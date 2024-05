"EM total": Sendetermin, Moderator und alles Infos

In "EM total" widmet sich Sebastian Pufpaff der Europameisterschaft. Wir informieren Sie rund um Sendetermin, Übertragung im TV & Stream und Moderator.

Unter dem Motto "Sommermärchen" fand 2006 in Deutschland die Weltmeisterschaft statt - das höchste internationale Turnier, das zwischen Nationalmannschaften im Fußball ausgetragen wird. Das deutsche Team belegte damals den 3. Platz, während sich die Italiener mit einem Sieg gegen Frankreich im Finale einen weiteren Stern auf dem Trikot sicherten.

Ganz Deutschland erhofft sich bei der Europameisterschaft im eigenen Land eine Glanzleistung des Teams um Bundestrainer Julian Nagelsmann. Nach zuletzt unbefriedigenden Leistungen der Nationalmannschaft in den letzten Jahren, wünschen sich viele Fans Wiedergutmachung. Im Testspiel kann die deutsche Mannschaft gegen Griechenland beweisen, ob man kurz vor dem Turnierstart bereit für die Herausforderung ist.

Damit sich sowohl Spieler als auch Fans auf das neue Sommermärchen einstimmen können, gibt es kurz vor dem Beginn der EM, der am 14. Juni 2024 sein wird, die Spezialausgabe "EM total" im Fernsehen zu sehen. Wissenswertes rund um Sendetermin, Übertragung im TV & Stream, Moderator und Thema gibt es hier. Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

Das ist der Sendetermin von "EM total"

Zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel der Europameisterschaft zwischen Deutschland und Schottland, sprich am 12. Juni 2024, wird "EM total" ausgestrahlt.

So läuft die Übertragung von "EM total" im TV und Stream

Übertragen wird die Fußball-Sendung "EM total" vom Privatsender ProSieben. Die Show beginnt zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr und wird zwei Stunden in Anspruch nehmen. Wer lieber online schauen möchte, hat ebenfalls die Möglichkeit dazu. Parallel zur Übertragung im linearen Fernsehen bei ProSieben, bietet Joyn einen Live-Stream an. Eine Übersicht zur Übertragung:

Was? "EM total"

"EM total" Wann? Mittwoch, 12. Juni 2024, 20.15 Uhr

Mittwoch, 12. Juni 2024, 20.15 Uhr Wo? ProSieben ( TV ), Joyn (Stream)

"EM total": Das ist der Moderator

Moderiert wird die Sendung von Sebastian Pufpaff - einem deutschen Kabarettist, Fernsehmoderator und Entertainer. Geboren wurde der Moderator am 15. September 1976 in Troisdorf. Seit 2021 moderiert er eine Neuauflage der Sendung "TV total", bevor er im Juni das Spezial zur Europameisterschaft in Deutschland begleitet. Das ist der Steckbrief zu Sebastian Pufpaff:

Name: Sebastian Pufpaff

Sebastian Pufpaff Geburtstag: 15. September 1976

15. September 1976 Geburtsort: Troisdorf

Thema von "EM total"

Das Thema der Ausgabe von "EM total" ist klar definiert und lautet: "Mission Europameister". In 120 Minuten sollen Zuschauer auf die bevorstehende Heim-Europameisterschaft eingestimmt werden. Dabei soll es vor allem darum gehen, dass der Pokal im eigenen Land bleiben soll - ein Ziel, was wahrscheinlich die Mannschaft selbst sowie ganz Fußball-Deutschland unterschreiben würde. Ob das ein realistisches Ziel sein wird, ist noch abzuwarten. Wer sich die Wartezeit währenddessen versüßen will und dennoch Fußball schauen möchte, hat die Möglichkeit die Champions League Saison 2023/24, die Europa League 2023/24 oder die Bundesliga Saison 23/24 zu verfolgen.