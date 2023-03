"Duell um die Welt" heute am 18. März: Wigald Boning geht unter

"Duell um die Welt" heute am 18. März: Wir geben Ihnen Infos über die Gäste von Joko und Klaas sowie zur Übertragung oder Wiederholung im TV & Stream.

ProSieben macht es spannend: Kann man Nasenhaare mit einer Rakete entfernen? Kann man den legendären Besen tatsächlich fressen? Und: Will man das überhaupt? Rätsel über Rätsel. Joko Winterscheidt möchte die letzten wirklichen Fragen der Menschheit wissenschaftlich ergründen und schickt aus diesem Grund keinen Geringeren als Wigald Boning nach Polen an die Ostsee. Sie haben es erraten: Wir stecken mitten drin in der nächsten Folge der Brachial-Show "Duell um die Welt". Hier kommen alle Infos.

"Duell um die Welt": Der Sendetermin

"Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" gibt es am heutigen Samstag, 18. März 2023, zu sehen. Die Show läuft zur Primetine um 20.15 Uhr auf ProSieben und beim Streamingdienst Joyn.

Jeannine Michaelsen führt am Samstag durch den weltmeisterlichen Abend, Klaas Heufer-Umlauf ist amtierender Weltmeister und kämpft um den zweiten Sieg in Folge. Hashtag zur Show: #DudW.

Die Gäste beim "Duell um die Welt" heute am 18. März

Joko und Klaas schicken diese Gäste als Mitglieder ihrer jeweiligen Teams ins Rennen:

Team Joko

Entertainer Wigald Boning wird versenkt

wird versenkt Schauspielerin Nilam Farooq geht in die Luft

Team Klaas

Sänger Sasha performt im Frühstücks-TV

Schauspielerin Jessica Schwarz fährt Achterbahn

"Nicht nachmachen!" warnt der Sender auf seiner Medien-Website. Das gilt sicher nicht nur für die Experimente mit Wigald Boning, der für eine geschlagene halbe Stunde in der Ostsee versenkt werden soll. Er muss sich aus einer Handvoll Utensilien eine Taucherglocke zusammenklöppeln. Aber auch bei den anderen Protagonisten der samstäglichen Show könnte es ans Eingemachte gehen: Nilam Faarooq arbeitet in 600 Metern Höhe mit zwei Heißluftballons, von Sänger Sasha wird im norwegischen TV eine unvergessliche Performance erwartet, und für Jessica Schwarz geht es wortwörtlich um eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Übertragung & Wiederholung von "Duell um die Welt" am 18. März im TV & Stream

Sollten Sie ein eingeschworener Fan des konventionellen Fernsehens sein, können Sie "Duell um die Welt" am 18. März ganz normal im linearen TV-Programm von ProSieben verfolgen. Wenn Sie es lieber digital mögen oder just an diesem Tag zur besten Sendezeit etwas anderes oder gar Besseres vorhaben sollten, verweisen wir Sie auf Joyn. Das ist der Streaming-Dienst des Medienkonzerns ProSiebenSat.1. Er überträgt alle Sendungen der Gruppe zeitgleich. Auch die Wiederholung steht Ihnen hier noch eine ganze Weile zu Gebote.

"Duell um die Welt" am 18. März: Wer sind Joko und Klaas?

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gehören inzwischen zum festen Inventar bei ProSieben - erst vergangenen Herbst haben die beiden Moderatoren und Entertainer ihre Verträge mit dem Sender verlängert. Außer in der Sendung "Duell um die Welt" sind sie beispielsweise auch als Team bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" zu sehen. Winterscheidt moderiert außerdem das Quiz-Format "Wer stiehlt mir die Show?", von dem aktuell bereits die fünfte Staffel im TV läuft. Klaas Heufer-Umlauf ist regelmäßig in seiner Unterhaltungssendung "Late Night Berlin" zu sehen.

Die beiden sind natürlich keine siamesischen Zwillinge - jeder hat seinen eigenen Steckbrief:

Name Klaas Heufer-Umlauf Beruf Moderator, Kabarettist, Schauspieler, Sänger Geburtstag 22.09.1983 Sternzeichen Jungfrau Geburtsort Oldenburg / Niedersachsen Staatsangehörigkeit deutsch Größe 174 cm

Und hier kommen Jokos Daten: