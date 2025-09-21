„Einsatz Seeler – Ein Lübeck-Krimi“: Von den Alpen an die Nordsee - kann der Bergretter auch einen Mordfall lösen?

„Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi“ ist der Arbeitstitel des neuen Spielfilms für den „Tödlichen Dienst-Tag“ bei RTL. Ein Ermittler-Team der Gegensätze klärt im Krimi aus Norddeutschland einen Mord auf. Neben den Protagonisten Eric Seeler und Friederike Voigt spielt auch Hund Gewena eine Rolle in „Einsatz Seeler“.

Wann läuft „Einsatz Seeler“ im Fernsehen? Gibt es den Lübeck-Krimi im Stream zu sehen? Antworten auf diese Fragen sowie Infos rund um die Besetzung und die Handlung finden Sie hier.

„Einsatz Seeler“: Termin - wann erscheint der Lübeck-Krimi?

RTL verkündete zuletzt das Ende der seit August andauernden Dreharbeiten von „Einsatz Seeler“. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es zu diesem Zeitpunkt dennoch nicht, nur eine vage Prognose: Im Frühjahr 2026 soll der 90-minütige Krimi erscheinen. Sobald es nähere Informationen gibt, lassen wir es Sie wissen und aktualisieren den Artikel an dieser Stelle.

Der „Tödliche Dienst-Tag“ ist eine Themenwelt bei RTL und umfasst Spielfilme über Verbrechen und unterschiedliche Ermittlerinnen und Ermittler. Auch „Morden auf Öd - ein Insel-Krimi“ ist Teil der Krimi-Rubrik und auf RTL+, der hauseigenen Streamingplattform von RTL, abrufbar.

Übertragung von „Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi“ im TV und Stream: Wo läuft der Film?

Wie bereits erwähnt, wird der neue Lübeck-Krimi „Einsatz Seeler“ auf RTL ausgestrahlt. Ein Termin sowie eine Uhrzeit für die Veröffentlichung stehen zwar noch nicht fest, allerdings soll der Krimi vorab auf RTL+ erscheinen.

Falls Sie noch nicht genug von Nordsee-Krimis haben, hat auch das ZDF etwas im Angebot: Teil 3 der Krimi-Reihe „Mord oder Watt?“ erscheint ebenfalls im kommenden Jahr.

Besetzung von „Einsatz Seeler“: Sebastian Ströbel übernimmt die Hauptrolle

Im Lübeck Krimi „Einsatz Seeler“ spielt ein echter Serien-Star mit: Sebastian Ströbel dürfte den Zuschauerinnen und Zuschauern als Bergretter Markus Kofler aus der ZDF-Serie „Die Bergretter“ bekannt sein. In „Einsatz Seeler“ schlüpft er nun in die Rolle des Streetworkers Eric Seeler, der mit dem Straßenhund Gewena an seiner Seite in einem Mordfall ermittelt. Friederike Linke als Hannah Voigt macht das Ermittler-Duo komplett.

Viel mehr ist bisher nicht bekannt rund um die Besetzung von „Einsatz Seeler“, sollte sich die Info-Lage ändern, ergänzen wir eine Darstellerinnen- bzw. Darsteller-Übersicht.

Handlung von „Einsatz Seeler“: Darum geht es im RTL-Krimi

Die Figuren des Ermittler-Duos, bestehend aus Eric Seeler und Friederike Linke, könnten nicht unterschiedlicher sein. Seeler ist ein ehemaliger Polizist und arbeitet mittlerweile als Streetworker. Mit seinem Straßenhund Gewena lebt er zwischen „Jugendzentrum, Werft und Wirklichkeit“, schreibt RTL. Voigt ist im Gegensatz zu ihm „sachlich, kontrolliert – und auf Vorschriften eingeschworen“, heißt es weiter.

Es kommt zu einem Aufeinandertreffen beider Welten, als einer der Jugendlichen, die Seeler betreut, unter Mordverdacht gerät. In „Einsatz Seeler“ ziehen sich Gegensätze an, denn die grundverschiedenen Figuren Voigt und Seeler entwickeln eine Vertrauensbasis und funktionieren als Team.

Mehr verrät RTL bis jetzt nicht über die Handlung von „Einsatz Seeler“. Für das Drehbuch sind zwei Autoren verantwortlich, die auch schon beim „Polizeiruf 110“ und bei „Alarm für Cobra 11“ mitgewirkt haben.