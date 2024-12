„Ein Herz für Kinder“ 2024: Sendetermin, Gäste, Übertragung - alle Infos

Bei der großen „Ein Herz für Kinder“-Spendengala stehen wieder die Jüngsten im Mittelpunkt. Das ZDF zeigt die TV-Gala „Ein Herz für Kinder“ 2024 live aus Berlin. Die Gala des Vorjahrs brachte sage und schreibe mehr als 21,2 Millionen Euro in den Spendentopf. Die Zahl der aktiven Mitstreiter ist beträchtlich: 80 Promis sind dieses Mal zu Gast. Sie nehmen Spenden an den Telefonen persönlich entgegen, für musikalische Begleitung sorgen unter anderem Andrea Berg und Roland Kaiser. Wir geben hier alle Infos zu der Gala und ihrem ernsten Hintergrund.

„Ein Herz für Kinder“ 2024: Der Sendetermin

Das ZDF hat die Übertragung der Spendengala für heute, Samstag, dem 7. Dezember 2024, angekündigt. Die Live-Ausstrahlung beginnt natürlich zur besten Sendezeit: Lagerfeuer-Time, 20.15 Uhr.

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen der großen Spendenaktion gewährt Sänger und Content Creator Twenty4Tim mit Bild-Moderatorin Celine Behringer schon ab 16 Uhr bei der „Ein Herz für Kinder“-Backstage-Show von Bild. Anschließend begleitet die Zeitung die Stars am Roten Teppich. Die Shows werden bei den Kollegen live gestreamt.

Gäste bei „Ein Herz für Kinder“ 2024

Das ZDF hat via presseportal.de diese Gästeliste veröffentlicht – mit dem vielversprechenden Zusatz „unter anderem“:

Paten der weltweiten Spendenprojekte:

Wladimir Klitschko

Eva Luise Köhler

Mitri Sirin

Semino Rossi

Persönlichkeiten an den Spendentelefonen:

Uschi Glas

ChrisTine Urspruch

Jutta Speidel

Gaby Dohm

Valerie Niehaus

Felix Magath

Guido Cantz

Anna Ermakova

Noel Robinson

Younes Zarou

Musikacts:

Roland Kaiser

Calum Scott

Chris Norman

Natalia Avelon

Vicky Leandros

Andrea Berg

Besondere Ehrung:

Toni Kroos (Auszeichnung mit dem „Goldenen Herz“ für seine Stiftung für schwerkranke Kinder)

„Ein Herz für Kinder“ 2024: So läuft die Übertragung im TV & als Stream

Für die Fans des traditionell-linearen Fernsehens ist es ganz einfach: ZDF-Taste auf der Fernbedienung drücken, und schon kann es losgehen. Doch auch die Anhänger des Digitalen und der Zeitversetzung müssen nicht unbedingt ein Druide sein, um zum Ziel zu kommen: Die Show läuft zeitgleich im Live-Stream des Senders – auf allen denkbaren Endgeräten. Und natürlich auch später noch, wobei es mit den Studio-Anrufen in Echtzeit offenkundig seine natürlich-technischen Grenzen hat.

Gibt es eine Wiederholung von „Ein Herz für Kinder“ 2024?

Klar, die gibt es auch – ebenfalls in der Mediathek des ZDF. Dort wird die Show noch eine ganze Weile verfügbar sein.

„Ein Herz für Kinder“ 2024: Der Moderator ist wieder Johannes B. Kerner

Johannes B. Kerner moderiert auch 2024 die Gala und präsentiert zusammen mit seinen prominenten Gästen nationale und internationale Hilfsprojekte. Die Prominenten werden auch persönlich Spendenanrufe entgegennehmen. Zudem sorgen Ralf Schmitz und Hazel Brugger im Studio mit humorvollen Einlagen dafür, die Gäste zu weiteren Spenden zu animieren.

Einige Infos zum Hintergrund von „Ein Herz für Kinder“

Die Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“ ist seit 46 Jahren aktiv und hat bisher über 511 Millionen Euro für mehr als 25.000 Projekte bereitgestellt. Alle Spenden fließen vollständig in Hilfsprojekte, da die Verwaltungskosten durch das Unternehmen Axel Springer übernommen werden. Die Mittel werden zu gleichen Teilen für Kinder in Deutschland und weltweit verwendet. Unterstützt werden unter anderem medizinische Behandlungen, Bildungsinitiativen sowie Hilfe in Kriegs- und Katastrophengebieten.

Spenden sind per Hotline (01802 - 101010), online über Website von „Ein Herz für Kinder“ oder via PayPal möglich. Mehr Informationen finden Sie auf eben dieser Website oder unter #ehfk in sozialen Medien.