„DSDS“ 2024: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 21

Aktuell läuft die 21. Staffel von „DSDS“ 2024. Eigentlich hätte die Ausgabe 2023 die letzte Staffel sein sollen, doch in der ersten Live-Show der 20. Staffel kündigte Dieter Bohlen bereits an: "Es gibt eine 21. Staffel!" Normalerweise beginnt jede neue „DSDS“-Staffel gleich zu Beginn des Jahres. Da der Startschuss der Castingtour für Staffel 21 jedoch erst am 16. Dezember 2023 fiel, verschob sich die Ausstrahlung ebenfalls. Hier finden Sie alle Infos zur neuen Staffel von „DSDS“ auf einen Blick.

„DSDS 2024“: Sendetermine von Staffel 21

Gestartet ist die 21. Staffel am 18. September 2024. Die Sendung im linearen Programm beginnt stets zur allerbesten Sendezeit - 20.15 Uhr, Primetime. Bereits eine Woche vorher steht die Show beim Streamingdienst RTL+ zum Abruf bereit.

Die 21. Staffel „DSDS“ wird deutlich kürzer als viele der vorangegangenen. Angesetzt sind nur 15 Episoden, während die letzten Staffeln meist zwischen 18 und 20 Folgen enthielten. Gekürzt wird vor allem bei den Liveshows, denn davon ist 2024 nur noch eine einzige vorgesehen: Lediglich das Finale von „DSDS“ 2024 wird live ausgestrahlt.

Hieraus ergeben sich die voraussichtlichen Sendetermine für die lineare Ausstrahlung im RTL-TV:

Folge 1: Mittwoch, 18. September 2024, um 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: Samstag, 21. September 2024, um 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: Samstag, 28. September 2024, um 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: Mittwoch, 2. Oktober 2024, um 20.15 Uhr, RTL

Folge 5: Samstag, 5. Oktober 2024, um 20.15 Uhr, RTL

Folge 6: Mittwoch, 9. Oktober 2024, um 20.15 Uhr, RTL

Folge 7: Samstag, 12. Oktober 2024, um 20.15 Uhr, RTL

Folge 8: Mittwoch, 16. Oktober 2024, um 20.15 Uhr, RTL

Folge 9: Samstag, 19. Oktober 2024, um 20.15 Uhr, RTL

Folge 10: Mittwoch, 23. Oktober 2024, um 20.15 Uhr, RTL

Folge 11: Samstag, 26. Oktober 2024, um 20.15 Uhr, RTL

Folge 12: Mittwoch, 30. Oktober 2024, um 20.15 Uhr, RTL

Folge 13: Samstag, 2. November 2024, um 20.15 Uhr, RTL

Live-Finale: Mittwoch, 6. November 2024, oder Samstag, 9. November 2024, um 20.15 Uhr, RTL

Der Chronologie nach würde das Finale eigentlich auf den 6. November fallen, also einen Mittwoch. RTL wäre aber wohl nicht RTL, wenn man für diese große Sause den Samstag sausen ließe.

„DSDS“ 2024: Altersbegrenzung fällt weg

"Es gibt noch eine Neuerung und die wird euch wirklich umhauen", startete die DSDS-Ikone Dieter Bohlen seine überraschende Ankündigung zur Staffel 21 der Castingshow. Üblicherweise dürfen sich nur Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwischen 16 und 30 Jahren bewerben - diese Altersbegrenzung ist nun aufgehoben. "Also da habe ich wirklich jahrelang für gekämpft", berichtete Bohlen. Ab jetzt dürfen sich alle Talente über 16 bewerben, egal ob 40, 80 oder 100 Jahre alt.

Und tatsächlich schienen einige Bewerber nur auf diesen Moment gewartet zu haben, denn zu Beginn des Castings sagte Juror Pietro Lombardi: "Heute waren schon einige ältere Kandidatinnen und Kandidaten da, die wirklich alles gegeben und richtig abgeliefert haben. Konkret: Der älteste Teilnehmer dieser Staffel ist beeindruckende 92 Jahre alt. Von den über 10.000 eingegangenen Bewerbungen waren fast 50 Prozent von Personen über 30 Jahren. Übrigens: Der Auslands-Recall findet dieses Mal an mehreren malerischen Orten auf der griechischen Insel Kreta statt.

„DSDS“ 2024: Übertragung live im Stream

„DSDS“ 2024 wird neben dem TV auch wieder im Stream und auf RTL+ übertragen. Bisher konnte man alle Staffeln auch online auf RTL+ anschauen und streamen. Um das volle Angebot der sendereigenen Streamingplattform zu nutzen, benötigt man ein Abonnement. Die günstigste Variante hiervon kostet aktuell 5,99 Euro (Stand: Oktober 2024).

Moderatoren der 21. Staffel „DSDS“ 2024

Auch hierzu gibt es noch keine offizielle Ankündigung. Durch die diesjährige Staffel wurden die Zuschauer und Zuschauerinnen von Laura Wontorra geführt, doch ob sie auch 2024 bei DSDS die Moderation übernehmen wird, weiß man aktuell noch nicht.

Jury der 21. Staffel „DSDS“ 2024

Dieter Bohlen trat in der ersten Live-Show von DSDS 2023 auf die Bühne und verkündete die neue Staffel von der Sendung. Im vergangenen Jahr bestand die Jury von DSDS 2023 aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony. Zwei der Gesichter wird es auch in der DSDS-Jury 2024 wieder zu sehen geben: Bohlen und Lombardi kehren an das Richterpult zurück. Die zwei verbliebenen Plätze am Jury-Pult belegen Schlager-Sängerin Beatrice Egli und Rapperin Loredana.