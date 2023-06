"Emily in Paris", Staffel 4: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Ende des Jahres geht die Netflix-Serie "Emily in Paris" voraussichtlich mit Staffel 4 weiter. Alles rund um Start, Handlung und Besetzung gibt es hier.

Bald dreht sich wieder alles um Liebe, Drama und Mode, denn die Dramedy-Serie "Emily in Paris" geht in die 4. Staffel. Im Jahr 2020 wurde die US-amerikanische Serie von Netflix produziert und als Eigenproduktion veröffentlicht. Die Idee, Romantik, Drama und Comedy zu vereinen kommt von Darren Star, Drehbuchautor und Produzent von "Sex and the City".

Sie wollen mehr zur 4. Staffel von "Emily in Paris" erfahren? Alle Infos rund um Start, Handlung und Besetzung haben wir in diesem Artikel für Sie.

Start von "Emily in Paris", Staffel 4

Die 3. Staffel "Emily in Paris" erschien am 21. Dezember 2022 auf Netflix. Etwa ein Jahr später, also im Winter 2023 und 2024 ist offiziellen Angaben des Streaming-Anbieters zufolge mit dem Start der 4. Staffel zu rechnen. Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es allerdings noch nicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bis dahin muss man sich mit dem zufrieden geben, was Hauptdarstellerin Lily Collins in der Staffel-Ankündigung verrät:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Handlung: Was passiert in "Emily in Paris", Staffel 4?

Nach dem Ende der 3. Staffel, wurden die Zuschauer mit einigen Fragen zurückgelassen. Falls Sie die Folgen noch nicht gesehen haben, hier eine Warnung: Achtung Spoiler!

Es wird wohl zunächst spannend, wie es mit Mindy und ihrer Band weitergeht. Zuletzt erfuhren sie, dass ihr Song am Eurovision Song Contest teilnimmt, doch schaffen sie es? Und was ist mit Gabriels Karriere - erhält er endlich seinen Michelin-Stern?

Lesen Sie dazu auch

Richtig dramatisch wird es, als die Hochzeit von Camille und Gabriel flachfällt und sie ihn am Altar stehen lässt. Camille wurde klar, was offensichtlich ist: Gabriel und Emily sind ineinander verliebt. Das bricht Emilys Freund Alfie das Herz. Wird er über Emily hinwegkommen oder kehrt er vielleicht sogar zurück nach England?

Und was wird aus Gabriel und Emily? Gabriel lässt am Ende eine regelrechte Bombe platzen, als er Emily erklärt, warum er und Camille überhaupt Heiraten wollten: Camille ist schwanger von ihm. Was Gabriel nicht weiß - Camille hat eine heimliche Affäre mit Sofia.

Neben diesen ganzen Neuigkeiten hat Hauptcharakter Emily noch ganz andere Sorgen, denn sie muss sich außerdem mit ihrer beruflichen Zukunft auseinandersetzen.

Staffel 4 von "Emily in Paris" ist demnach auch wieder vollgepackt mit jeder Menge Drama. Und obwohl Emily Paris liebt, ist noch etwas neu: Es geht auf eine Reise nach Rom.

Besetzung in Staffel 4 von "Emily in Paris": Schauspieler im Cast

Wie wir bereits aus dem Teaser wissen, sind einige altbekannte Gesichter dabei, darunter natürlich Lily Collins als Emily und Lucas Bravo als Gabriel. Ungewiss dagegen ist, ob Lucien Laviscount als Alfie in den neuen Folgen auftauchen wird.

Das sind die Darsteller, deren Wiedererscheinen in Staffel 4 von "Emily in Paris" relativ sicher ist: