennifer Tevs Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidatin Jennifer Tevs Foto: Markus Hertrich / RTL

Jennifer ist seit einigen Jahren Chefin ihres eigenen Friseursalons, den sie mit Disney-Motiven umgestaltet hat. Daher bezeichnet sie sich selbst gerne als „Deutschlands singende Friseurprinzessin“. Außerdem ist sie verheiratet und Mutter eines Sohnes. „Als Friseurin muss man auch performen können – von mir bekommt ihr jetzt die heile Welt!“, lautet Jennifers Kampfansage. Ihr Song für das Casting: „In deiner Welt” von Ute Lemper.

Tamara Perez (25) aus Aislingen (Schweiz)

Icon Vergrößern DSDS-Kandidatin Tamara Perez Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidatin Tamara Perez Foto: Markus Hertrich / RTL

In der 17. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ schaffte es Tamara bis kurz vor die Live-Shows, musste ihre Teilnahme dann aber aufgrund einer akuten Lungenentzündung abbrechen. Jetzt möchte die mittlerweile 25-Jährige aus der Schweiz einen zweiten Anlauf wagen. Mit „Killing Me Softly With His Song” von den Fugees wollte sie die Jury überzeugen.

Mairamik Avoyan (19) aus Freising

Icon Vergrößern DSDS-Kandidatin Mairamik Avoyan Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidatin Mairamik Avoyan Foto: Markus Hertrich / RTL

Mairamik stammt ursprünglich aus der Ukraine, ist aber mit ihrer Familie vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen und lebt nun seit zwei Jahren in Deutschland. Sie lernte die deutsche Sprache in Windeseile, fand einen kleinen Job und führt nun ein glückliches Leben. Ihren Traum, auf der Bühne zu stehen, will sie sich mit ihrer DSDS-Teilnahme erfüllen. Sie sang „You Know I’m No Good” von Amy Winehouse.

Samandou Souradjou (29) aus Wien

Icon Vergrößern DSDS-Kandidat Samandou Souradjou Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidat Samandou Souradjou Foto: Markus Hertrich / RTL

„Sammy the King“, wie er sich selber nennt, ist ein Rapper aus Wien. Durch seinen einzigartigen Stil und coole Freestyles hat er sich bereits einen Namen gemacht. „Wenn die Leute fühlen, was ich mache, bin ich immer der King – ich bin hier, um eine gute Show zu bieten!“, so der Österreicher. Er wollte Dieter Bohlen und Co. mit einer Eigenkomposition namens „Nie wieder” überzeugen.

Alicia Heitkamp (26) aus Gronau

Icon Vergrößern DSDS-Kandidatin Alicia Heitkamp Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidatin Alicia Heitkamp Foto: Markus Hertrich / RTL

Die gelernte Hotelfachfrau wollte bei der Jury mit einer ordentlichen Portion Soul und viel Gefühl in der Stimme punkten. Dafür hatte sie den Titel „Killing Me Softly With His Song” von den Fugees vorbereitet.

Dave Davies (74) aus Reichelsheim

Icon Vergrößern DSDS-Kandidat Dave Davies Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidat Dave Davies Foto: Markus Hertrich / RTL

Der gebürtige Brite Dave war früher für die amerikanische Armee tätig und bringt einiges an musikalischer Erfahrung mit: „Ich war früher fünf Jahre lang Profimusiker, habe in einer irischen Showband gespielt und in vielen Ländern Konzerte gegeben!“, erzählt der 74-Jährige stolz. Sein Song für das Casting: „You Can Leave Your Hat On” von Joe Cocker.

Linda Lange (29) aus Hamburg

Icon Vergrößern DSDS-Kandidatin Linda Lange Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidatin Linda Lange Foto: Markus Hertrich / RTL

Linda ist Musikerin und Model, spielt Klavier und hat schon für einige bekannte Marken geshootet. Sie möchte mit ihrem DSDS-Auftritt anderen Menschen Mut machen, denen das Schicksal im Leben vielleicht schon einmal übel mitgespielt hat. „Wenn du mich lässt” von LEA war ihr Song für das Casting.

Valmira Sejdija (19) aus Stemwede

Icon Vergrößern DSDS-Kandidatin Valmira Sejdija Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidatin Valmira Sejdija Foto: Markus Hertrich / RTL

Obwohl es Valmira eigentlich etwas Angst macht, vor anderen Menschen zu singen, will sie die Chance bei DSDS nutzen, um eine größere Fanbase zu erreichen: „Ich bin hier, weil ich das Gefühl habe, sehr viel Potenzial zu haben“, erklärt die 19-Jährige, die mit „All I Want” von Kodaline überzeugen wollte.

Elias Berndt (23) aus Kirchdorf

Elias arbeitet als Koch in einem Kart-Center und hegt eine besondere Leidenschaft für Rap-Musik: „Ich bin ein guter Rapper, weil ich eine sehr aggressive Stimme habe“, sagt der 23-Jährige selbstbewusst. Er rappt nicht nur, sondern produziert auch eigene Songs. Außerdem hat einen starken Flow beim Rappen und kann beim Casting auf die Unterstützung seiner gesamten Familie bauen. „Ich bin sehr überzeugt von mir!“, macht er vor seinem Auftritt unmissverständlich klar. Elias hatte den Titel „Warum“ vorbereitet - dabei handelt es sich um eine Eigenkomposition.

Mario Vecchio (38) aus Neufahrn

Icon Vergrößern DSDS-Kandidat Mario Vecchio Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidat Mario Vecchio Foto: Markus Hertrich / RTL

Mario ist stolzer Vater von vier Kindern und seit vielen Jahren glücklich verheiratet. Seine Familie steht bei ihm an erster Stelle, aber auch die Musik bedeutet ihm viel. DSDS ist ein Traum von ihm, den er sich erfüllen möchte. Beim Jury-Casting gab Mario das Lied „All Night Long” von Lionel Richie zum Besten.

Shady Sheha (47) aus Wiesbaden

Icon Vergrößern DSDS-Kandidat Shady Sheha Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidat Shady Sheha Foto: Markus Hertrich / RTL

Shady kommt ursprünglich aus Ägypten, betreibt ein Reisebüro in Wiesbaden und arbeitet nebenbei als Justizdolmetscher. Seine große Liebe gilt aber der Musik. Vor vielen Jahren hat er schon einmal an DSDS teilgenommen - damals war er als Kandidat in Staffel 2. dabei. Er sang diesmal „Travelin’ Soldier” von Cody Johnson.

Aysha Shirin Frei (24) aus Zürich

Icon Vergrößern DSDS-Kandidatin Aysha Shirin Frei Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidatin Aysha Shirin Frei Foto: Markus Hertrich / RTL

Kandidatin Aysha ist extra für das Casting aus der Schweiz angereist. Mitgebracht hatte sie den Titel „Ready or Not” von den Fugees.

Finn-Anakin Wichern (20) aus Hamburg

Icon Vergrößern DSDS-Kandidat Finn-Anakin Wichern Foto: Markus Hertrich / RTL Icon Schließen Schließen DSDS-Kandidat Finn-Anakin Wichern Foto: Markus Hertrich / RTL

Finn-Anakin aus Hamburg hoffte, die DSDS-Jury mit den deutschen Songs „Komet” von Udo Lindenberg & Apache 207 und „Hey” von Andreas Bourani zu überzeugen.