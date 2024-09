DSDS-Kandidaten 2024 vom 21. September: Wer ist raus? Wer ist im Recall?

Staffel 21 von „Deutschland sucht den Superstar“ startete am 18. September 2024. Auch in diesem Jahr müssen die Kandidatinnen und Kandidaten verschiedene Runden durchlaufen, um am Ende der neue Superstar zu werden. Neben dem begehrten Titel erhalten die Siegerin oder der Sieger auch eine Geldprämie sowie einen Plattenvertrag. Zuallererst geht es für die Teilnehmer jedoch darum, die Jury bei den Castings von sich zu überzeugen.

Ab 16 kann sich jeder bewerben und vor den Juroren einen selbst ausgewählten Song performen. Wer dabei überzeugt, schafft es in den sogenannten Recall. Dort müssen sich die potenziellen Superstars erneut beweisen, indem sie einzeln und in Gruppen auftreten und für sie ausgesuchte Lieder vortragen. Anschließend geht es in die Live-Shows. In dieser Runde gibt die Jury zwar noch ihr Feedback zu den Auftritten, das letzte Wort hat nun aber das Publikum. Am Ende entscheiden die Zuschauer, wer die Castingshow gewinnt.

Am Jury-Pult sitzen in diesem Jahr DSDS-Urgestein Dieter Bohlen, Sänger Pietro Lombardi, der einst selbst als Sieger aus der Show hervorging, Schlagersängerin Beatrice Egli - sie gewann DSDS 2013 - und Rapperin Loredana. Wer waren die Kandidaten in Folge 2 von DSDS 2024 und welche Songs präsentierten sie vor den Juroren? Das erfahren Sie hier.

Wer ist im Recall von DSDS 2024?

20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat RTL im Voraus für die zweite Folge von DSDS 2024 angekündigt. Wie schon in der Auftaktfolge herrschte auch diesmal eine bunte Mischung aus allen Altersgruppen und Persönlichkeiten. Das waren die Kandidaten in Folge 2, die weiter gekommen sind:

Manfred Burckard (81) aus Krefeld

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Anneliese tritt „Manny“ in seiner Heimat als das „Pan-Duo“ auf. Zu seiner Gitarrenbegleitung singen sie alte Lieder, sind sehr gefragt und das ganze Jahr über gebucht – auch im Ausland. Da das Alter bei DSDS ab sofort keine Rolle mehr spielt, möchte der Musikliebhaber seine Chance nutzen und beim Casting antreten. Vorbereitet hat er die Songs „Cara mia” von Ja Jay & The Americans und „Can You Feel The Love Tonight” von Elton John.

Elizabeth Saunders (26) aus München

Elizabeth wurde in Simbabwe geboren, lebt aber mittlerweile in Deutschland. „Musik ist, wofür ich lebe!“, sagt die Innenarchitektin, die eigene Songs schreibt und schon einige Auftritte mit ihrer Band hatte. Bei DSDS performt sie in der Casting-Runde „If I Ain’t Got You” von Alicia Keys.

Abdessalem Mohamed Zouaghi (54) aus Freiburg

„Ich bin geboren für die Bühne!“, findet Abdessalem, der privat gerne auf YouTube, TikTok, Instagram und Twitch unterwegs ist. Seine musikalische Leidenschaft beschränkt sich nicht nur auf den Gesang - er versucht sich auch des Öfteren als Songwriter. Gleich drei Eigenkompositionen will er beim Casting präsentieren: „DSDS“, „Ananas“ und „Baby Baby (Komm zurück)“.

Maike Schmidt (28) aus Köln

Maike kündigte einst ihren 9to5-Job und verdient heute unter anderem als Content Creatorin und „Food Influencerin“ sowie als Fitnesstrainerin ihren Lebensunterhalt. Die Wahl-Kölnerin ist bekennender DSDS-Fan und möchte die Jury mit „TEXAS HOLD ‘EM” von Beyoncé begeistern.

Christian Jährig (30) aus Reichertshofen

Schon seit seiner Kindheit hat Christian Erfahrungen auf kleinen Bühnen gesammelt. Er besitzt eine außergewöhnlich hohe Stimme, da er nie in den Stimmbruch kam. Für das DSDS-Casting hat er sich die Songs „Wir leben laut“ von Beatrice Egli und „Never Enough“ von Loren Allred ausgesucht.

Lea Rammel (24) aus Leiblfing

„Ich überzeuge die Jury mit meiner Optik, mit meinem Gesang natürlich auch. Die Frage ist eher, mit was überzeuge ich nicht?“, so Lea, die Ausbildungen bei der Polizei und Kosmetikbranche hinter sich hat und nun im pädagogischen Bereich mit Kindern arbeitet. Mit „Hässlich“ von AYLIVA und „Verlierer“ von LUNA tritt sie bei DSDS vor die Jury.

Nico D‘Anna (19) aus Hechingen

Nico macht eine Ausbildung zum Produktionsmechaniker und spielt in seiner Freizeit gerne Golf. Ein ernster Schicksalsschlag hat ihn dazu gebracht, seine Gefühle für die Musik zu entdecken, die ihm hilft, auch mit schweren Emotionen umzugehen. Er performt „Another Love“ von Tom Odell.

Maria Genevieve Jourdain (19) aus Dinslaken

Maria absolviert derzeit eine Schauspielausbildung, ist Mitglied in einer Band und plant, auf der Bühne eine Mischung aus Balladen und Pop zu präsentieren. Passend dazu hat sie sich für das Casting den Song „When We Were Young” von Adele ausgesucht.

Anne Heinz (35) aus Liebenwalde

Anne ist von Beruf Zahnärztin, aber ihre „Märchenpraxis“ unterscheidet sich von gewöhnlichen Zahnarztpraxen. Sie behandelt Kinder dort verkleidet als Prinzessin Elsa, während ihre Helferinnen als Micky Mäuse auftreten. „Ich wollte einen Ort schaffen, der für Kinder entspannt ist“, erklärt Anne ihr innovatives Geschäftsmodell für ihre kleinen Patienten. Bei DSDS singt sie ihre Eigenkomposition „Illumina“.

Roelle Cokcanol (19) aus Bocholt

„Ich weiß, dass ich besser bin als das, was es bereits gibt, und bin all das, was immer da ist, wenn was Neues kommt“, stellt Roelle selbstbewusst klar. Die extrovertierte 19-Jährige hat russisch-türkische Wurzeln und möchte sich der Jury und dem Publikum möglichst authentisch präsentieren. Dafür hat sie den Song „Back To Black“ von Amy Winehouse ausgewählt.

DSDS 2024 vom 21. September: Wer ist raus?

Diese Kandidatinnen und Kandidaten haben es nicht geschafft und sind bereits nach Folge 2 raus:

Tarkan Simsek (30) aus Jestetten

Tarkan war bereits zum zweiten Mal bei DSDS dabei: Im Jahr 2023 versuchte er schon einmal sein Glück bei der Castingshow, erhielt damals aber eine deutliche Absage von Dieter Bohlen. Diesmal wollte der Wiederholungstäter die Jury mit den Songs „Poker Face” von Lady Gaga und „Midnight Lady” von Chris Norman überzeugen.

Ian Jules (27) aus Klagenfurt

Ian kommt aus Österreich und ist dort sehr bekannt für seinen bunten Stil und seine positive Ausstrahlung. „Ich wollte immer ein Regenbogen sein, weil ich durch stereotypische Umfelder den Leuten Mut zusprechen will“, erklärt der 27-Jährige, der sich bereits ein „DSDS 2024“-Tattoo hat stechen lassen. Sein Song für das Casting war „Easy“ von Cro.

Antonia Rotter (24) aus Berlin

Antonia kommt aus Berlin und wollte die Jury um Dieter Bohlen und Co. mit „Du Du Du“ von Beatrice Egli überzeugen. Das Urteil der Schlagersängerin war ihr dabei besonders wichtig.

Tön Staubli (20) aus Grafstal

Der 20-Jährige hatte „Uptown Funk“ von Mark Ronson feat. Bruno Mars als Song für das DSDS-Casting ausgewählt.

Catalina Markus (30) aus Herne

Mit „I Want To Break Free“ von der britischen Rockband Queen wollte Catalina beim DSDS-Casting ihr Gesangstalent unter Beweis stellen.

Maria Hennig (57) aus Hamburg

Maria hatte sich für das Casting besonders viel vorgenommen: Mit „One Moment In Time” performte sie vor den Juroren einen Song von Musikikone Whitney Houston.

Monika Schröder (66) aus Rinteln

Die 66-jährige Monika kommt ebenfalls aus der Hansestadt Hamburg und hatte für das Casting den Titel „Aufrecht geh’n” von Mary Roos mitgebracht.

Xinye Tan (34) aus Berlin

Xinye aus Berlin wollte sich nicht auf einen Song festlegen, hatte deshalb ein Medley aus mehreren Titeln vorbereitet: „Livin‘ La Vida Loca” von Latin-Pop-Sänger Ricky Martin, „Criminal” von Britney Spears und „Gangsta’s Paradise” von US-Rapper Coolio.

Berni Wertler (40) aus Wien

Berni reiste extra für das DSDS-Casting aus der österreichischen Hauptstadt Wien an. Als Song hatte er „Mandy“ von Barry Manilow ausgewählt.

Kathrin Ghosh (50) aus Hamburg

„Liebeskummer lohnt sich nicht” von Siw Malmkvist - diesen alten Klassiker hat Kathrin aus Hamburg beim Casting der Jury präsentiert.