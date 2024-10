DSDS-Kandidaten 2024 vom 5. Oktober: Das sind die Teilnehmer und Songs in Folge 5

Staffel 12 von „Deutschland sucht den Superstar“ begann am 18. September 2024. Das Konzept bleibt auch in diesem Jahr weitestgehend unverändert: Die Kandidaten müssen sich in verschiedenen Runden beweisen, um sich am Ende den begehrten Titel zu sichern - hinzukommen eine Geldprämie und ein Plattenvertrag. Zunächst geht es für alle Teilnehmer darum, die Jury im Rahmen der Castings von sich zu überzeugen.

Die Altersgrenze fällt in dieser Staffel erstmals weg, sodass sich ab 16 Jahren jeder bewerben konnte. Vor den Juroren performen die Kandidaten ihre selbst ausgewählten Songs - nur die besten Stimmen schaffen es in den Recall. Dort müssen die Talente erneut alleine und in Gruppen auftreten, diesmal mit vorgegebenen Liedern. Für die erfolgreichsten Teilnehmer geht es anschließend in die Live-Shows. Hier beurteilt die Jury zwar weiterhin die Auftritte, das letzte Wort hat nun aber das Publikum. Schlussendlich entscheiden die Zuschauer darüber, wer die Show gewinnt.

Neben DSDS-Urgestein Dieter Bohlen und dem Sänger Pietro Lombardi (ehemaliger Sieger der Show) nehmen in der aktuellen Staffel auch Schlagerstar Beatrice Egli (DSDS-Siegerin von 2013) und die Schweizer Rapperin Loredana am Jury-Pult Platz. Wer in Folge 5 der Show antritt und welche Songs die Talente vorbereitet haben, lesen Sie hier.

DSDS 2024: Das sind die Kandidaten und Songs am 5. Oktober

Niklas Nowak (29) aus Kloten (Schweiz)

Kandidat Niklas Nowak Foto: RTL / Markus Hertrich

Niklas singt nicht nur gerne, er ist auch passionierter Parkour- und Freerunning-Sportler. „Ich brauche das Extreme und das Abenteuer!“, so der 29-Jährige. Für das DSDS-Casting hat er eine Eigenkomposition mitgebracht - diese trägt den Titel „Dieters Mission”.

Günter Kandzia (93) aus Teising

Kandidat Günter Kandzia Foto: RTL / Markus Hertrich

Mit stolzen 93 Jahren ist Günter der älteste DSDS-Teilnehmer aller Zeiten. Sein Enkel, der ihn begleitet und fest an ihn glaubt, hat selbst einmal an der Castingshow teilgenommen. „Mein Enkel sagt: Opa, du kannst das noch! Aber Leute, die mich kennen, sagen: Der hat einen Knall!“, erklärt Günter, der die Jury mit „Capri-Fischer” von Rudi Schuricke begeistern möchte.

Leonie Noppenberger (17) aus Ruppertsberg

Kandidatin Leonie Noppenberger Foto: RTL / Markus Hertrich

Gymnasiastin Leonie ist die jüngste Kandidatin der diesjährigen Staffel. Sie hat vier ältere Geschwister und backt leidenschaftlich gerne. Mit ihrer unverwechselbaren Stimme möchte sie Dieter Bohlen und Co. von sich überzeugen. Ihr Song für das Casting ist „Love In The Dark” von Adele.

Michael Bergholz (49) aus Köln

Kandidat Michael Bergholz Foto: RTL / Markus Hertrich

Michael schätzt seine gesangliche Leistungsfähigkeit als eher mittelmäßig ein, doch ein Auftritt auf der DSDS-Bühne hat bekanntermaßen schon bei so manchem Kandidaten ungeahnte Kräfte freigesetzt. „Ich schräger Vogel werde hier gebraucht – deswegen komm ich her!“, ist sich der Kölner sicher. Er singt „I Believe In You (Skylark Mix)” von Kylie Minogue.

Patrick Winter aka „Miss Roxxy” (29) aus Hildrizhausen

Kandidat Patrick Winter aka "Miss Roxxy" Foto: RTL / Markus Hertrich

Kandidat Patrick hat durch sein Alter Ego „Miss Roxxy“ die Möglichkeit, sich komplett auszuleben und sich als Drag-Queen so zu präsentieren, wie er es möchte. Als Musikpädagoge unterrichtet er Klavier und Schlagzeug, möchte aber noch lieber mit seiner eigenen Performance so viele Menschen wie möglich erreichen. „The Best” von Tina Turner ist sein Song für das Casting.

Lucas & Lyon Czerniakowski (22) aus Talheim

Die Kandidaten Lyon (23, l.) und Lucas (23) Czerniakowski Foto: RTL / Markus Hertrich

Die Zwillingsbrüder Lucas und Lyon wollen mit provokant-stylishen Auftritten das Publikum begeistern. Ihre Songs schreiben und produzieren sie komplett selbst, außerdem tragen sie immer dieselben Klamotten und vergleichen ihre Dynamik mit der eines „alten Ehepaares“. Der Titel ihrer Eigenkomposition, die sie beim Casting performen wollen, lautet „Ficken mit Condom”.

Tobias Venz (20) aus Lüneburg

Kandidat Tobias Venz Foto: RTL / Markus Hertrich

Der Medizinstudent träumt davon, Ballermann-Star zu werden und kompensiert seine gesanglichen Schwächen mit ausgelassener Performance. Beim Casting performt er standesgemäß natürlich einen Ballermann-Song - dabei handelt es sich um eine Eigenkomposition namens „Ballern in Malle“.

Norman Herkul (53) aus Rotterdam

Kandidat Norman Herkul Foto: RTL / Markus Hertrich

Der 52-jährige Norman aus den Niederlanden ist bei DSDS dabei, um einen Plattenvertrag zu ergattern, da ihm sein eigentlicher Job keinen Spaß macht und er seine Leidenschaft für das Singen zeigen will. „Ich will nicht nur ein Herz erobern, ich will alle erobern“, so sein erklärtes Ziel. Er performt „Borderline“ von Madonna.

Tom McConner (23) aus Duisburg

Kandidat Tom McConner Foto: RTL / Markus Hertrich

„Ich würde schon sagen, dass Musik für mich die Welt bedeutet!“, so Tom, der eine Karriere in der Musikbranche anstrebt. Er träumt davon, DSDS zu gewinnen und kann bereits mehrere tausend Follower auf Spotify vorweisen. Auf der Unterstützung seiner musikalischen Familie kann er ebenfalls zählen. Mit „7 Years“ von Lukas Graham will er es in den Recall schaffen.

Nora Tushi (24) aus Heidenheim

Kandidatin Nora Tushi Foto: RTL / Markus Hertrich

Nora ist bekennender Loredana-Fan und freut sich auf das Treffen mit ihr bei den DSDS-Castings. Sie ist ein großer Familienmensch, ihre Eltern kommen ursprünglich aus dem Kosovo. Für das Casting hat sich gleich Songs vorbereitet: „Jealous” von Labrinth und „Flowers” von Miley Cyrus.

Michael Steffan (33) aus Eckelsheim

Kandidat Michael Steffan Foto: RTL / Markus Hertrich

„Ich sehe aus wie ein Superstar, ich bewege mich wie ein Superstar, ich kann megageil rappen“, sagt Michael selbstbewusst, der in den vergangenen fünf Jahren unter anderem als Tätowierer gearbeitet hat. „Ich werde die Jury mit meiner Rap-Performance und meinem Swag umhauen!“, kündigt er an - dafür hat er sich den Song „Lovin On Me” von Jack Harlow ausgesucht.

Mia-Yasmin Sternberger (29) aus Buxtehude

Kandidatin Mia-Yasmin Sternberger Foto: RTL / Markus Hertrich

Mia-Yasmin liebt Sternzeichen und hofft, auch im Jury-Casting die Sterne günstig für sie stehen. Die 29-jährige Buchhalterin möchte die Juroren mit „Another Love” von Tom Odell überzeugen.

Samira Schönborn (20) aus Limburg

Kandidatin Samira Schönborn Foto: RTL / Markus Hertrich

Samiras Opa, der einst selbst in einer Band spielte, hat sie schon in jungen Jahren zum Singen gebracht. Sie will ihn nun unbedingt stolz machen und in die nächste Runde bei DSDS einziehen. Dafür hat sie sich den Song „Don’t Stop Believin’” von Journey ausgesucht.

Manuel Wolkerstorfer (21) aus Wien (Österreich )

Kandidat Manuel Wolkerstorfer Foto: RTL / Markus Hertrich

Manuel reist für das DSDS-Casting extra aus Österreich an. Im Gepäck hat er, genau wie Mitkandidatin Mia-Yasmin, den Song „Another Love” von Tom Odell.

Nadiya Karplyuk (30) aus Bern (Schweiz)

Kandidatin Nadiya Karplyuk Foto: RTL / Markus Hertrich

Schweizerin Nadiya möchte die Jury beim Casting mit Miley Cyrus‘ Hit „Flowers“ von ihrem Können überzeugen und in die nächste Runde einziehen.

Elsemy Quast (64) aus Wuppertal

Kandidatin Elsemy Quast Foto: RTL / Markus Hertrich

Mit „Amazing Grace” von Aretha Franklin und „The Power of Love” von Céline Dion will sich Elsemy einen der begehrten Recall-Zettel sichern.

Mercidita Schulz (56) aus Hamburg

Kandidatin Mercidita Schulz Foto: RTL / Markus Hertrich

Die 56-jährige Mercidita aus Hamburg performt beim Casting den Titel „There You‘ll Be” von Faith Hill.

Alia Güden (19) aus Kleve

Kandidatin Alia Güden Foto: RTL / Markus Hertrich

Kandidatin Alia hat für das Casting zwei Lieder vorbereitet: „Remedy” von Adele und „Love You Like A Love Song” von Selena Gomez & The Scene.

Nathalie Duller (42) aus Augsburg

Kandidatin Nathalie Duller Foto: RTL / Markus Hertrich

Nathalie möchte bei den Juroren mit dem deutschen Titel „Uns gehört die Welt“ von Wolkenfrei punkten.

Selina Thalpe (21) aus Moosburg

Kandidatin Selina Thalpe Foto: RTL / Markus Hertrich

Für das Jury-Casting hat sich die 21-jährige Selina den Song „When We Were Young” von Adele ausgesucht.

Dave Toriser (23) aus Leibstadt (Schweiz)

Kandidat Dave Toriser Foto: RTL / Markus Hertrich

Auch Dave reist extra für die Casting-Runde aus der Schweiz an. Er performt vor der Jury seine Interpretation von Bobby Caldwells „What You Won’t Do for Love”.