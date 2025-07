Eishockey-WM 2025 live im Free-TV und Stream: Wo laufen die WM-Spiele?

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 wird in Schweden und Dänemark ausgetragen. Gruppe A spielt in der Globe Arena in Stockholm, die Platz für 16.000 Zuschauer bietet, während Gruppe B in der Jyske Bank Boxen in Herning mit einer Kapazität von 15.000 Plätzen antritt. Beide Städte sind Gastgeber für jeweils zwei Viertelfinalspiele. Die Halbfinalspiele, das Spiel um Bronze sowie das Finale finden in Stockholm statt.

16 Nationen kämpfen um den begehrten Titel, darunter Top-Teams wie Kanada, Schweden, Finnland und die USA. Das Turnier hat am 9. Mai 2025 mit der Begegnung Österreich gegen Finnland um 16.20 Uhr begonnen. Die deutsche Mannschaft greift am 10. Mai ins Geschehen ein und trifft um 16.20 Uhr auf Ungarn. Auch die Gastgeber sind am Eröffnungstag im Einsatz: Schweden spielt um 20.20 Uhr gegen die Slowakei, während Dänemark zur gleichen Zeit Kasachstan empfängt. Das Finale der Weltmeisterschaft findet am 25. Mai statt. Hier erfahren Sie, wie die Übertragung des Turniers im TV und Stream vor sich geht.

Übertragung der Eishockey-WM 2025 im Free-TV: Alle Deutschland-Spiele kostenlos im TV sehen

Die Eishockey-WM 2025 wird erneut auf Pro7 und Pro7maxx übertragen. Nachdem Sportdeutschland.TV die exklusiven Medienrechte für Deutschland übernommen hat, die zuvor bei der Sport1 GmbH lagen, wird der Streamingdienst bis zu 29 Spiele, darunter alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft, an die Seven.One Entertainment Group weitergeben. Dies unterstreicht den Fortschritt des deutschen Eishockeys, denn zur Seven.One Entertainment Group gehören renommierte Sender wie Pro7 und Sat.1. Die Sportsendungen der Gruppe sind unter dem Markennamen „ran“ bekannt, der bereits seit längerer Zeit die NHL überträgt.

Hier sind Spiele der deutschen Mannschaft in der Vorrunde - alle im Free-TV zu sehen:

Samstag, 10. Mai 2025, um 16.20 Uhr: Deutschland-Ungarn

Sonntag, 11. Mai 2025, um 16.20 Uhr: Deutschland-Kasachstan

Dienstag, 13. Mai 2025, um 16.20 Uhr: Norwegen-Deutschland

Donnerstag, 15. Mai 2025, um 16.20 Uhr: Schweiz-Deutschland

Samstag, 17. Mai 2025, um 12.20 Uhr: USA-Deutschland

Montag, 19. Mai 2025, um 16.20 Uhr: Deutschland-Tschechische Republik

Dienstag, 20. Mai 2025, um 20.20 Uhr: Deutschland-Dänemark

Eishockey-WM-Spiele im Stream sehen: Wer überträgt was - und geht da auch was gratis?

Die Spiele werden auf Sportdeutschland.TV Livestream, MagentaSport, Joyn und ran.de zu streamen sein.

Spiele der deutschen Nationalmannschaft können kostenlos im ran-Livestream verfolgt werden. Für Partien ohne deutsche Beteiligung ist der Zugriff auf Pay-TV erforderlich. Wenn Sie kein Spiel der Eishockey-Weltmeisterschaft verpassen möchten, können Sie alle Begegnungen über Streaming-Dienste wie Sportdeutschland.TV, ran.de, Joyn und MagentaSport live oder nachträglich anschauen.

Streaming bietet den Vorteil, Spiele nicht nur in Echtzeit zu verfolgen, sondern auch zeitlich flexibel. Zudem erlaubt es Ihnen, die Übertragung zu pausieren und die Expertenmeinungen im WM-Studio auf eine andere Weise zu erleben. Anders als beim linearen Fernsehen, bei dem Werbung eingeblendet wird, haben Online-Zuschauer die Möglichkeit, zusätzliche Expertenkommentare zum Spiel zu erhalten.

Wer sind bei der Eishockey-WM 2025 die Experten im Studio?

Sportdeutschland.TV wird die Eishockey-WM 2025 mit einem Team aus drei Kommentatoren und drei Experten begleiten. Tobias Fischbeck, Christoph Fetzer und Constantin Eckner übernehmen den Kommentar, während Julia Zorn, Kai Hospelt und Frank Mauer als Experten für fachliche Unterstützung sorgen.

Die Pro7-Gruppe setzt ebenfalls auf ein erfahrenes Team, das sich bereits bei der Berichterstattung von NHL-Spielen auf Pro7maxx bewährt hat. Das Kommentatoren-Duo der Weltmeisterschaft bildet Basti Schwele zusammen mit Experte Rick Goldmann. Vor Ort berichten Christoph „Icke“ Dommisch und Matthias Killing als Reporter.