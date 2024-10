Seit September läuft die 21. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Die Übertragung im Free-TV wird von RTL übernommen. Im Stream gibt es die neue Staffel von DSDS auf RTL+ zu sehen. Wie gewohnt treten auch 2024 die Teilnehmer in mehreren Wettbewerbsrunden gegeneinander an, um den Titel des Superstars zu gewinnen. Dabei stehen sowohl ein Geldpreis als auch ein Plattenvertrag im Fokus. In der ersten Phase müssen die Kandidaten die Jury während der Castings von ihrem Talent überzeugen. Unter den Juroren befinden sich 2024 Loredana, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und natürlich Dieter Bohlen.

Allerdings gibt es 2024 auch zwei Neuerungen bei DSDS. Zum ersten Mal stellen in Staffel 21 die Kandidaten ihr Können an einem außergewöhnlichen Ort unter Beweis. Die Castings werden im Europa-Park, einem der bekanntesten Freizeitparks Deutschlands, abgehalten. Außerdem wurde die bisherige Altersgrenze aufgehoben. Nun können sich alle Teilnehmer ab 16 Jahren bewerben. Von den über 10.000 Bewerbern war etwa die Hälfte älter als 30 Jahre. Der älteste Kandidat dieser Staffel ist sogar 92 Jahre alt.

Am 16. Oktober läuft Folge 8 von „Deutschland sucht den Superstar“ 2024 bei RTL über die Bildschirme. Insgesamt 13 Kandidaten versuchen in der neuen Ausgabe, die Jury von sich zu überzeugen und es eine Runde weiter zu schaffen. Wer sind die Teilnehmer in Folge 8 und welche Songs haben sie für das Casting vorbereitet? Hier in diesem Artikel verraten wir es Ihnen!

Folge 8 von DSDS 2024: Kandidaten und Lieder am 16. Oktober

Auch diesmal treten bei „Deutschland sucht den Superstar“ wieder außergewöhnliche Talente an: Malek (21) hofft, mit ihrer engelsgleichen Stimme zu überzeugen, während Vincenzo (51) glaubt, seine Begegnungen mit Außerirdischen könnten ihm bei der Jury helfen. Auch „Arabella“ alias Bernd (52) möchte mit einem Spagat und drei Stimmlagen beeindrucken. Zusätzlich sorgen weitere Acts, darunter ein singender Postmann und ein ehemaliger DSDS-Drittplatzierter, für Unterhaltung. Hier stellen wir Ihnen alle Kandidaten und deren Songs vor.

Vincenzo Polito (51) aus Klettgau

Song Jurycasting: „Brother Louie” von Modern Talking

Icon Vergrößern Vincenzo Polito (51) aus Klettgau Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Vincenzo Polito (51) aus Klettgau Foto: RTL / Markus Hertrich

Enzo hat ein außergewöhnliches Hobby entwickelt: Seit er vor einigen Monaten ein seltsames Licht am Himmel entdeckte, widmet er sich intensiv der Erforschung von Himmelsphänomenen und UFOs und ist fest davon überzeugt, dass es außerirdisches Leben gibt. Um seine Faszination auszudrücken, hat er sogar einen eigenen Film mit dem Titel „Das Mondsystem“ erstellt und möchte bei DSDS mit Gesang und Keyboard die Jury überzeugen, um den angestrebten Recall-Zettel zu erhalten.

Petra Paula Corcelli (75) aus Ladenburg

Song Jurycasting: „Sometimes When We Touch” von Dan Hill

Icon Vergrößern Petra Paula Corcelli (75) aus Ladenburg Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Petra Paula Corcelli (75) aus Ladenburg Foto: RTL / Markus Hertrich

Trotz ihrer Tätigkeit als Lehrerin und der Verantwortung als Mutter von zwei Kindern hat Petra ihre Leidenschaft für die Musik nie aufgegeben und konnte bereits in jungen Jahren Erfolge verzeichnen. 1988 trat sie in der „Rudi Carell Show“ auf und gewann für ihre Gitte Haenning-Imitation ein Goldenes Mikrofon. Heute kreiert sie zusammen mit ihrem Ehemann eigene Lieder und möchte die positive Energie ihrer Vergangenheit auf die DSDS-Bühne bringen. Petras Ziel ist es, Dieter Bohlen zu überzeugen, so wie sie es einst bei Rudi Carrell tat.

Thomas Sundara (43) aus Köln

Song Jurycasting: „Ich halt dich fest”, Eigenkomposition

Icon Vergrößern Thomas Sundara (43) aus Köln Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Thomas Sundara (43) aus Köln Foto: RTL / Markus Hertrich

Thomas, der laotische Wurzeln hat, ist auf der Social-Media-Plattform TikTok als „Der singende Paketbote“ bekannt. Er begeistert seine Anhänger regelmäßig mit Gesangseinlagen aus seinem Lieferwagen und verfolgt den Traum, mit Musik erfolgreich zu sein und als erster asiatischer Schlagersänger in Live-Shows aufzutreten. Bei den Castings präsentiert er ein eigenes Lied als Überraschung.

Bernd Welzer (52) aus Taufkirchen

Songs Jurycasting: „Xanadu” von Ireen Sheer und „Weil mein Herz Dich nie mehr vergisst” von Vicky Leandros

Icon Vergrößern Arabella Welzer (52) aus Taufkirchen Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Arabella Welzer (52) aus Taufkirchen Foto: RTL / Markus Hertrich

Bernd, der die Kunstfigur „Arabella“ verkörpert, träumt davon, als Travestiekünstler aktiv zu werden. Trotz seines Alters von 52 Jahren präsentiert er sich fit und beeindruckt die Jury mit einem Spagat, während er auf eine Ausbildung in Gesang, Schauspiel, Ballett und Tanz sowie drei Stimmlagen zurückblickt, um im Casting eine überzeugende Darbietung zu zeigen.

Malek Lupo (21) aus Stuttgart

Songs Jurycasting: „Water” von Tyla und „Redbone” von Childish Gambino

Icon Vergrößern Malek Lupo (21) aus Stuttgart Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Malek Lupo (21) aus Stuttgart Foto: RTL / Markus Hertrich

Malek möchte die Bedeutung ihres Vornamens „Engel“ für ihren Auftritt bei DSDS nutzen und hofft auf Unterstützung „von oben“. Geboren in Tunesien, lebt sie seit acht Jahren in Stuttgart, arbeitet in der Gastronomie und hat zahlreiche Freunde in der Musikszene. Malek tritt selbstbewusst auf, um die Jury mit ihrer Ausstrahlung und ihrem Gesang zu beeindrucken.

Luis Javier Wolf (17) aus Baden-Baden

Songs Jurycasting: „Never Gonna Give You Up” von Rick Astley und „You To Me Are Everything” von The Real Thing

Icon Vergrößern Luis Javier Wolf (17) aus Baden-Baden Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Luis Javier Wolf (17) aus Baden-Baden Foto: RTL / Markus Hertrich

Luis, ein 17-jähriger Ernährungsberater, betont die Bedeutung einer gesunden Ernährung, zu der er täglich fünf Eier zählt. Mit seiner Begeisterung für das Tanzen und dem Wunsch, bei der DSDS-Jury durch Musikalität und Charisma zu überzeugen, hofft er, vor allem weibliche Fans zu begeistern.

Shirley Brug (64) aus Essen

Song Jurycasting: „Jealous” von Labrinth

Icon Vergrößern Shirley Brug (64) aus Essen Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Shirley Brug (64) aus Essen Foto: RTL / Markus Hertrich

Shirley, die als Integrationsfachkraft an einer Förderschule tätig ist, wird bei ihrem Auftritt vor der Jury mit der Sängerin Tina Turner verglichen. Die 64-Jährige, die in Curaçao geboren wurde und seit 2010 in Deutschland lebt, singt nur noch hobbymäßig und widmet ihren Castingsong ihrer querschnittsgelähmten Mutter.

Rainer Seidl (55) aus Kinsau

Song Jurycasting: „Sind schon alle Hasen da“, Eigenkomposition

Icon Vergrößern Rainer Seidl (55) aus Kinsau Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Rainer Seidl (55) aus Kinsau Foto: RTL / Markus Hertrich

Rainer Seidl präsentiert sich bei den Jury-Castings von DSDS als selbstbewusster Hobby-Entertainer mit dem klaren Ziel zu gewinnen. Als erfahrener Sänger und Moderator, der seit über zehn Jahren in der Schlager- und Partymusik aktiv ist und eigene Lieder kreiert, strebt er an, seine Karriere durch DSDS zu fördern und die Jury mit einem seiner Songs zu beeindrucken.

Jesse Jay Capulong (25) aus Zürich (Schweiz)

Song Jurycasting: „Feeling Good” von Michael Bublé

Icon Vergrößern Jesse Jay Capulong (25) aus Zürich, Schweiz Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Jesse Jay Capulong (25) aus Zürich, Schweiz Foto: RTL / Markus Hertrich

Jesse begann seine Musikkarriere im Alter von 14 Jahren und ist mittlerweile häufig als Straßenmusiker sowie in Bars aktiv. Er nutzt die Plattform von „Deutschland sucht den Superstar“, um seine eigenen Lieder zu präsentieren und hofft, seine Mutter, die fast blind ist, mit seiner Musik stolz zu machen. Zeitgleich erhält er Unterstützung und Ratschläge von Lorent Berisha, dem Drittplatzierten der letzten Staffel.

Perdita Valentini (56) aus Landstuhl

Song Jurycasting: „You´re My Heart, You´re My Soul” von Modern Talking

Icon Vergrößern Perdita Valentini (56) aus Landstuhl Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Perdita Valentini (56) aus Landstuhl Foto: RTL / Markus Hertrich

Perdita, eine kontaktfreudige 56-Jährige mit großen Ambitionen, träumt davon, ein Musikvideo in einer rosa Limousine zu drehen und hat bereits seit Jahren eigene Songs geschrieben. Sie betrachtet sich als vielseitige Entertainerin, die verschiedene Musikstile beherrscht. Nun möchte sie mit einem der bekanntesten Hits von Modern Talking die Jury um Dieter Bohlen beeindrucken.

Julia Braun (29) aus Wörgl

Song Jurycasting: „Wuthering Heights” von Kate Bush

Icon Vergrößern Julia Braun (29) aus Wörgl Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Julia Braun (29) aus Wörgl Foto: RTL / Markus Hertrich

Die Tirolerin setzt sich freiwillig für den Tierschutz ein und kümmert sich um zahlreiche Tiere, darunter verletzte Stadttauben, Wellensittiche, einen Windhund und eine Schildkröte. Neben ihrem Hauptberuf als Kellnerin hat sie das Singen als Hobby entdeckt und möchte mit ihrer Ausbildung zur Musicaldarstellerin bei „Deutschland sucht den Superstar“ 2024 durchstarten.

Hakan Efe (26) aus Köln

Song Jurycasting: „Juice” von Lizzo

Icon Vergrößern Hakan Efe (26) aus Köln Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Hakan Efe (26) aus Köln Foto: RTL / Markus Hertrich

Hakan sieht sich selbst als den „deutsch-aussehensten Türken“ und erfreut sich daran, andere mit seinem Witz zu unterhalten. Der Kölner, der seine Hobbys wie Gaming, Kochen und das Leben mit seinen Tieren in sozialen Netzwerken teilt, bleibt trotz der Herausforderungen in seinem Liebesleben und dem Verlust des Kontakts zu seiner Familie nach seinem Outing optimistisch. Hakan strebt danach, der nächste deutsche Superstar zu werden.

Melvin Vardouniotis (23) aus Hamburg

Song Jurycasting: „Mama Knows Best” von Jessie J

Icon Vergrößern Melvin Vardouniotis (23) aus Hamburg Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Melvin Vardouniotis (23) aus Hamburg Foto: RTL / Markus Hertrich

Melvin, ein Musiker mit einem abwechslungsreichen und teilweise femininen Ausdrucksstil, verdient seinen Lebensunterhalt mit Musik. Der BWL-Student, der in Hamburg einen Chor leitet und Gesangsunterricht gibt, möchte nun sein musikalisches Wissen einsetzen, um die Jury mit einem anspruchsvollen Casting-Song zu überzeugen.