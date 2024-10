DSDS-Kandidaten im Jurycasting am 9. Oktober 2024

Die Sendetermine der 21. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ beginnen wie in jedem Jahr mit der Castingrunde, in der sich die Bewerberinnen und Bewerber der DSDS Jury stellen und mit ihren musikalischen Qualitäten überzeugen müssen. So auch in der Ausgabe am 9. Oktober 2024. Also alles beim Alten? Nicht ganz, denn in diesem Jahr durften sich zum ersten Mal auch Sängerinnen und Sänger, die älter als 30 Jahre sind, bewerben.

Die Übertragung von DSDS 2024 läuft dabei wie gewohnt beim Sender RTL. Dort werden die einzelnen Folgen der Castingshow im linearen TV-Programm gezeigt, aber auch der hauseigenen Streamingdienst RTL+ zeigt die Episoden. Auf dem Streamingportal stehen die aufgezeichneten Folgen bereits eine Woche vor der linearen Fernsehausstrahlung zur Verfügung.

Wer will es dieses Jahr ganz weit schaffen als neuer Superstar? Hier sind die Kandidatinnen und Kandidaten im Jurycasting von DSDS am 9. Oktober 2024.

Die Kandidatinnen und Kandidaten bei DSDS am 9. Oktober 2024

Insgesamt 15 Kandidatinnen und Kandidaten versuchen beim DSDS-Casting am 9. Oktober 2024 ihr Glück. Der jüngste unter ihnen ist erst 17 Jahre alt, der älteste 65. Auch musikalisch decken sie ein breites Spektrum von Rap über Hardrock bis Schlager ab. Das sind die Bewerber und Bewerberinnen, die sich dem harten Urteil der Jurymitglieder Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana stellen:

Jenny Wiesbaum (19) aus Lindau

Song Jurycasting: „Oceans (Where Feet May Fail)” von Hillsong UNITED

Jenny ist nicht die einzige Kandidatin bei DSDS aus der Familie Wiesbaum: Ihre Mutter Maria will sich ebenfalls im Jurycasting beweisen. Und eben jene hatte Jenny auch überhaupt erst überredet, an der Castingshow teilzunehmen. In ihrer Freizeit geht die 19-Jährige gerne Kickboxen.

Maria Wiesbaum (52) aus Lindau

Song Jurycasting: „Que Sera (Whatever Will Be, Will Be)” von Doris Day

Hauptberuflich ist Maria Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache, in ihrer Freizeit widmet sie sich vor allem verrückten Outfits und singt leidenschaftlich gerne Schlagerlieder. Außerdem ist sie seit zwei Jahren Teil eines Musical Ensembles.

Giuseppina Bonaffini (27) aus Köln

Songs Jurycasting: „Liebe kann so weh tun“ von Marianne Rosenberg

Giuseppina hat ihr Glück bei DSDS bereits einmal versucht, schied aber in Staffel 18 im Auslandsrecall in Mykonos aus. Nun kehrt sie noch einmal auf die Superstar-Bühne zurück und probiert es diesmal mit einem Schlagersong.

Hansgeorg Walther (65) aus Karlsruhe

Song Jurycasting: „Midnight Lady” von Chris Norman

Hansgeorg brennt für Rockmusik: Er steht bereits seit 40 Jahren auf der Bühne und tritt unter anderem als Ossy Osbourne Double auf. Für seinen Castingbewerbung zeigt er sich optimistisch: „Ich sehe mein Leben wie ein großes Puzzle, DSDS fehlte da noch. Die Welt hat auf Georgie gewartet - so etwas wie mich bekommt man nicht alle Tage!“, sagt der Karlsruher.

Luisa Früh (23) aus Achern

Songs Jurycasting: „Price Tag” von Jessie J feat. B.o.B und „Bruises“ von Lewis Capaldi

Für Luisa ist der Auftritt bei DSDS nicht das erste Mal vor Fernsehkameras, so ist sie bereits aus Reality-Formaten wie „Make Love, Fake Love“ und „Prominent getrennt“ bekannt. Sie will nicht nur mit ihren gesanglichen Qualitäten überzeugen, sondern baut auch noch akrobatische Elemente wie einen Spagat in ihren Auftritt ein.

Santino Gianfranco Tiziano Savoia (28) aus Friedberg

Song Jurycasting: „Mein Stern” von Ayman

Satino war bereits vor 10 Jahren bei DSDS zu sehen und damals sogar recht erfolgreich unterwegs. Doch das scheint ihm noch nicht zu reichen und so probiert er in diesem Jahr erneut sein Glück. „Ich bin gespannt, ob Dieter mich wiedererkennt, da ich mich extrem verändert habe“, meinte der 28-Jährige vor seinem Auftritt.

Patrick Haferkorn (31) aus Leipzig

Song Jurycasting: „Warum tanzt du so allein” von Howard Carpendale

Patrick arbeitet als Kundenberater in einer Bank, doch sein Herz brennt für die Schlagermusik. Besonders hat es ihm Jurymitglied Beatrice Egli angetan - er war schon auf zahlreicher ihrer Konzerte und bei Meet & Greets der Sängerin.

Terrylynn Hodak (27) aus Wien (Österreich)

Song Jurycasting: „Feeling Good” von Michael Bublé

Terrylynn hat bereits ein Album veröffentlicht, will aber jetzt ihre musikalische Karriere bei DSDS noch weiter voran bringen. Im „echten Leben“ arbeitet die 27-Jährige als Bürokauffrau und Empfangsdame in einem Fitnessstudio.

Joe Jäger (18) aus Dreieich

Song Jurycasting: „Whiskey From Jack”, Eigenkomposition

Joe ist zwar erst 18 Jahre alt, hat aber eine sehr genaue Vorstellung davon, wie seine Zukunft aussehen soll: „Die Welt erobern, touren und viel Geld verdienen – der Traum eines jeden Musikers“, beschreibt er seine Pläne. Musikalisch hat er sich dem Rock verschrieben: Mit seinen beiden Brüdern spielt er in einer Hardrock Band.

Jasmin Pape (25) aus Büdelsdorf

Song Jurycasting: „Hässlich” von AYLIVA

Für Jasmin Pape ist das Singen wichtiger Bestandteil ihrer Freizeit: Sie ist Teil einer Mehrgenerationenband, die vor allem Country, Rock und Pop aus den 60ern und 70ern performt.

Beata Strausa (53) aus Aue

Song Jurycasting: „Liebe ohne Leiden“ von Udo Jürgens & Jenny

Beata setzt nicht alleine auf ihre musikalischen Fähigkeiten, um die Jury zu überzeugen: Die lettische Künstlerin präsentiert im Casting außerdem ihre Kunstwerke und bringt der Jury selbstgebackene Kekse mit.

Dario Bonacker (30) aus Einbeck

Song Jurycasting: „Freundlicher Rapper von nebenan“, Eigenkomposition

Fred Gambrah (40) aus Hamburg

Song Jurycasting: „Hamburg City Meine Perle” von MC Mac Cool

Marvin Markel (17) aus Nagold

Song Jurycasting: „Du Bist Der Wahnsinn“, Eigenkomposition

Anke Janson (32) aus Sindelfingen

Song Jurycasting: „99 Luftballons“ von Nena

