„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“: Sendetermine, Übertragung und Ablauf

„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ ist ein neues TV-Format auf ProSieben, das anspruchsvolle Fragen und knifflige Aufgaben kombiniert. In der Show bekommen die Teilnehmer die Chance, eine hohe Gewinnsumme zu erspielen, indem sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das Quiz verbindet Spannung und Strategie – manchmal kommt es auf schnelle Reaktionen an, manchmal auf durchdachte Entscheidungen.

Die Spielshow wurde im Rahmen des 24-stündigen Programmtages von Joko und Klaas am 21. April 2024 ins Leben gerufen. Die Pilotfolge stellte dabei einen der besonderen Programmhöhepunkte dar, den sich die beiden Moderatoren für ihre Sendestrecke ausgedacht hatten. Noch während der Ausstrahlung sicherten sich Joko und Klaas telefonisch die Zusage vom Senderchef, das Format weiterzuführen. Nun wird „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ als eigenständige Sendung mit mehreren Ausgaben fortgesetzt – live von immer wieder wechselnden, unerwarteten und teils absurden Orten.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream sowie zum Ablauf von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme“). Außerdem stellen wir Ihnen die beiden Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf vor.

„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ heute: Sendetermine der Live-Show

An vier Samstagen präsentieren Joko und Klaas ihre Quizshows live und an wechselnden Orten in Deutschland. Der genaue Veranstaltungsort bleibt bis kurz vor der Ausstrahlung ein Geheimnis. An jedem Ausstrahlungstag können Zuschauer die Chance nutzen, selbst als Kandidaten teilzunehmen und um 100.000 Euro zu spielen. Die erste Folge von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ wird heute am Samstag, dem 22. März 2025, um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

Hier haben wir alle vier Sendetermine von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) für Sie im Überblick:

Folge 1: Samstag, 22. März 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 2: Samstag, 29. März 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 3: Samstag, 5. April 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 4: Samstag, 12. April 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Übertragung von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) heute im TV und Stream

Um die Live-Übertragung von „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ kümmert sich der Sender ProSieben. Zeitgleich kann das neue TV-Format auch im Stream auf Joyn verfolgt werden. So steht die Übertragung sowohl im Fernsehen als auch online zur Verfügung. Alle Folgen stehen nach der TV-Ausstrahlung kostenlos beim Streaming-Dienst Joyn zum Abruf bereit.

„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“: Ablauf der Quiz-Show

Am Tag der Show haben Zuschauerinnen und Zuschauer die Chance, sich als Kandidatin oder Kandidat direkt vor Ort zu beweisen und um ein hohes Preisgeld zu spielen. In der Sendung treten jeweils drei Personen in 25 Quizrunden gegeneinander an. Das Spielprinzip: Jede richtige Antwort bringt die gesamte Gruppe eine Runde weiter. Bei einer falschen Antwort scheidet die betreffende Person aus und wird durch eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten ersetzt. Wenn die Spieler die Frage nicht beantworten, müssen sie das Spiel gemeinsam verlassen. Wer die finale 25. Frage richtig beantwortet, sichert sich nicht nur den Sieg, sondern auch die Gewinnsumme von 100.000 Euro. Im Laufe der Quizrunden sind sowohl Wissen als auch taktisches Vorgehen gefragt.

„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“: Das sind die Quiz-Master Joko und Klaas

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gelten als bekanntes Moderationsduo im deutschen Fernsehen. Gemeinsam moderierten sie mehrere erfolgreiche Shows, darunter zum Beispiel „MTV Home“ (2009–2011), das ihnen größere Bekanntheit verschaffte. Anschließend folgte bis 2013 „neoParadise“ auf ZDFneo, bevor sie mit „Circus HalliGalli“ (2013–2017) auf ProSieben eine der erfolgreichsten Unterhaltungsshows ihrer Karriere etablierten. Bis heute stehen sie mit TV-Formaten wie „Joko & Klaas gegen ProSieben“ sowie verschiedenen weiteren Formaten wie „Das Duell um die Welt“ vor der Kamera. Nun gehen die beiden Moderatoren mit „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ auf Sendung. Aktuell ist Joko übrigens auch mit „Wer stiehlt mir die Show“, ebenfalls auf ProSieben, zu sehen.