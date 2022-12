"Das Duell um die Welt": Übertragung, Sendetermin, Gäste und alle Infos

"Das Duell um die Welt" mit Joko und Klaas läuft wieder live im TV und Stream. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Gäste, Übertragung und Wiederholung.

Bereits seit 10 Jahren treten Joko Winterscheidt und Klaas-Heufer Umlauf in der Sendung "Duell um die Welt" gegeneinander an. Am 26. Dezember startete die Jubiläumsstaffel der Sendung. Hier werden, wie schon seit einigen Staffeln, prominente Vertreter von Joko und Klaas auf abenteuerliche Reisen rund um die Welt geschickt. Zusätzlich gilt es, verschiedene Aufgaben im Studio zu bestreiten.

Sie möchten wissen, wann es die neueste Ausgabe von "Das Duell um die Welt" live im TV und Stream zu sehen gibt? Wir haben alle Infos zur Übertragung, zu den Sendeterminen und zu den Gästen für Sie.

"Das Duell um die Welt": Die Sendetermine der neuen Folgen

Die erste Folge der neuen Staffel lief am 26. Dezember 2022 bei ProSieben. Bis zu diesem Tag gab es noch keine Infos zu weiteren Folgen - wir informieren Sie hier darüber, sobald der Sender weitere Sendetermine von "Das Duell um die Welt" veröffentlicht.

"Das Duell um die Welt": Diese Gäste traten in der neuesten Ausgabe an

Folgende prominente Gäste schickten Joko und Klaas in der ersten Folge ins "Duell um die Welt":

Sven Hannawald , ehemaliger Skispringer

, ehemaliger Skispringer Dennis und Benni Wolter , Moderatoren

, Moderatoren Verona Poth , Entertainerin

, Entertainerin Sophie Passmann , Autorin

Joko, Klaas und Jeannine Michaelsen. Foto: ProSieben / Benedikt Müller

Übertragung von "Das Duell um die Welt" live im TV und Stream

Die erste Folge der neuen Staffel "Das Duell um die Welt" lief am 26. Dezember um 20.15 Uhr auf ProSieben im linearen Fernsehen und beim Streaminganbieter Joyn. Das ist die gemeinsame Streamingplatfform der Sendergruppe ProSiebenSat1. Joyn kann man als Basisdienst kostenlos nutzen oder für 6,99€ ein monatlich kündbares Abo abschließen. Damit erhält man Zugriff auf zusätzliche Inhalte wie Filme und Serien und kann ohne Werbeunterbrechungen streamen.

"Das Duell um die Welt": Joko und Klaas bei ProSieben

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gehören inzwischen zum festen Inventar bei ProSieben - erst im September haben die beiden Moderatoren und Entertainer ihre Verträge mit dem Sender verlängert. Neben der Sendung "Duell um die Welt" sind sie beispielsweise auch gemeinsam bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" zu sehen. Winterscheidt moderiert außerdem das Quiz-Format "Wer stiehlt mir die Show?", von dem 2023 eine fünfte Staffel erscheinen wird. Klaas Heufer-Umlauf ist regemäßig in seiner Unterhaltungssendung "Late Night Berlin" vor der Kamera zu sehen.

"Das Duell um die Welt": Das passierte in Folge 1

In Folge 1 der Jubiläumsstaffeln von "Das Duell um die Welt" mussten die Gäste direkt alles geben: Sven Hannawald sollte auf dem Mountainbike in einem gefährlichen Downhillrennen antreten und Dennis und Benni Wolter wurden in Schottland den Aufgaben von Klaas augesetzt. Alle drei traten für Team Joko an. Verona Pooth reiste währenddessen für Team Klaas nach Schweden, um dort eine Eisdiele zu eröffnen. Dabei stieß sie allerdings auf unerwartete Komplikationen. In eine ganz andere Region der Welt begab sich Sophie Passmann: Sie reiste nach Mexiko, um sich dort eine traditionellen Peyote-Kaktus-Zeremonie zu unterziehen.