"Emily in Paris", Staffel 4: Start von Teil 2, Handlung, Besetzung und alle Infos

Bei Netflix dreht sich wieder alles um Liebe, Drama und Mode, denn die Dramedy-Serie "Emily in Paris" ist in die 4. Staffel gegangen. Im Jahr 2020 wurde die erste Staffel der US-amerikanische Serie von dem Streaming-Anbieter produziert und veröffentlicht. Seitdem sind noch Staffel 2, Staffel 3 und nun auch der erste Teil von Staffel 4 erschienen. Die Idee, Romantik, Drama und Comedy zu vereinen, kommt von Darren Star, Drehbuchautor und Produzent von "Sex and the City".

Wir haben alle aktuellen Infos rund um Start, Handlung, Folgen und Besetzung für Sie in diesem Artikel gesammelt.

Start von "Emily in Paris", Staffel 4 - Teil 2

Die 3. Staffel "Emily in Paris" erschien am 21. Dezember 2022 auf Netflix. Ursprünglich hieß es, dass im Winter 2023/2024 mit dem Start der 4. Staffel zu rechnen sei. Doch daraus wurde nichts, denn die Dreharbeiten verzögerten sich wegen des Streiks der Drehbuchautoren in Hollywood, der eine lange Bugwelle an Verspätungen nach sich zog.

Laut variety.com konnte deshalb erst im Januar 2024 mit dem Dreh begonnen werden. Mittlerweile gibt es allerdings beruhigende Nachrichten für alle Fans: Netflix ist mit Staffel 4 von „Emily in Paris“ an den Start gegangen. Am 15. August 2024 ging es weiter mit den ersten Folgen der Staffel. Bereits vor dem Start beschrieben die Schauspielerinnen und Schauspieler in einem offiziellen Ankündigungsvideo, was die Zuschauer von der Staffel 4 erwarten können:

Zwar sind die ersten fünf Folgen von „Emily in Paris“, Staffel 4 bereits veröffentlicht, die Folgen 6 bis 10 lassen allerdings noch etwas auf sich warten. Teil 2 der vierten Staffel startet am Donnerstag, den 12. September 2024 auf Netflix.

Staffel 4 von "Emily in Paris": Das sind die Folgen

Laut IMDb gibt es zehn neue Folgen in Staffel 4 von "Emily in Paris". Die ersten fünf Episoden erschienen am 15. August 2024. Doch nun müssen die Fans etwas Geduld mitbringen, denn die letzten fünf Folgen gibt es erst am 12. September 2024. Noch ist nicht klar, welche Titel die Episoden vom zweiten Teil tragen werden. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, werden wir sie ergänzen.

Folge 1: „Es ist aus“, 15. August 2024

Folge 2: „Liebe auf der Flucht“, 15. August 2024

Folge 3: „Der Maskenball“, 15. August 2024

Folge 4: „ Die Grauzone“, 15. August 2024

Folge 5: „Trompe-l’Œil“, 15. August 2024

Folge 6: 12. September 2024

Folge 7: 12. September 2024

Folge 8: 12. September 2024

Folge 9: 12. September 2024

Folge 10: 12. September 2024

Handlung: Was passiert in "Emily in Paris", Staffel 4?

Nach dem Ende der 3. Staffel wurden die Zuschauer mit einigen Fragen zurückgelassen. Falls Sie die Folgen noch nicht gesehen haben, hier eine Warnung: Achtung Spoiler!

Es wird zunächst spannend, wie es mit Mindy und ihrer Band weitergeht. Zuletzt erfuhren sie, dass ihr Song am Eurovision Song Contest teilnimmt - doch auf dem Weg dorthin gilt es noch einige finanzielle Hürden zu überwinden. Und was ist mit Gabriels Karriere - erhält er endlich seinen Michelin-Stern? Zumindest hilft Emily ihm auf dem Weg dorthin.

Richtig dramatisch wurde es in Staffel 3, als die Hochzeit von Camille und Gabriel flachfällt und sie ihn am Altar stehen lässt. Camille wurde klar, was offensichtlich ist: Gabriel und Emily sind ineinander verliebt. Das bricht Emilys Freund Alfie das Herz. Wird er über Emily hinwegkommen oder kehrt er vielleicht sogar zurück nach England?

Und was wird aus Gabriel und Emily? Gabriel lässt am Ende eine regelrechte Bombe platzen, als er Emily erklärt, warum er und Camille überhaupt heiraten wollten: Camille ist schwanger von ihm. Was Gabriel nicht weiß - Camille hat eine heimliche Affäre mit Sofia.

Neben diesen ganzen Neuigkeiten hat Hauptcharakter Emily noch ganz andere Sorgen, denn sie muss sich außerdem mit ihrer beruflichen Zukunft auseinandersetzen. Auch Sylvie sieht sich mit beruflichen Herausforderung konfrontiert, da sie eine Geschichte aus der Vergangenheit wieder einholt, die auch ihre Ehe zu belasten droht.

Staffel 4 von "Emily in Paris" ist demnach auch wieder vollgepackt mit jeder Menge Drama. Und obwohl Emily Paris liebt, ist noch etwas neu: Es geht auf eine Reise nach Rom.

Besetzung in Staffel 4 von "Emily in Paris": Schauspieler im Cast

Wie wir bereits aus dem Teaser wissen, sind einige altbekannte Gesichter dabei, darunter natürlich Lily Collins als Emily und Lucas Bravo als Gabriel. Auch Lucien Laviscount als Alfie ist im Teaser zu sehen.

Das sind die Darsteller, die in Staffel 4 von "Emily in Paris" wieder zu sehen sind:

Lily Collins als Emily

Lucas Bravo als Gabriel

Camille Razat als Camille

Ashley Park als Mindy

Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie

Samuel Arnold als Julien

Bruno Gouery als Luc

Kevin Dias als Benoit

Melia Kreiling als Sofia

Paul Forman als Nicolas

William Abadie als Antoine