Eintracht Frankfurt - Ajax Amsterdam heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der Europa League 24/25

Die Eintracht aus Frankfurt kann auf erfolgreiche Jahre zurückblicken. Neben dem DFB-Pokal-Sieg 2018 in Berlin gegen den Branchenprimus Bayern München gewann die SGE 2022 nach einer fulminanten Europa-League-Saison im Finale im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla gegen die Glasgow Rangers. Damit holten die Hessen erstmals seit 42 Jahren wieder einen internationalen Pokal in die Stadt am Main.

In diesem Jahr trifft Eintracht Frankfurt nach erfolgreicher Ligaphase in der Europa League im Achtelfinale auf Ajax Amsterdam. Im Hinspiel zeigten die Frankfurter Moral und konnten sich eine solide Ausgangslage schaffen. Nach einem 1:0 Rückstand erzwang Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam in der Johan-Cruyff-Arena noch ein 1:2 und wahrt damit die Chance auf einen Einzug ins Viertelfinale.

Nun steht das Rückspiel der beiden Mannschaften in Frankfurt an. Alle wichtigen Informationen rund um die Übertragung der Partie im Free-TV und Stream sowie den Termin und die Uhrzeit für den Anstoß erfahren Sie in diesem Artikel. Dazu liefern wir Ihnen zum Schluss noch die bisherige Bilanz beider Teams.

Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Wie man dem Spielplan der UEFA Europa League 2024/25 entnehmen kann, wird die Partie im Rückspiel des Achtelfinales am Donnerstag, dem 13. März 2025 um 18.45 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main angepfiffen. Das Stadion verfügt über eine Kapazität von 58.000 Plätzen.

Europa League Übertragung: Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam live im Free-TV und Stream

Die Rechte für die Übertragung der UEFA Europa League 2024/25 liegen bei der RTL Group aus Köln. Dadurch bekommen auch Zuschauerinnen und Zuschauer, die über kein kostenpflichtiges Abonnement verfügen die Möglichkeit, ausgewählte Spiele im Free-TV auf RTL oder Nitro zu verfolgen. Mit dem Streaming-Dienst RTL+ hingegen können Fußballfans sämtliche Spiele der UEFA Europa League 2024/25 live anschauen. Das günstigste Abonnement startet bei 5,99 Euro pro Monat und kann jederzeit gekündigt werden.

Die Partie am Donnerstag, dem 13. März 2025 zwischen Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam überträgt RTL im Free-TV. Ab 18.30 Uhr treten Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus in Erscheinung. Marco Hagemann und Felix Kroos sind die Kommentatoren. Für noch mehr Analyse stehen bereits ab 18 Uhr die ehemaligen Bundesliga-Profis Patrick Helmes und Nils Petersen gemeinsam mit Sportmoderatorin Anna Kraft bereit und stimmen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf alle Partien des Tages ein.

Zur besseren Übersicht haben wir nochmal alle wichtigen Informationen zur Übertragung im Free-TV und Stream zusammengefasst:

Spiel: Eintracht Frankfurt - Ajax Amsterdam, Rückspiel im Achtelfinale der Europa League 24/25

Datum: Donnerstag, 13. März 2025

Anpfiff: 18.45 Uhr (Übertragung ab 18.30 Uhr)

Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Eintracht gegen Ajax in der Europa League: Bilanz der beiden Teams

Eintracht Frankfurt und Ajax Amsterdam verbindet viel Tradition. Dennoch trafen die beiden Teams vor dem Achtelfinale der Europa League 2024/25 noch nie aufeinander. Das Hinspiel in der Johan-Cruyff-Arena war somit die allererste Pflichtspielbegegnung, die bekanntlich die Hessen 2:1 für sich entscheiden konnten.