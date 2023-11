EM 2024: Die Auslosung der Gruppen - Termin, Teams und Live-Übertragung

EM 2024: Auslosung der Gruppen live im TV und Stream - Alle Infos rund um Termin, Übertragung im TV oder Stream und Teams liefern wir Ihnen hier.

Am 14. Juni 2024 wird in der Münchner Allianz Arena das Eröffnungsspiel für die EM 2024 ausgetragen. Im Rahmen der Europameisterschaft 2016 hatte die UEFA das Teilnehmerfeld von 16 Nationen auf 24 erhöht. Damit sollten auch für kleinere Nationen die Chancen verbessert werden, es in die Endrunde zu schaffen. Neben Deutschland sind also für das Kontinental-Turnier 23 weitere Tickets zu vergeben.

Während die deutsche Nationalmannschaft gesetzt ist, müssen sich die anderen Nationen für das Turnier qualifizieren. Mittlerweile ist die EM-Qualifikation in der heißen Phase. Ende November stehen die letzten Qualifikationsspiele in den zehn Gruppen an, in denen sich die jeweils zwei bestplatzierten Mannschaften für die Europameisterschaft qualifizieren. Mit Gastgeber Deutschland stehen Ende November 21 der 24 EM-Teilnehmer fest. Teams, die sich nicht über die EM-Qualifikation qualifizieren konnten, haben noch eine andere Möglichkeit: Sie können eines der letzten drei Endrunden-Tickets im Rahmen der Nations League ergattern.

EM 2024: Auslosung der Gruppen live im TV und Stream: Wann ist der Termin?

Die Auslosung der Teams für die Gruppenphase bei der UEFA Euro 2024 findet am Samstag, 2. Dezember 2023, um 18 Uhr in Hamburg statt. Schauplatz des Events ist die Elbphilharmonie.

EM 2024: Auslosung der Gruppen im TV und Stream - Live-Übertragung aus Köln

RTL überträgt die Auslosung am 2. Dezember 2023 ab 17.45 live aus seinem Studio 3 in Köln. Moderator ist Florian König. Die beiden machen eine Live-Schalte zu Felix Görner und Laura Papendick, die vor Ort in der Elbphilharmonie dabei sind. Steffen Freund und Marco Hagemann begleiten die Übetragung im Live-Kommentar. Um 19.05 Uhr folgen im Anschluss an die Haupt-Nachrichtensendung "RTL Aktuell" Analysen und Stimmen zur Auslosung.

Neben der Übertragung im linearen Live-Programm von RTL gibt es die Möglichkeit, bei RTL+ auch über digitale Endgeräte dabei zu sein. Der Streamingdienst verlangt für Live-Übertragungen allerdings ein Premium-Abo, das in seiner günstigsten Variante 6,99 Euro im Monat kostet (Stand: 9. November 2023). Auf der Website des Anbieters gibt es immer die aktuellen Infos dazu.

Noch vor der Auslosung interessant: An den letzten Spieltagen der Quali gibt es auf RTL Nitro mit Italien gegen Mazedonien (17. November 2023, 20.15 Uhr) und Ukraine gegen Italien (20. November 2023, 20.15 Uhr, live aus Leverkusen) zwei Partien aus der Quali-Gruppe C zu sehen.

EM 2024: Auslosung der Gruppen live im TV und Stream - diese Teams sind dabei

Während die deutsche Nationalmannschaft als Gastgeber gesetzt ist, mussten sich die anderen Nationen qualifizieren. Noch stehen nicht alleTeams fest - die letzten Quali-Spiele finden am 21. November 2023 statt. Hier die bisher im Lostopf befindlichen Mannschaften: