„Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“: Sendetermine und Übertragung

Nach Jahren der Abwesenheit ist Stefan Raab in die deutsche TV-Landschaft zurückgekehrt. Der Boxkampf zwischen ihm und Regina Halmich läutete die Rückkehr des Entertainers ein. Der Kampf war nämlich nicht nur ein einmaliger Auftritt, Raab hat 2024 mit einer neuen Phase seiner Karriere begonnen. Für mindestens 5 Jahre hat sich der ehemalige „TV total“-Moderator mit dem Sender RTL zusammengetan. Die Zuschauer und Zuschauerinnen können sich auf verschiedenste Spiele- und Quizshows von Raab Entertainment einstellen. Den Anfang macht „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“. Aber worum genau geht es in der Show? Wie liegen die Sendetermine und welche Rolle spielt Stefan Raab? Alle wichtigen Infos zum TV-Comeback des Entertainers finden Sie hier.

„Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“: Worum geht es in der Quizshow?

Nachdem die Zuschauer und Zuschauerinnen jahrelang auf ein Comeback warten mussten und der Boxkampf bereits Monate im Voraus angekündigt wurde, geht es jetzt überraschend schnell. Die neue Quizshow „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ startete bereits am Mittwoch, dem 18. September 2024. Aber worum genau geht es? Bei „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ kann man, wie der Name bereits verrät, eine Million Euro gewinnen. Dabei schlüpft Stefan Raab sowohl in die Rolle des Moderators als auch in die Rolle des Spielers. Die Herausforderer müssen in verschiedenen Quiz- und Spielerunden gegen den Entertainer antreten. Gast-Moderatoren übernehmen dabei die Führung der Spielrunden. In den ersten drei Folgen hat Raabs ehemaliger Schützling Elton ein wachsames Auge auf die Spielrunden.

„Du gewinnst hier nicht die Million“: Sendetermine von DGHNDMSR

„Wir sind sehr stolz darauf, eine fünfjährige Zusammenarbeit mit Stefan Raab vereinbart zu haben, in der er exklusiv für RTL Deutschland vor die Kamera treten wird“, verkündet die CCO von RTL Deutschland Inga Leschek. Die erste Folge von „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ lief am Mittwoch, dem 18. September 2024. Es soll vorerst jede Woche eine neue Ausgabe der Show im Stream veröffentlicht werden. Wie lange die Zuschauer mit wöchentlichen Folgen rechnen können, ist noch unklar. Hier finden Sie die nächsten Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 18. September 2024, 20.10 Uhr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, RTL+

Mittwoch, 25. September 2024, 20.10 Uhr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, RTL+

Mittwoch, 2. Oktober 2024, 20.10 Uhr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, RTL+

Mittwoch, 9. Oktober 2024, 20.10 Uhr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, RTL+

Mittwoch, 16. Oktober 2024, 20.10 Uhr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, RTL+

Mittwoch, 23. Oktober 2024, 20.10 Uhr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, RTL+

Mittwoch, 30. Oktober 2024, 20.10 Uhr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, RTL+

Mittwoch, 6. November 2024, 20.10 Uhr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, RTL+

Mittwoch, 13. November 2024, 20.10 Uhr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, RTL+

Mittwoch, 20. November 2024, 20.10 Uhr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, RTL+

Mittwoch, 27. November 2024, 20.10 Uhr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, RTL+

Mittwoch, 4. Dezember 2024, 20.10 Uhr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, RTL+

Mittwoch, 12. Dezember 2024, 20.10 Uhr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, RTL+

Mittwoch, 18. Dezember 2024, 20.10 Uhr, „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“, RTL+

Übertragung von „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ im Stream

„Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ ist eine Mischung aus Late Night Comedy und einer Quiz- und Competition-Show. Jede Woche schaut Stefan Raab auf die Bewegtbild-Ereignisse in Streaming, Social Media und TV und verteidigt gleichzeitig die Million gegen wechselnde Herausforderer. Die einzelnen Folgen werden exklusiv bei dem sendereigenen Streamingdienst RTL+ veröffentlicht. Dementsprechend können Interessierte die Sendung auch noch nach offizieller Erstausstrahlung ansehen. Um alle Funktionen des Streamingdienstes nutzen zu können, benötigt man jedoch ein kostenpflichtiges Abo. Dieses gibt es aktuell ab 5,99 Euro pro Monat, die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar.

Stefan Raab als Gastgeber bei „Du gewinnst hier nicht die Million“

Das Konzept der Show steht und fällt mit dem TV-Moderator und Entertainer Stefan Raab. Er wurde am 20. Oktober 1966 in Köln geboren und machte nach seinem Abitur zunächst eine Metzgerlehre bei seinen Eltern und studierte einige Semester Jura. Den Sprung ins TV wagte er dann 1993 bei dem Musiksender Viva. Ab 1999 stand er schließlich mit „TV total“ bei ProSieben vor der Kamera. Bis zum Jahr 2015 wurde die Late-Night-Show zum festen Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Mit der „TV total Wok-WM“, dem „TV total Turmspringen“ oder der „TV total Stock Car Crash Challenge“ stand der Moderator auch in anderen Unterhaltungsshows vor der Kamera. Viele dürften ihn außerdem aus der Sendung „Schlag den Raab“ kennen. 2015 zog sich Stefan Raab dann vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Im April 2024 kündigte er schließlich seine Rückkehr an. In einem dritten Boxkampf stellte er sich im September 2024 erneut der Weltmeisterin Regina Halmich. Zumindest für die nächsten fünf Jahre können die Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt wieder mit Raab vor der Kamera rechnen, dieses Mal allerdings exklusiv für RTL. (lob)