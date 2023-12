EM 2024: Die Auslosung der Gruppen - Termin, Teams und Live-Übertragung

EM 2024: Auslosung der Gruppen live im TV und Stream - Alle Infos rund um Termin, Übertragung im TV oder Stream und Teams liefern wir Ihnen hier.

Am 14. Juni 2024 wird in der Münchner Allianz Arena das Eröffnungsspiel für die EM 2024 ausgetragen. Im Rahmen der Europameisterschaft 2016 hatte die UEFA das Teilnehmerfeld von 16 Nationen auf 24 erhöht. Damit sollten auch für kleinere Nationen die Chancen verbessert werden, es in die Endrunde zu schaffen. Neben Deutschland sind also für das Kontinental-Turnier 23 weitere Tickets zu vergeben.

Während die deutsche Nationalmannschaft gesetzt ist, müssen sich die anderen Nationen für das Turnier qualifizieren. Mittlerweile sind die Qualifikationsspiele abgeschlossen und damit steht fest, welche Mannschaften es in die Lostöpfe für die EM-Gruppe geschafft haben. Hier gelandet sind jeweils die Gruppensieger sowie Gruppenzweiten in der Qualifikation. Mit Gastgeber Deutschland stehen nun also 21 der 24 EM-Teilnehmer fest.

Teams, die sich nicht direkt über die EM-Qualifikationsspiele qualifizieren konnten, haben noch eine andere Möglichkeit, an der EM 2024 teilzunehmen: Sie können eines der letzten drei EM-Tickets im Rahmen der Nations League ergattern.

EM 2024: Auslosung der Gruppen live im TV und Stream: Wann ist der Termin?

Die Auslosung der Teams für die Gruppenphase bei der UEFA Euro 2024 findet am Samstag, 2. Dezember 2023, um 18 Uhr in Hamburg statt. Schauplatz des Events ist die Elbphilharmonie.

EM 2024: Auslosung der Gruppen im TV und Stream - Live-Übertragung aus Köln

RTL überträgt die Auslosung am 2. Dezember 2023 ab 17.45 Uhr live aus seinem Studio 3 in Köln. Moderator ist Florian König. Er macht eine Live-Schalte zu Felix Görner und Laura Papendick, die vor Ort in der Elbphilharmonie dabei sind. Steffen Freund und Marco Hagemann begleiten die Übertragung im Live-Kommentar. Um 19.05 Uhr folgen im Anschluss an die Haupt-Nachrichtensendung "RTL Aktuell" Analysen und Stimmen zur Auslosung.

Neben der Übertragung im linearen Live-Programm von RTL gibt es die Möglichkeit, bei RTL+ auch über digitale Endgeräte dabei zu sein. Der Streamingdienst verlangt für Live-Übertragungen allerdings ein Premium-Abo, das in seiner günstigsten Variante 6,99 Euro im Monat kostet (Stand: November 2023). Auf der Website des Anbieters gibt es immer die aktuellen Infos dazu.

EM 2024: Auslosung der Gruppen live im TV und Stream - diese Teams sind dabei

Während die deutsche Nationalmannschaft als Gastgeber gesetzt ist, mussten sich die anderen Nationen qualifizieren. Nachdem die EM-Qualifikationsspiele mittlerweile abgeschlossen sind, ist zum großen Teil klar, wie die Lostöpfe aussehen. Hier die bisher sich in den Lostöpfen befindlichen Mannschaften:

Lostopf 1: Deutschland , Portugal , Frankreich , Spanien , Belgien , England

, , , , , Lostopf 2: Österreich , Ungarn , Dänemark , Albanien , Rumänien , Türkei

, , , , , Lostopf 3: Schottland , Slowenien , Slowakei , Tschechien , Niederlande , Kroatien

, , , , , Lostopf 4: Italien , Serbien , Schweiz , ?, ?, ?

Qualifikation für die EM 2024 über die Nations League

Die einzige noch unbekannte Größe sind die letzten drei Mannschaften, die Lostopf 4 zugeordnet werden. Sie qualifizieren sich nicht über die normalen EM-Qualifikationsspiele - stattdessen wurde für sie ein einigermaßen komplizierter Sonderweg erdacht. Erst Ende März 2024 steht hier endgültig fest, wer sich die letzten drei Plätze gesichert hat. Zusammengefasst sieht der "Sonderqualifikationsweg" so aus:

Hierbei bekommen drei weitere Länder die Chance, über Playoff-Turniere der Nations League weiterzukommen. Die Nations League ist ein von der UEFA eingeführtes Fußballturnier zwischen den Männer-Nationalmannschaften verschiedener Länder, das alle zwei Jahre stattfindet. Hier wiederum gibt es verschiedene Ligen - und aus den Ligen A, B und C qualifiziert sich jeweils eine Mannschaft für die EM im kommenden Jahr. Dafür wird pro Liga ein Turnier zwischen den vier besten Mannschaften veranstaltet - nach K.o.-System und ohne Rückrunde. Nachdem sie aber einige der führenden Mannschaften in den jeweiligen Ligen der Nations League bereits sowieso für die EM 2024 qualifiziert haben, wurde die Turnierplätze aufgefüllt und Verteilungen ausgelost. Damit ergibt sich folgende Verteilung für die verschiedenen Mannschaften in den Playoff-Turnieren:

Turnier A:

Polen

Wales

Finnland

Estland

Turnier B:

Israel

Bosnien-Herzegowina

Island

Ukraine

Turnier C:

Georgien

Griechenland

Kasachstan

Luxemburg

Stattfinden werden die Playoff-Tuniere dann Ende März 2024. Erst dann steht also endgültig fest, wer an der EM 2024 teilnehmen wird. Denn nur die jeweils Gruppenbesten aus den Turnieren A bis C erhalten die drei letzten Tickets.