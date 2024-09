DSDS 2024 heute am 28. September: Die Kandidaten und Lieder in Folge 3

Der Startschuss für die 21. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ fiel am 18. September 2024. Das Konzept der Sendung bleibt auch in diesem Jahr weitgehend unverändert: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen verschiedene Runden durchlaufen, um am Ende der neue Superstar zu werden. Neben dem begehrten Titel erhalten die Siegerin oder der Sieger auch eine Geldprämie sowie einen Plattenvertrag. Zuallererst gilt es für die Teilnehmer jedoch, die Jury bei den Castings von sich zu überzeugen.

Eine Neuheit in dieser Staffel ist die aufgehobene Altersgrenze: Ab 16 kann sich jeder bewerben und vor den Juroren einen selbst ausgewählten Song performen. Nur wer dabei überzeugt, schafft es in den sogenannten Recall. Dort müssen sich die potenziellen Superstars erneut beweisen, indem sie einzeln und in Gruppen auftreten und für sie ausgesuchte Lieder vortragen. Anschließend stehen die Live-Shows auf dem Programm. Zwar gibt die Jury in dieser Runde noch ihr Feedback zu den Auftritten, das letzte Wort hat nun aber das Publikum. Letztendlich entscheiden die Zuschauer darüber, wer als Sieger aus der Castingshow hervorgeht.

Am Jury-Pult sitzen in diesem Jahr DSDS-Urgestein Dieter Bohlen, Sänger Pietro Lombardi, der die Show einst selbst für sich entscheiden konnte, Schlagersängerin Beatrice Egli - sie gewann DSDS 2013 - und Rapperin Loredana. Wer sind die Kandidaten in Folge 3 von DSDS 2024 und welche Songs singen sie beim Casting? Alle Infos dazu gibt es hier.

DSDS 2024: Das sind die Kandidaten und Lieder in Folge 3 am 28. September

23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat RTL im Voraus für die dritte Folge von DSDS 2024 angekündigt. Wie schon in den beiden vorherigen Episoden herrscht auch diesmal eine bunte Mischung aus allen Altersgruppen und Persönlichkeiten. Das sind die Kandidaten und Songs in Folge 3:

Roland Bartsch (53) aus Wuppertal

Roland bringt TV-Erfahrung mit, denn er hat bereits an einigen Reality-TV-Formaten teilgenommen - darunter „Hot oder Schrott“, „Goodbye Deutschland“ und „Shopping Queen“. Nun möchte er beweisen, dass er auch gesanglich überzeugen kann. „Ich meine das verdammt ernst und versuche, das hier zu rocken!“, kündigt der 53-Jährige an. Als Song für das Casting hat er „Hulapalu“ von Andreas Gabalier ausgewählt.

Agata Mongiovi Bonafe (65) aus Wiesbaden

Sie nennt sich selbst „Diva Agata“, singt in acht Sprachen, hat eine Vorliebe für das Hessische und behauptet, mit Weltstar Jon Bon Jovi dritten Grades verwandt zu sein. „Ich bin eine Diva - die Göttliche, die was vom lieben Gott mitbekommen hat, um es zu verbreiten!“, so die Wiesbadenerin. Mit „Disco Inferno” von The Trammps möchte sie die Jury ihren Gesangskünsten überzeugen.

Mari Grafik (20) aus Falkensee

Mari macht derzeit eine Ausbildung zur KFZ-Mechanikerin in der Werkstatt ihres Vaters, den sie liebevoll „Manager“ nennt. Früher hat sie zunächst Disney Songs gesungen und danach gerappt, weil sie Nicki Minaj cool fand. Für das DSDS-Casting hat sie sich vorgenommen, ihre gefühlvolle Seite zu zeigen. Sie singt ein Medley aus „Ich liebe das Leben“ von Vicky Leandros, „Shoop“ von Salt ‘n’ Pepa und „Hips Don´t Lie“ von Shakira feat. Wyclef Jean.

Werner Müller (23) aus Lippstadt

Werner stammt ursprünglich aus Südafrika und ist vor einiger Zeit aus familiären Gründen nach Deutschland gekommen. Mittlerweile hat der 23-Jährige den Entschluss gefasst, hier zu bleiben. „Mein großes Ziel: Ich möchte die Leute anfassen mit meiner Musik und mein eigener Star sein!“, erklärt er selbstbewusst. Seine Songs für das Casting sind „Another Love” von Tom Odell und „You Say” von Lauren Daigle.

Abu Habib (36) aus Wennigsen

Abu ist eine bereits eine Berühmt hat, und zwar auf TikTok. Mit witzigen Comedy- und Dance-Einlagen bringt er regelmäßig seine über eine Millionen Follower zum Lachen. Dieter Bohlen und Pietro Lombardi sind bekennende Fans von ihm, beide haben schon mal ein Instagram-Video von Abu nachgestellt. Der TikTok-Star hat ein Medley aus „Beautiful Girls” von Sean Kingston, „Boombastic” von Shaggy, „Mensch” von Herbert Grönemeyer und „Back In Black” von AC/DC vorbereitet.

Anna Sophie Dück (20) aus Bielefeld

Lehramts-Studentin Anna Sophie singt nicht nur gerne, sondern liebt es auch, mit Kindern zu arbeiten. Ihr größter Fan ist ihre kleine Schwester. Zu DSDS 2024 ist sie durch ihre besten Freundinnen gekommen, die sie ohne ihr Wissen angemeldet haben. Ihr Motto: „Alles, was im Leben passiert, hat einen Grund.“ Für das Casting hat sich die 20-Jährige „Clown“ von Emeli Sandé ausgesucht.

Magaret Helen Mohr (75) aus Altefähr

Margaret kommt ursprünglich aus Schottland, hat 20 Jahre lang in Spanien gelebt und mittlerweile in Deutschland ihre Heimat gefunden. „Andere Leute haben Probleme mit ihrem Alter, ich fühle mich noch wie früher!“, sagt die 75-Jährige. Früher sang sie in einer Rock’n’Roll Band namens „Just For Fun“, trat in Hotels, Altersheimen und vor Soldaten auf. Ihr Song für das Casting: „Rockin´ All Over The World” von Status Quo.

Nando Mistl (19) aus Korb

Nando absolviert momentan eine Ausbildung zum Kinderpfleger und hat sich alle Instrumente, die er beherrscht, selbst beigebracht. Bislang hat er noch nie vor einem größeren Publikum performt, doch das soll sich nun ändern. Mit „Love Yourself” von Justin Bieber möchte er die Juroren von seinem Talent überzeugen.

Emilia Toraman (20) aus Wiesloch

„Ich singe und schaue DSDS, seitdem ich klein bin und träume schon sehr lange davon, einmal vor der DSDS-Jury zu stehen. Ich finde es gut, dass Dieter immer seine Meinung sagt“, sagt Emilia, die für die Musik einiges aufgeben würde. Sie performt beim Casting „Almost Is Never Enough” von Ariana Grande & Nathan Sykes.

Eric Dikeb (53) aus Wilsum

Der gebürtige Niederländer hat erst vor zwei Jahren angefangen, Deutsch zu sprechen, und meint, dass die Leute denken, er rede zu viel. Vor über 20 Jahren brachte der 53-Jährige mit dem „Burger Dance“ einen Nr.1-Hit zusammen mit DJ Ötzi heraus. Vor der Jury gibt er eine Eigenkomposition über seinen holländischen Lieblings-Star Silvie Meis zum Besten - der Titel seines Songs lautet dazu passend „Süße Silvie“.

Hussein Hayek (30) aus Büren und Artur Okulichev (29) aus Brilon

Hussein und Artur sorgen beim Casting für Ballermann-Stimmung. Ihr gemeinsames Motto: „Wir haben voll den Durst, ey!“ Das Duo, das sich den Namen „Köln Kalk Verbot“ gegeben hat, möchte die Jury in Feierlaune bringen und nebenbei mit „Mallorca Mon Amour” von Manni Manta gesanglich überzeugen.

Mickey Dewayne Smith Jr. (37) aus Remscheid

Mit 22 Jahren verließ Mickey die USA, um in europäischen Musicals aufzutreten. Der gelernte Tanzpädagoge möchte mit seiner DSDS-Teilnahme eine neue Karrierephase einläuten. „Ich war immer im Hintergrund, aber jetzt ist es meiner Zeit, in der Mitte der Bühne zu stehen. Musik und Kunst haben mein Leben gerettet – never give up your dreams!“, so Mickey. Er singt beim Casting „My Girl” von The Temptations.

Philip Matas (25) aus Heidenheim

„Musik macht mich aus, es füllt mein Leben. Ich bin fest davon überzeugt, mit Musik irgendwann einmal meine Brötchen zu verdienen!“ , zeigt sich Philip optimistisch. „You Are The Reason” von Calum Scott ist sein Song für das DSDS-Casting.

Lika Schneider (32) aus Offenbach

Die 32-jährige Lika scheint auf die Meinung eines Jury-Mitglieds besonderen Wert zu legen - als Song für das Casting hat sie sich nämlich „Rockstar“ von Loredana ausgesucht.

Hallen Nasser (25) aus Iserlohn

Hallen ist für das Casting aus Iserlohn angereist. Die 25-Jährige möchte die Jury mit „Mi Gente“ von J Balvin & Willy William überzeugen.

Elisabeth Schimanski (40) aus Bonn

Elisabeth aus Bonn hat sich für das DSDS-Casting einen deutschsprachigen Titel ausgesucht: „Atemlos“ von Schlagersängerin Helene Fischer.

Gabriele Rizzo (50) aus Embrach (Schweiz)

Gabriele ist extra aus der Schweiz angereist und hat den Song „You Are The Reason” von Calum Scott im Gepäck - genau wie Mitkandidat Philip (siehe oben).

Anita Ekotto (41) aus Kehl

Die 41-jährige Anita hat sich viel vorgenommen: Sie möchte Dieter Bohlen und Co. mit „Hero“ von Mariah Carey begeistern.

Laura Nina Schmidt (25) aus Giengen

Laura aus Giengen hat für ihren ersten Auftritt vor der Jury den Titel „Ich liebe das Leben“ von Vicky Leandros ausgewählt.

Christian Ochiana (28) aus Petershausen

Christian singt beim Casting nicht etwa auf Deutsch, sondern auf Rumänisch: Sein Song ist nämlich „Dragostea din tei” von O-Zone.

Vera Gormanns-Hug (58) aus Appenweier

Die 58-Jährige Vera aus Appenweier will die Juroren mit „Warrior“ von US-Sängerin Demi Lovato von ihrem Gesangstalent überzeugen.

Thekla Ehrentraut-Steinmayr (51) aus München

Münchnerin Thekla hat für die Casting-Runde „Hunting High and Low” von a-ha vorbereitet.

Marlene Freeman-Nagel (61) aus Bad Kreuznach

Marlene performt vor den Juroren einen alten, weltbekannten Klassiker: „Dancing Queen” von ABBA.