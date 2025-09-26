„Ein Hof zum Verlieben“: Start der neuen Sat.1-Serie - was ist zu Darstellern und Handlung bekannt?

Mit „Ein Hof zum Verlieben“ setzen Sat.1 und Joyn auf ein neues Serienformat, das vor ländlichen Kulissen persönliche Wendepunkte, emotionale Konflikte und familiäre Verbindungen ins Zentrum stellt. Die Dreharbeiten für die kommenden Folgen finden in Berlin, Brandenburg und am Bodensee statt.

Marc Rasmus, Senderchef von Sat.1, ordnet das neue Format in die aktuelle Programmausrichtung ein: „Unsere erste Serie ‚Die Landarztpraxis‘ hat uns in der dritten Staffel jüngst die erfolgreichste Woche seit Start beschert. Auf Joyn wächst die Zahl der Zuschauer stetig. Mit ‚Ein Hof zum Verlieben‘ wollen SAT.1 und Joyn diese Erfolgsgeschichte der deutschen Serien weiterschreiben.“ Die dritte Staffel endet mit einem emotionalen Finale – inklusive Hochzeit und Trennung. Ein offizieller Starttermin für Staffel 4 von „Die Landarztpraxis“ steht noch aus. Schauspielerin Fenja Gerhardter kündigte ihre Rückkehr als Feli Marion an. Mit neuen Folgen ist frühestens im ersten Halbjahr 2026 zu rechnen.

Wann wird „Ein Hof zum Verlieben“ ausgestrahlt? Worum geht es und welche Schauspieler sind dabei? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die neue Serie finden Sie hier.

Start von „Ein Hof zum Verlieben“ 2025: Wann beginnt die Serie?

Die Dreharbeiten zu „Ein Hof zum Verlieben“ haben am Montag, dem 5. Mai 2025, begonnen. Gedreht wird an mehreren Standorten in Berlin, Brandenburg und am Bodensee. Geplant sind zunächst 120 Folgen. Ein genauer Sendestart steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Sobald konkrete Informationen zur Ausstrahlung und zum Sendeplatz vorliegen, ergänzen wir sie an dieser Stelle.

Handlung von „Ein Hof zum Verlieben“: Worum geht es?

Wie Sat.1 in einer Pressemitteilung schreibt, dreht sich in „Ein Hof zum Verlieben“ „alles um den Apfel.“ Im Zentrum der Serie stehen außerdem Gefühle und ein lang verborgenes Familiengeheimnis. Für die Hamburger Anwältin Laura ändert sich das Leben schlagartig, als sie überraschend einen Apfelhof am Bodensee erbt. Das Erbe stellt nicht nur ihre Karriere infrage, sondern zwingt sie auch dazu, ihr bisheriges Leben in Norddeutschland zu überdenken. Vor der Kulisse des ländlichen Südens sieht sich Laura mit einer folgenschweren Entscheidung konfrontiert – und mit den Spuren, die die Vergangenheit ihres verstorbenen Mannes hinterlassen hat.

Besetzung von „Ein Hof zum Verlieben“: Diese Darsteller sind dabei

In „Ein Hof zum Verlieben“ übernimmt Diana Staehly die Hauptrolle der Laura. Die Schauspielerin ist unter anderem aus „Stromberg“, „Die Rosenheim-Cops“ und „SOKO Köln“ bekannt. An ihrer Seite spielt Moritz Otto, der durch seine Rollen in „Der Schiffsarzt“ und „In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern“ einem breiten Publikum vertraut sein dürfte. Auch Susan Hoecke, bekannt aus „Doctor's Diary“, gehört zur Besetzung. Eine Übersicht aller bisher bekannten Schauspielerinnen und Schauspieler finden Sie hier:

Diana Staehly als Laura

Moritz Otto

Stephan Käfer

Carlotta Truman

Gitta Schweighöfer

Susan Hoecke