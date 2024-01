DSDS 2024: Start und Sendetermine von Staffel 21 - Was ist bekannt?

Dieter Bohlen hat Staffel 21 von DSDS 2024 angekündigt. Was ist bisher bekannt? Alle Infos zur unverhofften neuen Staffel von DSDS finden sie hier.

Die 21. Staffel von DSDS steht vor der Tür. Eigentlich hätte DSDS 2023 die letzte Staffel sein sollen, doch in der ersten Live-Show der 20. Staffel kündigte Dieter Bohlen bereits an: "Es gibt eine 21. Staffel!" Normalerweise beginnt eine jede neue DSDS-Staffel gleich zu Beginn des Jahres. Da der Startschuss für die Castingtour jedoch erst am 16. Dezember 2023 fiel, wird sich der Start von Staffel 21 wohl etwas verzögern. Hier finden Sie alle Infos zur neuen Staffel von DSDS auf einen Blick.

DSDS 2024: Start und Sendetermine

Genaueres zur 21. Staffel 2024 hat RTL noch nicht bekanntgegeben. Allerdings weiß man mittlerweile, dass sie im Frühjahr 2024 starten soll. Man darf wohl davon ausgehen, dass die Talentshow wieder zur Prime-Time um 20.15 Uhr laufen wird. Die diesjährige Staffel lief zum Casting und Recall zunächst immer mittwochs und samstags. Später war die Show dann nur noch am Samstagabend zu sehen. 2024 wird es wohl wieder genauso laufen - wir informieren Sie hier, sobald RTL neue Infos veröffentlicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von TikTok anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die TikTok Information Technologies UK Limited und die TikTok Technology Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

DSDS 2024: Altersbegrenzung fällt weg

"Es gibt noch eine Neuerung und die wird euch wirklich umhauen", startete die DSDS-Ikone Dieter Bohlen seine überraschende Ankündigung. Üblicherweise dürfen sich nur Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwischen 16 und 30 Jahren bewerben. "Also da habe ich wirklich jahrelang für gekämpft", erzählte Dieter Bohlen in der ersten Live-Show der Jubiläumsstaffel. Die Altersbegrenzung wird künftig aufgehoben. Alle Talente über 16 dürfen sich ab jetzt bewerben, egal ob 40, 80 oder 100 Jahre alt.

DSDS 2024: Übertragung live im Stream

DSDS 2024 wird voraussichtlich neben dem TV auch wieder im Stream und auf RTL+ übertragen. Genaueres hat RTL zwar noch nicht angegeben, aber bisher konnte man alle Staffeln auch online auf RTL+ anschauen und streamen. Sobald neue Informationen bekannt sind, finden Sie diese hier.

Moderatoren der 21. Staffel DSDS 2024

Lesen Sie dazu auch

Auch hierzu gibt es noch keine offizielle Ankündigung. Durch die diesjährige Staffel wurden die Zuschauer und Zuschauerinnen von Laura Wontorra geführt, doch ob sie auch 2024 bei DSDS die Moderation übernehmen wird, weiß man aktuell noch nicht.

Jury der 21. Staffel DSDS 2024

Dieter Bohlen trat in der ersten Live-Show 2023 auf die Bühne und verkündete die neue Staffel von DSDS. Nach seiner Ankündigung ist davon auszugehen, dass er auch 2024 wieder Teil der DSDS-Jury sein wird, wie die RND berichtet. Im letzten Jahr bestand die Jury von DSDS 2023 aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony. Genau wie Bohlen wird auch Pietro Lomardi laut TV-Movie im kommenden Jahr wieder Teil der Jury sein. Die zwei verbliebenen Plätze am Jury-Pult belegen Schlager-Sängerin Beatrice Egli und Rapperin Loredana.