DSDS-Kandidaten 2024 vom 30. Oktober: Wer ist raus? Wer ist im 2. Auslands-Recall?

Nach dem Stadion-Recall in der letzten Folge, sind von den anfänglichen 50 Kandidaten nur noch die besten 20 übrig geblieben. Auch der 82-jährige Manfred, der als erster Kandidat in der DSDS-Geschichte eine Wildcard erhielt und den ersten Recall überspringen durfte, schied im Stadion-Recall aus.

Nun ging es in Folge 12 der 21. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ in den Auslandsrecall. Der fand auf der griechischen Insel Kreta statt. Hier traten die Talente erstmals vor der Jury auf internationalem Boden auf. In Griechenland mussten alle Sänger in insgesamt drei Auditions ihre Bühnenpräsenz, ihre Persönlichkeit und vor allem ihren Gesang neu unter Beweis stellen. Und als wäre das nicht schon Herausforderung genug auf dem Weg zum großen Finale, verkündete Jury-Chef Dieter Bohlen in Folge 12 noch Folgendes: Auf Kreta muss jeder Act einen der anderen DSDS-Konkurrenten nominieren. Bei der Nominierung geht es darum, wer nach Meinung des Kandidaten kein Weiterkommen verdient hat.

Die Jury, die neben Bohlen aus Sänger Pietro Lombardi (ehemaliger Gewinner der Show), Schlagerstar Beatrice Egli (DSDS-Gewinnerin 2013) und der Rapperin Loredana besteht, hat gespannt zugehört. Wir verraten, wer nach Folge 12 die Show verlassen musste, wer noch weiter dabei ist, welche Lieder gesungen wurden und wie die Übertragung der Folge geregelt war.

DSDS 2024: Die Gruppen beim Kreta-Recall im Überblick - welche Songs wurden gesungen?

In der ersten Audition auf Kreta traten die Kandidatinnen und Kandidaten in sechs Gruppen auf, welche von der Jury eingeteilt wurden. Dabei performten die sechs Gruppen eine abwechslungsreiche Auswahl an Songs und Genres. Am Ende der zwölften Folge mussten sechs der 20 Kandidaten ihren Traum von DSDS 2024 aufgeben und die Show verlassen.

Folgende sechs Gruppen und Songs sind in der Folge zu sehen - die Einteilung im Überblick:

Gruppe 1 singt: „Lose Control” von Teddy Swims:

Tom Mc Conner (23) aus Duisburg

Philip Matas (25) aus Heidenheim

Leonardo Davi Abdon Custodio (27) aus Wien

Gruppe 1: (v.l.) Philip Matas, Leonardo Custódio und Tom McConner Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Gruppe 2 singt: „Heute Nacht für immer” von Maite Kelly:

Anne Heinz (35) aus Liebenwalde

Giuseppina Bonaffini (27) aus Köln

Nora Tushi (24) aus Heidenheim

Patrick Winter aka „Miss Roxxy“ (29) aus Hildrizhausen

Gruppe 2: (v.l.) Nora Tushi, Anne Heinz, Giuseppina Bonaffini und Patrick Winter Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Gruppe 3 singt: „Con Calma (Remix)” von Daddy Yankee, Katy Perry & Snow:

Mari Grafik (20) aus Falkensee

Dinipiri Etebu (33) aus Bienenbüttel

Samandou Souradjou aka „Samy the King“ (29) aus Wien

Abu Habib (36) aus Wennigsen

Gruppe 3: (v.l.) Samandou Souradjou, Abu Habib, Mari Grafik und Dinipri Etebu Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Gruppe 4 singt: „I Want to Know What Love Is” von Foreigner:

Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg

Finn Sahli (26) aus Lilienthal

Melvin Vardouniotis (23) aus Hamburg

Gruppe 4: (v.l.) Finn Sahli, Melvin Vardouniotis und Nissim Mizrahi Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Gruppe 5 singt: „Hässlich” von AYLIVA:

Tamara Perez (24) aus Aislingen

Donika Hoxha (22) aus Zolling

Terrylynn Hodak (26) aus Wien

Gruppe 5: (v.l.) Tamara Perez, Donika Hoxha und Terrylynn Hodak Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Gruppe 6 singt: „All By Myself” von Céline Dion:

Shirley Brug (64) aus Essen

Rendy Aprillio (27) aus Norderstedt

Christian Jährig (30) aus Reichertshofen

Gruppe 6: (v.l.) Christian Jährig, Shirley Brug und Rendy Aprillio Foto: RTL / Stefan Gregorowius

DSDS 2024 vom 30. Oktober: Wer ist raus?

Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten mussten nach der gemeinsamen Gruppen-Performance ihre Koffer packen und den Weg zurück nach Hause antreten:

Rendy Aprillio (27) aus Norderstedt

Terrylynn Hodak (26) aus Wien

Dinipiri Etebu (33) aus Bienenbüttel

Samandou Souradjou aka „Samy the King“ (29) aus Wien

Nora Tushi (24) aus Heidenheim

Patrick Winter aka „Miss Roxxy“ (29) aus Hildrizhausen

Wer ist im 2. Auslands-Recall von DSDS 2024?

Damit sind die nachfolgenden 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch weiter mit dabei und in Folge 13 beim zweiten Auslandsrecall zu sehen:

Tom Mc Conner (23) aus Duisburg

Philip Matas (25) aus Heidenheim

Leonardo Davi Abdon Custodio (27) aus Wien

Anne Heinz (35) aus Liebenwalde

Giuseppina Bonaffini (27) aus Köln

Mari Grafik (20) aus Falkensee

Abu Habib (36) aus Wennigsen

Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg

Finn Sahli (25) aus Lilienthal

Melvin Vardouniotis (23) aus Hamburg

Tamara Perez (24) aus Aislingen

Donika Hoxha (22) aus Zolling

Shirley Brug (64) aus Essen

Christian Jährig (30) aus Reichertshofen

Wann lief Folge 12 von „DSDS 2024“ im Free-TV?

Folge 12 der aktuellen DSDS-Staffel lief am Mittwochabend, 30. Oktober, um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit im Free-TV auf RTL. Die Folge war seit Samstag, 26. Oktober, auf der Streamingplattform RTL+ verfügbar. Zuschauer konnten die Show am Mittwoch auch im Livestream über RTL+ verfolgen.