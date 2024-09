DSDS 2024: Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Im September startet bereits die 21. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Auch 2024 geht RTL also wieder auf die Suche nach einem Gesangstalent mit Superstar-Potential. In 15 Episoden inklusive Live-Finale treten die Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Das beste Beispiel, was aus dieser Teilnahme werden kann, ist Pietro Lombardi. Er gewann 2011 die achte Staffel von „DSDS“ und sitzt 2024 schon zum vierten Mal in der Jury. Neben ihm sitzen natürlich der Chefjuror Dieter Bohlen, Schlagersängerin Beatrice Egli und Rapperin Loredana.

In der 21. Staffel gibt es außerdem eine kleine Neuerung. Zum ersten Mal durfte man sich schon ab 16 Jahren bewerben. Der älteste Teilnehmer hingegen ist schon 92 Jahre alt. Über 10.000 Menschen haben in diesem Jahr ihr Glück versucht. Auch wenn sich Dieter Bohlen persönlich für die neue Altersgrenze eingesetzt hat, waren über die Hälfte der Bewerber und Bewerberinnen über 30 Jahre alt. Los geht es laut offiziellen Sendeterminen von DSDS 2024 am 18. September 2024 mit den Jurycastings im Europapark. Die Dreharbeiten fanden im Blue Fire Dome und in den Themenwelten Frankreich, Italien und Portugal statt. Vier der Bewerber und Bewerberinnen konnten sich über eine goldene CD freuen. Für den Auslandsrecall geht es in dieser Staffel nach Kreta.

Aber wo kann man „Deutschland sucht den Superstar“ 2024 live im TV und Stream anschauen und wo kann man ganze Folgen als Wiederholung sehen? Alle wichtigen Infos zur Übertragung der 21. Staffel lesen Sie hier.

DSDS 2024: Übertragung im TV & Stream

Seit es DSDS gibt, wird die Show vom Privatsender RTL ausgestrahlt. Außerdem ist Dieter Bohlen als Juror seit der ersten Staffel mit dabei. Zwischendurch gab es nur eine kleine Unterbrechung, in der Bohlen nicht in der Jury saß. In dieser Staffel ist der Pop-Titan aber auf seinem gewohnten Platz. Die erste Folge der Staffel läuft am Mittwoch, dem 18. September 2024, um 20.15 Uhr auf RTL. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, kann auf den sendereigenen Streamingdienst RTL+ zurückgreifen. Hier stehen die Folgen bereits eine Woche vor der Erstausstrahlung auf Abruf bereit.

„DSDS“ 2024: Ganze Folge als Wiederholung sehen

Offizielle Wiederholungstermine im linearen TV-Programm sind aktuell nicht bekannt. Wer eine der Folgen verpasst hat, kann diese online nachsehen. Die 15 Episoden sind nämlich nicht nur eine Woche vor der offiziellen Erstausstrahlung auf RTL+ verfügbar sondern auch nach Ausstrahlung im TV. Für diesen Dienst benötigt man allerdings ein kostenpflichtiges Abo. Dieses gibt es aktuell ab 5,99 Euro pro Monat.

Die Jury bei „DSDS“ 2024

Die Jury von DSDS 2024 besteht in diesem Jahr aus Dieter Bohlen, Beatrice Egli, Loredana und Pietro Lombardi. Dieter Bohlen ist mittlerweile schon fester Bestandteil von „Deutschland sucht den Superstar“. Seit der ersten Staffel ist er mit dabei. In seiner Show hat unter anderem Pietro Lombardi gewonnen. Seit diesem Gewinn im Jahr 2011 hat er eine seine Karriere weiter vorangetrieben und saß 2019 zum ersten Mal auf der anderen Seite. Auch 2020 und 2023 konnte man ihn bereits an der Seite von Dieter Bohlen am Jurypult sehen.

Auch Beatrice Egli gewann 2012 in der zehnten Staffel von DSDS und sitzt jetzt als Jurorin am Pult. Sie hat sich hauptsächlich mit ihrer Schlagermusik einen Namen gemacht. Loredana ist die vierte im Bunde und bringt als Rapperin Hip-Hop-Expertise mit. Die heute 29-Jährige hatten ihren Durchbruch mit dem Song „Sonnenbrille“.

Bisherige Gewinner bei „Deutschland sucht den Superstar“

Für Pietro Lombardi und Beatrice Egli hat der Gewinn bei DSDS viele Türen in der Musikbranche geöffnet. Aber nicht jeder Gewinner oder jede Gewinnerin aus den vergangenen Staffeln konnte diese Chance so gut nutzen. Übrigens sind nur vier der bisher 20 Gewinner und Gewinnerinnen Frauen. Vielleicht ändert sich das ja in diesem Jahr:

Staffel 21 (2024): steht noch nicht fest

Staffel 20 (2023): Sem Eisinger

Staffel 19 (2022): Harry Laffontien

Staffel 18 (2021): Jan-Marten Block

Staffel 17 (2020): Ramon Roselly

Staffel 16 (2019): Davin Herbrüggen

Staffel 15 (2018): Marie Wegener

Staffel 14 (2017): Alphonso Williams

Staffel 13 (2016): Prince Damien

Staffel 12 (2015): Severino Seeger

Staffel 11 (2014): Aneta Sablik

Staffel 10 (2013): Beatrice Egli

Staffel 9 (2012): Luca Hänni

Staffel 8 (2011): Pietro Lombardi

Staffel 7 (2010): Mehrzad Marashi

Staffel 6 (2009): Daniel Schuhmacher

Staffel 5 (2008): Thomas Godoj

Staffel 4 (2007): Mark Medlock

Staffel 3 (2005/2006): Tobias Regner

Staffel 2 (2003/2004): Elli Erl

Staffel 1 (2002/2003): Alexander Klaws

