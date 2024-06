"Ein starkes Team - Tod einer Pflegerin": Termin, Darsteller, Handlung - alle Infos

"Ein starkes Team - Tod einer Pflegerin": Hier kommen für Sie alle Infos rund um Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung.

Die junge Altenpflegerin Lotte wird ermordet im Schwesternzimmer des Altenheims aufgefunden, in dem sie seit Kurzem gearbeitet hatte. Das "starke Team" nimmt die Ermittlungen auf. Hier liefern wir Ihnen die Einzelheiten zur Folge 2 von Staffel 11.

TV-Termin von "Ein starkes Team - Tod einer Pflegerin"

Das ZDF hat die Ausstrahlung der 88-minütigen Folge "Tod einer Pflegerin" von "Ein starkes Team" für Samstag, 8. Juni 2024, angekündigt. Sendetermin ist 20.15 Uhr. In der Mediathek des Senders ist diese Episode bereits seit 1. Juni 2024 verfügbar. Sie steht dort bis 31. Mai 2025 zum Streamen bereit.

"Ein starkes Team - Tod einer Pflegerin": Worum dreht sich die Handlung?

Offenbar hatte Lotte einen triftigen Grund, den Arbeitsplatz zu wechseln. In ihrem vorherigen Pflegeheim hatte sie einer Bewohnerin beim Suizid assistiert. Jetzt, da sie in ein neues Heim umgezogen ist und ihr Ehemann Lars Schellhorn ihr gefolgt ist, stellt sich die Frage: Wird er sich an Lotte für ihre Handlungen rächen?

Aber auch Lottes Freund, Jan Marxen, gerät ins Visier der Ermittler. Es scheint, als hätte er vor Lottes Tod gewalttätig gegen sie agiert. Könnte er dieses Mal über die Stränge geschlagen haben?

Das "starke Team" findet heraus, dass auch Kyra Kempmann, die Leiterin des neuen Pflegeheims, einen Grund gehabt haben könnte, Lotte zu töten. Es gab anscheinend einen Konflikt zwischen den beiden, bei dem Lotte auf ein Geheimnis von Kyra gestoßen war, das diese um jeden Preis bewahren wollte.

Auch das Ehepaar Jakob und Regine Heinssen wird von den Ermittlern ins Visier genommen. Sie leiten das frühere Pflegeheim, in dem Lotte gearbeitet hatte, und waren in der Vergangenheit in Erbschleichereien verwickelt. Wusste Lotte möglicherweise zu viel darüber und musste deshalb sterben?

Während das "starke Team" die Wahrheit ans Licht bringt, beginnt ein Wettrennen gegen die Uhr.

Besetzung: Diese Schauspielerinnen und Schauspieler sind im Cast von "Ein starkes Team - Tod einer Pflegerin"

Das ZDF hat diese Besetzungsliste veröffentlicht:

Florian Martens als Otto Garber

als Stefanie Stappenbeck als Linett Wachow

als Linett Arnfried Lerche als Reddemann

als Reddemann Jaecki Schwarz als Sputnik

als Sputnik Eva Sixt als Dr. Gabriele Simkeit

als Dr. Gabriele Simkeit Frédéric Brossier als Jan Marxen

Christian Kohlund als Lars Schellhorn

als Anna Fischer als Kyra Kempmann

als Anne Roemeth als Tamara Kugast

Tanja Schleiff als Regine Heinssen

Beat Marti als Jakob Heinssen

als Jakob Helena Sattler als Charlotte "Lotte" Been

als Charlotte "Lotte" Been Franziska Troegner als Heike Rottlech

als Heike Rottlech ... und andere

Zum Stab der Produktion gehören diese Damen und Herren:

Regie: Johannes Grieser

Autor: Timo Berndt

Kamera : Markus Selikovsky

: Markus Selikovsky Schnitt: Katharina Schmidt

Musik: Jens Langbein , Robert Schulte Hemming

Übertragung von "Ein starkes Team - Tod einer Pflegerin" im TV oder Stream

Die Freunde des linearen Fernsehens müssen nicht lange nachdenken: Einfach zur angegebenen Zeit die ZDF-Taste drücken, und schon kann es losgehen mit den Ermittlungen zum Tod der jungen Pflegerin. Sie hätten es lieber digital? Kein Problem. Das "starke Team" läuft zeitgleich in der Mediathek des Senders.

Gibt es eine Wiederholung von "Ein starkes Team - Tod einer Pflegerin"?

Ob es eine Wiederholung im konventionellen TV-Programm geben wird, steht zurzeit noch nicht fest. Aber auch hier gilt: Die Mediathek ist allzeit bereit. Die Folge "Ein starkes Team - Tod einer Pflegerin" bleibt Ihnen dort noch ein volles Jahr erhalten.