"Dubai Diaries - Living the Dream": Teilnehmer und alle Infos zur Übertragung

"Dubai Diaries - Living the Dream" zeigt das Leben von Influencern in Dubai. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Übertragung und Teilnehmer.

In der neuen Doku-Serie "Dubai Diaries - Living the Dream" wird das Leben von prominenten Influencern gezeigt, die nach Dubai ausgewandert sind. Im Mittelpunkt steht dabei all der Luxus, den die Wüstenmetropole zu bieten hat. Von schnellen Autos über wunderschöne, einsame Sandstrände ist für Zuschauer mit Fernweh alles dabei.

Wie das Leben in Dubai so aussieht, wird unter anderem am Alltag von Simon Desue und Enisa Bukvic veranschaulicht. Neben dem glamourösen Luxusleben wird dabei auch noch die private Seite derjenigen gezeigt, die schon alles haben, was sie möchten. "Dubai Diaries - Living the Dream" zeigt das Leben von jungen, erfolgreichen Menschen zwischen Überfluss und Sinnkrise.

Neben dem Influencer-Paar Simon Desue und Enisa Bukvic sind selbstverständlich auch noch weitere Influencer mit dabei. Wer diese sind, wann die Sendung zu sehen ist und wo und wie sie übertragen wird, erfahren Sie hier.

Sendetermine von "Dubai Diaries - Living the Dream": Wann ist der Start der Serie?

Die Doku-Serie rund um die deutsche Influencer-Szene in Dubai umfasst insgesamt acht Folgen. Los ging es mit der ersten Folge am 20. Dezember. Die Folgen werden in einem wöchentlichen Rhythmus auf der Plattform veröffentlicht, die Folgen haben keine gesonderten Titel sondern werden nur durchnummeriert.

Folge 1, 20. Dezember 2022

Folge 2: 27. Dezember 2022

Folge 3: 3. Januar 2023

Folge 4: 10. Januar 2023

Folge 5: 17. Januar 2023

Folge 6: 24. Januar 2023

Folge 7: 31. Januar 2023

Folge 8: 7. Februar 2023

"Dubai Diaries - Living the Dream": Die Übertragung der Serie im Stream

Die Doku-Serie wird zunächst exklusiv bei RTL+ ausgestrahlt. Eine Übertragung im linearen TV-Programm, etwa auf RTL, ist bislang nicht geplant. Wer die Serie anschauen möchte, der benötigt daher ein Abo bei RTL+, um auf den Premium-Inhalt zugreifen zu können. Dabei gibt es die Wahlmöglichkeit zwischen einem Standard-Abo für 4,99 Euro und einem besonderen "Max"-Abo für 9,99 Euro im Monat.

Influencer bei "Dubai Diaries - Living the Dream": Das sind die Teilnehmer der Serie

Die Serie lebt selbstverständlich von den Influencern, an deren Leben die Zuschauer teilhaben wollen. Es gibt in Dubai eine ganze Community von Influencern, die dorthin ausgewandert sind. Einer der prominentesten davon ist Simon Desue. Er und seine Freundin Enisa Bukvic zeigen den Zuschauern die schillernde Welt der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Dabei treffen sie immer wieder auf befreundete Influencer, die ebenfalls vom Leben in ihrer Wahlheimat berichten. Bei den Treffen der Jung-Unternehmer dürfen Lamborghinis, Yachten und Beachclubs natürlich nicht fehlen. Auch in Dubai muss man sich die Zeit schließlich irgendwie vertreiben.

Simon Desue und Enisa Bukvic

Simon Desue ist YouTuber der ersten Stunde. Mit seinem gleichnamigen Kanal mit über vier Millionen Abonnenten hat der heute 31-jährige ein Vermögen verdient. Dieses hat er genutzt, um sich als Unternehmer zu etablieren. Doch wer so viel Geld hat, der hat schnell auch alles gemacht, das er schon immer machen wollte. In "Dubai Diaries - Living the Dream" zeigt Simon Desue sich daher auch von einer nachdenklicheren Seite - als jemand, der nach neuen Herausforderungen sucht. Er und seine Freundin Enisa Bukvic haben gemeinsam drei Bulldoggen, um die sie sich kümmern. Die beiden sind bereits seit sieben Jahren ein Paar.

Simon und Enisa Foto: RTL

Neechen und Besian

Neechen ist Model und hat auf Instagram fast 240.000 Follower. Zusammen mit Besian betreibt sie in Dubai eine Firma für Service-Dienstleistungen. Simon und Enisa kennen sie schon, seit sie in Dubai sind.

Neechen und Besian Foto: RTL

Lion Salijevic

Als bester Kumpel von Simon ist der in Hamburg lebende YouTuber mehrmals im Jahr in Dubai. Sein Kanal hat ca. 320.000 Abonnenten - über YouTube hat er auch Simon kennnengelernt.

Giuliana Farfalla

Die ehemalige GNTM-Teilnehmerin hat heute rund 160.000 Follower auf Instagram und ist mit einem Juweliers-Sohn liiert. In Dubai ist sie erst seit kurzem und muss sich noch ein wenig an die neue Umgebung gewöhnen.

Giuliana Farfalla Foto: RTL

Sobia Mohammed und Selim Mohammed

Die beiden Social-Media-Manager haben zusammen über 320.000 Follower auf Instagram. Selim kennt Simon Desue noch aus den Anfangszeiten ihrer Karrieren und ist seitdem mit ihm befreundet. Zusammen haben Sobia und Selim zwei Kinder, das Paar ist seit drei Jahren verheiratet. Die beiden sind 2021 nach Dubai ausgewandert.

Selim und Sobia Foto: RTL

Sevin van Dyk

Die 27-jährige Influencerin hat auf Instagram ca. 140.000 Follower und lebt erst seit 2021 in Dubai. Sie ist bereits verheiratet und stolze Mutter von zwei Kindern. Hat sie bereits Anschluss in der Influencer-Stadt Dubai gefunden?

Sevin van Dyk Foto: RTL

Nina Noel und Anthony Canty

Die beiden haben gemeinsam die Agentur "Dubai Auswanderer" gegründet. Mit dieser sind sie eine der zentralen Anlaufstellen für alle Influencer, die nach Dubai wollen. Sie selbst leben erst seit eineinhalb Jahren in der Wüstenmetropole. Sie ziehen dort ihre beiden Kinder auf.