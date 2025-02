„Dünentod“ 2025: Sendetermine, Handlung, Cast, Übertragung und alle Infos zur Krimi-Serie

Die Krimi-Reihe „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ kehrt mit zwei neuen Folgen zu RTL zurück. Im Februar – jeweils an einem Dienstag („Tödlicher Dienst-Tag“) – ermitteln Hauptkommissar Tjark Wolf und seine Kollegin Femke Folkmer erneut an der friesischen Küste – bereits eine Woche vorher sind die beiden Folgen auf RTL+ verfügbar.

Fans können sich zudem auf eine Fortsetzung der Reihe freuen, die bereits beschlossen ist. Allerdings bringt die siebte Episode eine Veränderung mit sich: Femke Folkmer wird ihren letzten Fall lösen und das Ermittler-Team verlassen. Ihre Darstellerin Pia Barucki möchte sich neuen Aufgaben widmen.

"Dünentod" 2025: Die Sendetermine von „Tödlicher Dienst-Tag“

Die beiden neuen Filme der Reihe „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ laufen am 11. und 18. Februar um 20.15 Uhr bei RTL. Schon jeweils eine Woche vorab sind sie bei RTL+ zu sehen. Die Titel lauten:

„Schatten der Vergangenheit“ (11. Februar 2025)

„Tödliche Geheimnisse“ (18. Februar 2025)

Handlung von "Dünentod" 2025: Worum geht es in den neuen Folgen?

In „Schatten der Vergangenheit“ (nach dem Roman „Dünenblut“ von Sven Koch) werden Tjark und Femke mit zwei rätselhaften Mordfällen konfrontiert. Die Opfer wurden mit derselben Waffe getötet, doch ein weiteres Detail sorgt für Unruhe: Der Täter versieht die Toten mit Nummern und schickt verschlüsselte Botschaften per SMS direkt an Tjark. Das Team steht vor der Frage: Warum wendet sich der Mörder gezielt an ihn?

In „Tödliche Geheimnisse“ (basierend auf „Dünensturm“ von Sven Koch) untersuchen die Ermittler den Mord an einer zunächst unbekannten Person. Für Femke wird der Fall plötzlich persönlich, als sie das Opfer als einen alten Jugendfreund wiedererkennt. Die Spuren führen zu einem ungeklärten Einbruch – doch warum wurde dieser nie zur Anzeige gebracht? Die Ermittlungen landen direkt bei den „Oberen Zehntausend“ der winzigen Gemeinde Bülkjersiehl.

"Dünentod" 2025: Diese Darsteller & Darstellerinnen sind im Cast

RTL hat diese Besetzungsliste veröffentlicht:

Hauptbesetzung:

Pia Barucki als Femke Folkmer

Hendrik Duryn als Tjark Wolf

Florian Panzner (“Dark“) als Hauke Berndsten, Tjarks Vorgesetzter

Yasemin Cetinkaya (“WaPo Duisburg“) als erfahrene Ermittlerin Ceylan Özer

Rainer Reiners als Thorsten Nibbe, Polizeidienststellenleiter in Werlersiel

Alessija Lause (“Boom Boom Bruno“)

Eugene Boateng („Tribes of Europa“)

Gäste in Episodenrollen:

Banafshe Hourzmad ( „Loving Her“)

Johann von Bülow (“Das Boot“)

Robert Maaser (“Blood & Gold“)

Özgür Karadeniz (“Liebes Kind“)

So läuft die Übertragung von "Dünentod" 2025 im TV und Stream

Die Nutzung des klassischen Fernsehens ist simpel: Zuschauer setzen sich pünktlich zur Sendezeit vor den Bildschirm und wählen mit der Fernbedienung den Kanal von RTL aus. Wer flexibel bleiben will – sei es zeitlich oder in Bezug auf das Endgerät – hat es ebenfalls leicht: Der Streaming-Dienst RTL+ steht jederzeit zur Verfügung.

Die kostenlose Version von RTL+ bietet eine solide Auswahl an Inhalten der RTL-Gruppe, die nach der TV-Ausstrahlung noch mindestens sieben Tage online verfügbar sind – eine Registrierung reicht aus. Wer allerdings auf Live-Übertragungen zugreifen möchte, braucht die „Basic“-Version, die ab 5,99 Euro pro Monat kostet (Stand: Januar 2025). Weitere Informationen zu den Konditionen sind jederzeit auf der Website des Anbieters zu finden.

Wiederholung von "Dünentod" 2025: Kann man die Folgen im Nachhinein ansehen?

Und ob! Die friesische Nordseebrise von „Tödlicher Dienst-Tag“ kann man sich noch eine ganze Weile um die Nase wehen lassen – ebenfalls bei RTL+. Ob es auch eine Wiederholung im linearen TV-Programm von RTL geben wird, ist bisher nicht bekannt.

Die Krimi-Reihe „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ wird von MadeFor Film in Auftrag von RTL produziert. Die Produzenten sind Mirko Schulze, Nanni Erben und Gunnar Juncken. Die Verantwortung als Executive Producer bei RTL trägt Nico Grein, während Solveig Willkommen als Redakteurin fungiert – unter der Leitung von Hauke Bartel, dem Bereichsleiter Fiction bei RTL Deutschland.