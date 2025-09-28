„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ 2025: Wann läuft die neue Staffel im TV?

„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ ist ein Live-Quizformat von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, das an wechselnden, bis zum Sendetag geheim gehaltenen Orten stattfindet. Statt im Studio treten die Moderatoren mit mobilen Quizpulten an ungewöhnlichen Schauplätzen auf – von Autobahnraststätten über Küstenpromenaden bis zu Skigebieten.

Drei Kandidatinnen oder Kandidaten beantworten 25 Quizfragen, jede richtige Antwort bringt die gesamte Gruppe eine Runde weiter. Gibt ein Teammitglied eine falsche Antwort, scheidet derjenige aus und wird durch eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten ersetzt. Bleibt eine Frage unbeantwortet, endet die Runde für alle drei Spieler gleichzeitig. Wer im Finale die letzte Frage korrekt löst, gewinnt 100.000 Euro.

Die letzten Folgen liefen im Frühjahr 2025, nachdem das Format bereits im April 2024 als Teil des 24-Stunden-Marathons von Joko und Klaas zu sehen war. Laut ProSieben erreichte die Auftaktfolge einen Marktanteil von 16,3 Prozent, die weiteren Ausgaben lagen zwischen 11,6 und 13,3 Prozent.

„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ 2025: Wann war der Start der neuen Folgen?

Am 20. September 2025 startete „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ mit einer neuen Staffel. Joko und Klaas werden das Live-Quiz erneut an wechselnden, bis zum Sendetag geheim gehaltenen Orten präsentieren.

„Ein sehr gutes Quiz“ 2025: Sendetermine

ProSieben hat offiziell bekannt gegeben, dass „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ ab Ende September immer samstags um 20.15 Uhr zu sehen ist. Geplant sind vier Live-Ausgaben an aufeinanderfolgenden Wochenenden.

Hier haben wir alle Sendetermine von „Ein sehr gutes Quiz“ 2025 im Überblick für Sie:

Folge 1: Samstag, 20. September 2025: 20.15 Uhr ( ProSieben)

Folge 2: Samstag, 27. September 2025: 20.15 Uhr ( ProSieben)

Folge 3: Samstag, 4. Oktober 2025: 20.15 Uhr ( ProSieben)

Folge 4: Samstag, 11. Oktober 2025: 20.15 Uhr ( ProSieben)

Übertragung von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ im TV und Stream

Die Sendung läuft sowohl im regulären Free-TV als auch online im Stream. Im Fernsehen läuft die Show auf ProSieben. Wer es nicht vor den Fernseher schafft, kann die neue Folge auch live und kostenlos bei Joyn im Stream verfolgen. Wer selbst rätseln möchte, kann bei uns im wöchentlichen Zoom-Rätsel sein Glück versuchen und Orte oder Personen anhand von Bildausschnitten erraten.

Wann findet eine Wiederholung von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ statt?

Eine Wiederholung von „ESGQ“ gibt es jederzeit auf Joyn. Dort stehen die Folgen nach der TV-Ausstrahlung kostenlos zum Abruf bereit. Außerdem können Sie auf der Plattform auch ältere Ausgaben der Show jederzeit ansehen.

Das sind die Moderatoren: Joko und Klaas

Joachim „Joko“ Winterscheidt wurde am 13. Januar 1979 in Mönchengladbach geboren und startete seine TV-Karriere bei MTV. Dort lernte er Klaas Heufer-Umlauf kennen, mit dem er zahlreiche erfolgreiche Formate entwickelte. Neben seiner Arbeit als Moderator ist Winterscheidt als Produzent und Unternehmer tätig. Unter anderem mit eigenen Projekten im Bereich Mode und Ernährung. Seit 2021 moderiert er die ProSieben-Show „Wer stiehlt mir die Show?“, die 2025 mit Staffel 10 im Fernsehen läuft. Im Format treten prominente Gäste und ein ausgewählter Zuschauer gegeneinander an, um ihm die Moderation seiner eigenen Sendung streitig zu machen. Er wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

Klaas Heufer-Umlauf wurde am 22.9.1983 in Oldenburg geboren und startete seine TV-Laufbahn bei VIVA. Bekannt wurde er mit Joko Winterscheidt in Formaten wie „MTV Home“, „neoParadise“ und „Das Duell um die Welt“. Er ist auch als Schauspieler, Produzent und Musiker aktiv, unter anderem als Sänger der Band „Gloria“. Von 2018 bis 2025 moderierte er „Late Night Berlin“, eine Mischung aus Talkshow und Comedy, angelehnt an klassische Late-Night-Formate aus den USA.

Die beiden arbeiten seit Ende der 2000er-Jahre als Duo und zählen zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Ihren Durchbruch feierten die beiden mit der MTV-Sendung „MTV Home“. Ab 2019 setzten sie ihre Arbeit bei ProSieben fort. Dies geschah unter anderem mit „Circus Halligalli“ und dem Format „Joko gegen Klaas – das Duell um die Welt“. Seit 2019 treten Sie in ihrer Sendung „Joko & Klaas gegen ProSieben“ gemeinsam gegen ihren Heimatsender an. Gewinnen können die beiden dort 15 Minuten Sendezeit, mit denen sie machen können, was sie wollen.