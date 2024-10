„DSDS“-Kandidaten heute am 2.10.24: Teilnehmer und Lieder in Folge 4

Die 21. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ startete am 18. September 2024. Das Format bleibt größtenteils gleich: Die Kandidaten treten in verschiedenen Runden an, um sich den Titel des Superstars zu sichern, inklusive einer Geldprämie und einem Plattenvertrag. Der erste Schritt besteht darin, die Jury in den Castings zu überzeugen.

Neu in dieser Staffel: Es gibt keine Altersgrenze mehr, sodass sich ab 16 Jahren jeder bewerben konnte. Die Teilnehmer präsentieren ihren ausgewählten Song vor der Jury, und nur die Besten kommen in den Recall. Dort müssen sie erneut in Einzel- und Gruppenauftritten performen, diesmal mit vorgegebenen Songs. Die erfolgreichsten Kandidaten ziehen in die Live-Shows ein. Hier bewertet die Jury weiterhin die Auftritte, aber das Publikum entscheidet, wer letztlich gewinnt.

In der Jury sitzen erneut DSDS-Veteran Dieter Bohlen, Sänger Pietro Lombardi (ehemaliger Sieger der Show), Schlagerstar Beatrice Egli (DSDS-Siegerin von 2013) und die Rapperin Loredana. Wer in Folge 4 der Show antritt, welche Songs während der Übertragung gesungen werden und wer weiterkommt oder rausfliegt, verraten wir hier.

„DSDS“-Kandidaten am 2.10.24: Diese Kandidaten und Songs stehen heute auf dem Programm

RTL hat diese Liste von Teilnehmern und Liedern veröffentlicht:

Alicia Winter (36) und Andreas Winter (31) aus Buchholz

Songs Jurycasting: „Elefant” von Luxusproblem und „Bierbauch” von Andi schiebt anders

Icon Vergrößern Das Ehepaar Alicia Melina (36) und Andreas (31) Winter aus Buchholz Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Das Ehepaar Alicia Melina (36) und Andreas (31) Winter aus Buchholz Foto: RTL / Markus Hertrich

Alicia und Andreas, bekannt als „Team Winter“, sind echte Entertainer. Ihre Geschichte begann spektakulär: Sie verliebten sich und heirateten direkt bei einem TV-Experiment. Beide haben nicht nur ihre Ehe, sondern auch ihre musikalischen Karrieren zusammengeführt. Alicia begeistert als Schlagersängerin, während Andreas alias „Andi schiebt anders“ die Partyschlager-Szene aufmischt. Neben ihrer Liebe zum Gesang teilen sie auch eine Leidenschaft für Wrestling-Outfits. Alicia ist zudem eine vierfache Boxweltmeisterin, die weiß, wie man kämpft – nicht nur im Ring, sondern auch auf der Bühne.

Ralf Ottmers (54) aus Potsdam

Songs Jurycasting: „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ von Bill Ramsey und „Schachmatt“ von Roland Kaiser

Icon Vergrößern Ralf Ottmers (54) aus Potsdam Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Ralf Ottmers (54) aus Potsdam Foto: RTL / Markus Hertrich

Ralf ist ein erfahrener Travestie-Künstler, der seit seiner Jugend in schillernden Kostümen auftritt. Mit seiner langjährigen Erfahrung und dem Support seiner 23 Jahre jüngeren Ehefrau hofft er, die DSDS-Bühne zu erobern. Ralf hat bereits mit berühmten Persönlichkeiten wie Olivia Jones gearbeitet und möchte nun mit seinem außergewöhnlichen Charme und seiner humorvollen Art auch als Sänger die Herzen der Jury gewinnen.

Vanessa Caka (33) aus Mannheim

Songs Jurycasting: „Zirkus“ von badmòmzjay und „Gallery Dept“ von Loredana

Icon Vergrößern Vanessa Caka (33) aus Mannheim Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Vanessa Caka (33) aus Mannheim Foto: RTL / Markus Hertrich

Vanessa lebt für ihre Musik – und für ihren Mops Prince, dessen Namen sie sich sogar tätowieren ließ. Die Make-up-Artistin, die sich auf Wimpern-Styling spezialisiert hat, ist bei DSDS nicht nur auf musikalische Abenteuer aus, sondern hat auch ihr Herz an einen anderen Kandidaten verloren. Vanessa ist leidenschaftliche Rapperin und will mit ihrem energiegeladenen Style und ihren Skills die Jury beeindrucken.

Roger Wallerius (48) aus Trier

Songs Jurycasting: „Green Green Grass Of Home” von Tom Jones und „Whiskey und Lullaby” von Brad Paisley feat. Alison Krauss

Icon Vergrößern Roger Wallerius (48) aus Trier Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Roger Wallerius (48) aus Trier Foto: RTL / Markus Hertrich

Roger, der singende Busfahrer, ist eine echte Stimmungskanone. Bekannt aus der TV-Show „Hartz und herzlich“, bringt er nicht nur seine Passagiere, sondern auch das Publikum mit seiner kraftvollen Stimme zum Strahlen. Er widmet seinen Auftritt bei DSDS seinem verstorbenen Vater und hofft, mit seiner emotionalen Darbietung einen Schritt näher an seinen Traum zu kommen.

Ilias El-Asri (24) aus Osterholz-Scharmbeck

Icon Vergrößern Ilias El-Asri (24) aus Osterholz-Scharmbeck Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Ilias El-Asri (24) aus Osterholz-Scharmbeck Foto: RTL / Markus Hertrich

Ilias ist überzeugt, dass er das komplette Paket mitbringt: gutes Aussehen, Charisma und Gesangstalent. Zusammen mit seiner Freundin betreibt er einen beliebten TikTok-Account, doch jetzt möchte er auch auf der DSDS-Bühne glänzen. Mit seinem selbstbewussten Auftreten und seinem Lächeln will er die Jury überzeugen und seine Freundin stolz machen.

Calogero Amato (39) aus Köln

Song Jurycasting: „Caruso” von Lucio Dalla

Icon Vergrößern Calogero Amato (39) aus Köln Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Calogero Amato (39) aus Köln Foto: RTL / Markus Hertrich

Calogero hat in seinem Leben viele Herausforderungen gemeistert, darunter einen Herzstillstand durch Drogenkonsum. Heute setzt er auf die Kraft der Musik, um anderen ein Vorbild zu sein. Mit Unterstützung seiner Familie möchte er bei DSDS einen Neuanfang wagen und seine Geschichte mit einer bewegenden Performance teilen.

Rendy Aprillio Tuwoh (27) aus Norderstedt

Song Jurycasting: „I Have Nothing” von Whitney Houston

Icon Vergrößern Rendy Aprillio Vanuel Tuwoh (27) aus Norderstedt Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Rendy Aprillio Vanuel Tuwoh (27) aus Norderstedt Foto: RTL / Markus Hertrich

Rendy kam vor zwei Jahren allein aus Indonesien nach Deutschland und arbeitet nun als Pflegekraft. Musik war schon immer seine Leidenschaft, und die Lieder von Whitney Houston haben ihn besonders inspiriert. Mit einer starken Stimme und großem Heimweh im Herzen hofft er, durch DSDS eine Karriere in Deutschland zu starten.

Sandra Bredehorn-Menne (47) aus Herford

Song Jurycasting: „Whole Again” von Atomic Kitten

Icon Vergrößern Sandra Bredehorn-Menne (47) aus Herford Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Sandra Bredehorn-Menne (47) aus Herford Foto: RTL / Markus Hertrich

Sandra ist Altenpflegerin, Mutter eines 14-jährigen Sohnes und hat gerade eine eigene Backstube eröffnet. Musik spielt seit Jahren eine wichtige Rolle in ihrem Leben, und sie will nun ihre zweite Chance bei DSDS nutzen. Bereits vor einigen Jahren war sie Teilnehmerin, doch diesmal will sie mit neuem Elan und viel Erfahrung durchstarten.

Yoan Kalchev (27) aus München

Songs Jurycasting: „Kiss“ von Prince und „Easy” von Commodores

Icon Vergrößern Yoan Kalchev (27) aus München Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Yoan Kalchev (27) aus München Foto: RTL / Markus Hertrich

Yoan stammt aus Bulgarien, lebt aber seit sieben Jahren in München. Als leidenschaftlicher Musiker spielt er in zwei Bands und hat durch seine musikalische Familie schon früh begonnen, Klavier zu spielen. DSDS ist für ihn ein lang gehegter Traum, und er freut sich besonders auf die Begegnung mit Dieter Bohlen.

Yasmina Escher (27) aus Weißenstadt

Song Jurycasting: „Stand Up” von Cynthia Erivo

Icon Vergrößern Yasmina Escher (27) aus Weißenstadt Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Yasmina Escher (27) aus Weißenstadt Foto: RTL / Markus Hertrich

Yasmina ist beruflich als Model aktiv und dreht Werbefilme. DSDS ist für sie nicht nur ein musikalisches Abenteuer, sondern auch eine besondere Reise mit ihrem Freund Sven, der ebenfalls bei den Castings teilnimmt. Zusammen wollen sie bei DSDS erfolgreich sein und sich gegenseitig unterstützen, um es bis ins Finale zu schaffen.

Sven Andrew (31) aus Nürnberg

Song Jurycasting: „Here Without You” von 3 Doors Down

Icon Vergrößern Sven Andrew (31) aus Nürnberg Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Sven Andrew (31) aus Nürnberg Foto: RTL / Markus Hertrich

Sven ist ein energiegeladener Typ, der keine halben Sachen macht. Neben Vorträgen über Künstliche Intelligenz hat er den Traum, mit seiner Freundin Yasmina im Wettbewerb weit zu kommen. Für ihn zählt nicht nur die Teilnahme, sondern das große Ziel: der Sieg bei DSDS. Mit vollem Einsatz und klaren Ansagen geht er auf die Bühne.

Laura Spaqi (19) aus Stuttgart

Song Jurycasting: „It‘s A Man‘s, Man‘s, Man‘s World” von James Brown

Icon Vergrößern Laura Spaqi (19) aus Stuttgart Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Laura Spaqi (19) aus Stuttgart Foto: RTL / Markus Hertrich

Laura ist in der Automobilbranche tätig und nebenbei Teil einer albanischen Tanzgruppe. Auf TikTok hat sie bereits Erfolge gefeiert, nachdem sie einen Song mit dem DJ Gimio veröffentlicht hat. Jetzt möchte sie bei DSDS zeigen, dass ihre musikalischen Fähigkeiten weit über Social Media hinausgehen.

Evelin Illenseer (26) aus Wiesbaden

Song Jurycasting: „I’m So Excited” von The Pointer Sisters

Icon Vergrößern Evelin Illenseer (26) aus Wiesbaden Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Evelin Illenseer (26) aus Wiesbaden Foto: RTL / Markus Hertrich

Evelin ist ausgebildete Musicaldarstellerin und hat bereits internationale Erfahrungen gesammelt. Mit ihrer Leidenschaft für Tanz und Gesang hat sie es sich zum Ziel gesetzt, auf der DSDS-Bühne ihr volles Potenzial auszuschöpfen und sowohl die Jury als auch das Publikum mit ihren vielseitigen Fähigkeiten zu begeistern.

Segred Sugarol-Winter (52) aus Bielefeld

Songs Jurycasting: „Ein Stern (der deinen Namen trägt)“ von DJ Ötzi & Nik P. und „It’s a Heartache“ von Bonnie Tyle

Icon Vergrößern Segred Sugarol-Winter (52) aus Bielefeld Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Segred Sugarol-Winter (52) aus Bielefeld Foto: RTL / Markus Hertrich

Segred hat früher in einer Band in Malaysia gesungen und bringt ihre Liebe zur Musik nach Deutschland. Sie singt in einem Kirchenchor und ist sportlich bei Zumba-Kursen aktiv. Die Musik hat ihr geholfen, den Tod ihres Mannes zu verarbeiten, und jetzt will sie bei DSDS neue Herausforderungen annehmen.

Maribell Barragan Rodriguez (26) aus Versmold

Song Jurycasting: „Mein Herz” von Beatrice Egli

Icon Vergrößern Maribell Barragan Rodriguez (26) aus Versmold Foto: RTL / Markus Hertrich Icon Schließen Schließen Maribell Barragan Rodriguez (26) aus Versmold Foto: RTL / Markus Hertrich

Maribell ist eine alleinerziehende Mutter, die sich immer wieder neuen Herausforderungen stellt. Bei DSDS tritt sie mit einem besonders schwierigen Song an, aber sie hat sich gut vorbereitet und will beweisen, dass sie das Zeug dazu hat, die Jury zu beeindrucken. Ihr Ziel: 110 Prozent geben und nichts unversucht lassen.