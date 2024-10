Mit „Eltons 12“ gibt es in diesem Jahr eine weitere neue Spielshow. Sie dreht sich, wie der Name bereits verrät, um den namensgebenden Moderator Elton. Er wird natürlich nicht alleine auf der Bühne stehen. In den Shows treten 12 prominente Kandidatinnen und Kandidaten in verschiedenen Challenges und Spielen gegeneinander an. Der Gewinner oder die Gewinnerin kann sich auf 100.000 Euro freuen. Elton selbst sagt über seine Show: „Diese Show hat alles, was wir an Action-Spielshows so lieben! Nervenzerreißende Spannung, Schweiß und Schmerzen! Und das Beste, ich muss da selbst nicht durch - ich darf den Wahnsinn zum Glück nur moderieren!“ Ausgedacht hat sich das Konzept zur Show übrigens Stefan Raab. Vielen dürfte das Spielkonzept zwar bekannt vorkommen, laut RTL sind aber die Spiele in der Show jedoch eigens für „Eltons 12“ entwickelt worden

„Eltons 12“: Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

Noch wurden keine genauen Informationen zum Start und den Sendeterminen veröffentlicht. Bekannt ist bisher nur, dass die Produktion für die insgesamt sechs Folgen im Herbst 2024 starten wird. In jeder der sechs Folgen treten dann zwei Promis gegeneinander an. Auf die Ausstrahlung im TV und Stream müssen die Zuschauer und Zuschauerinnen dann nicht lange warten. Geplant ist die Sendung nämlich bereits für den Winter 2024/25. Sobald es neue Informationen zu den genauen Terminen gibt, finden Sie diese hier.

Show 1: „Eltons 12“, Sendetermin noch nicht bekannt , RTL

Show 2: „Eltons 12“, Sendetermin noch nicht bekannt , RTL

Show 3: „Eltons 12“, Sendetermin noch nicht bekannt , RTL

Show 4: „Eltons 12“, Sendetermin noch nicht bekannt , RTL

Show 5: „Eltons 12“, Sendetermin noch nicht bekannt , RTL

Show 6: „Eltons 12“, Sendetermin noch nicht bekannt , RTL

„Eltons 12“: Übertragung im TV und Stream

„Eltons 12“ ist eine Produktion von Raab ENTERTAINMENT GmbH im Auftrag von RTL+. Dementsprechend wird auch die Ausstrahlung auf RTL stattfinden. Genaue Infos zu einer Übertragung im Stream gibt es noch nicht. Man darf aber wohl davon ausgehen, dass die Folgen auch bei RTL+ laufen und dort auch nach der Ausstrahlung im TV noch zur Verfügung stehen werden. Aktuell kostet das Abo für den sendereigenen Streamingdienst 6,99 Euro pro Monat.

Der Moderator bei „Eltons 12“: Wie heißt Elton wirklich?

Viele kannten den Moderator Elton lange Zeit an der Seite von Stefan Raab. Mittlerweile hat er zahlreiche eigene Shows moderiert, immer unter dem Künstlernamen Elton. Aber wie ist eigentlich sein richtiger Name? Den Künstlernamen hat sich Alexander Duszat schon bei seinem ersten TV-Job in Hamburg zugelegt. 2001 wechselte er dann zu „TV total“ und behielt den Namen Elton. Seit 2004 moderiert er seine eigenen Shows. Mit „Schlag den Raab“, „Blamieren oder Kassieren“ und der Kindersendung „1,2 oder 3“ machte er sich in der deutschen TV-Landschaft einen Namen. Mittlerweile ist er außerdem als Synchronsprecher tätig und lieh beispielsweise Bill in „Der kleine Eisbär 2“ oder Humpty Dumpty in „Der gestiefelte Kater“ seine Stimme.

Die Kandidaten bei „Eltons 12“

Insgesamt 12 prominente Kandidatinnen und Kandidaten hat der Sender RTL für „Eltons 12“ angekündigt. Pro Show sollen immer zwei der Promis gegeneinander antreten. Wer genau im Herbst und Winter 2023/24 Teil der Sendung wird, ist noch unklar. Auch Spekulationen über mögliche Teilnahmen gibt es bislang nicht. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, finden Sie diese hier. Neben Elton ist jedoch bereits ein weiteres Gesicht, genauer gesagt eine weitere prominente Stimme bekannt. Die Spiele werden nämlich von Frank „Buschi“ Buschmann kommentiert. (lob)