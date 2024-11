DSDS-Kandidaten 2024 vom 2. November: Wer ist raus? Wer ist im Finale?

Die 21. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ist am 18. September 2024 gestartet. Das Grundkonzept bleibt vertraut: Die Kandidaten durchlaufen mehrere Runden, um den Titel „Superstar“ zu gewinnen und sich eine Geldprämie sowie einen Plattenvertrag zu sichern. Ihr erstes Ziel ist es, die Jury in den Castings zu überzeugen.

Eine Neuerung in dieser Staffel: Es gibt keine Altersbeschränkung mehr – ab 16 Jahren konnte sich jeder bewerben. Die Bewerber präsentieren der Jury ihren eigenen Song, und nur die Besten kommen in die nächste Runde, den Recall. Hier müssen sie in Einzel- und Gruppendarbietungen vorgegebene Songs performen. Die stärksten Kandidaten erreichen schließlich die Live-Shows. In diesen Shows beurteilt die Jury weiterhin die Auftritte, doch das letzte Wort hat das Publikum, das den Gewinner bestimmt.

Die Jury besteht erneut aus DSDS-Urgestein Dieter Bohlen, dem Sänger und ehemaligen Gewinner Pietro Lombardi, der Schlagersängerin Beatrice Egli (sie gewann DSDS im Jahr 2013) und Rapperin Loredana. Wer in der Halbfinale-Übertragung auftrat und welche Kandidaten es ins Finale schafften, verraten wir hier.

DSDS 2024 vom 2. November: Wer ist raus?

In der malerischen Kulisse des Hafens von Chania auf Kreta entschied sich, wer trotz Lampenfieber und großem Erwartungsdruck die Nerven behalten und seine bisherigen großartigen Leistungen bis ins DSDS-Finale retten konnte. Für vier Acts erfüllte sich der Traum, im Showdown der großen DSDS-Liveshow um die Superstar-Krone zu singen - fünf Talente mussten sich hingegen aus der Show verabschieden.

Anne Heinz (35) aus Liebenwalde mit „Ich will immer wieder…dieses Fieber spür’n“ von Helene Fischer

Anne machte sich Sorgen, dass eine Erkältung ihre Stimme beeinträchtigt habe und befürchtete, sich nicht ausreichend auf den entscheidenden Moment vorbereiten zu können. Sie hoffte, nicht die „kranke Anne“ verstecken zu müssen.

Donika Hoxha (22) aus Zolling mit „Tränen aus Kajal” von Céline

Sie erkannte ihre Schwachstelle und äußerte, dass der Song gut zu ihr passe, sie aber wie immer textsicher werden müsse.

Leonardo Davi Abdon Custodio (27) aus Wien (Österreich) mit „There’s Nothing Holdin‘ Me Back” von Shawn Mendes

Leonardo gestand, dass seine Nervosität am schlimmsten sei und er große Versagensängste habe. Er schaue in den Spiegel und frage sich, wer er sei und wo er hin wolle.

Tamara Perez (25) aus Hedingen (Schweiz) mit „New Rules” von Dua Lipa

Sie äußerte ihre Bedenken, dass der ihr zugeteilte Song gesanglich nicht herausragend sei und sie stimmlich nicht genug zeigen könne. Sie plane, dies durch ihre Performance zu kompensieren.

Melvin Vardouniotis (23) aus Hamburg mit „How Will I Know” von Sam Smith

Melvin war glücklich über die Zuteilung eines seiner Lieblingssongs und wollte nicht zu perfekt sein, sondern zeigen, dass er ein Mensch mit Emotionen sei.

Wer ist im Finale von DSDS 2024?

Christian Jährig (30) aus Reichertshofen mit „Without You” von Mariah Carey

Mit seiner Performance schaffte es Christian ins Finale von DSDS 2024.

Nissim Mizrahi (61) aus Hamburg mit „Against All Odds (Take a Look at Me Now)” von Phil Collins

Auch Nissim überzeugte die Jury am 2. November und schaffte es ins DSDS-Finale.

Tom Mc Conner (23) aus Duisburg mit „Sorry” von Justin Bieber

Der 23-jährige Tom zog nach seiner Darbietung von Justin Biebers „Sorry“ ebenfalls ins Finale ein.

Philip Matas (25) aus Heidenheim mit „All of Me” von John Legend

Das letzte Final-Ticket sicherte sich Philip aus Heidenheim. Damit treten im diesjährigen DSDS-Finale ausschließlich männliche Kandidaten an.