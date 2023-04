Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars" 2023: Die Influencerin sagt "Geld macht glücklich"

"Kampf der Realitystars" 2023 ist die nächste Station auf der Liste der Reality-Formate, bei denen Emmy Russ bereits mitgemacht hat. Alles rund um die Influencerin erfahren Sie hier im Porträt.

Im großen "Kampf der Realitystars"-Interview stellt sich die Influencerin als "Reality-Queen" vor, was nicht ganz unzutreffend ist. Denn schon seit 2015 ist sie in diversen TV-Formaten zu sehen. Doch ihr ist das noch lange nicht genug, und so ist sie 2023 auch an den Sendeterminen von "Kampf der Realitystars" 2023 wieder im Fernsehen zu sehen. Im Gegensatz zu manch anderem Kandidaten der Show sei es auch nicht das Preisgeld von 50.000 Euro, das sie lockt. Da sie schon über ausreichende finanzielle Mittel verfüge, würde sie sich davon höchstens "ein oder zwei neue Taschen kaufen", sagt sie im RTL-2-Interview vor der Show. Doch als selbsternannte "Reality-Queen" muss Emmy Russ nun auch endlich eine Reality-Show gewinnen. Dieses Kunststück ist ihr bislang nämlich noch geglückt.

Die Übertragung von "Kampf der Realitystars" 2023 bietet ihr jetzt die Gelegenheit, diesen Makel zu beseitigen. Um mehr Aufmerksamkeit als die anderen Kandidaten zu erhalten, will Emmy einfach sie selbst sein. Das scheint bei ihrer Persönlichkeit häufig auszureichen, um im Mittelpunkt zu stehen. Es ist auf jeden Fall eine sehr entspannte Strategie, um die von Cathy Hummels moderierte Show zu gewinnen.

Möchten Sie mehr über Emmy Russ erfahren? Dann sind Sie hier richtig, denn wir haben die wichtigsten Infos zur jungen Influencerin hier im Porträt für Sie zusammengefasst.

"Kampf der Realitystars 2023": Emmy Russ im Porträt

Die gerade erst 23-jährige hat es bereits geschafft, sich eine große Plattform aufzubauen. Auf ihrem Instagram-Account postet sie regelmäßig Bilder in luxuriöser Umgebung und erreicht damit mehr als 240.000 Follower. Begonnen hat sie ihre Karriere aber gar nicht als Influencerin im Internet, sondern ganz klassisch bei "Berlin Tag & Nacht" und "Köln 50667". Daneben hat Emmy Russ eine Vielzahlt an TV-Auftritten in Dokus über Problem-Jugendliche gehabt und sich danach ins Reality-TV vorgearbeitet. Heute ist sie ständig in diversen Formaten zu sehen und hat sich dennoch selbst das Ziel gesetzt, noch erfolgreicher zu werden.

Hier sind einige Eckdaten zu Emmy Russ:

Geburtstag: 11. Mai 1999

11. Mai 1999 Geburtsort: Hamburg

Größe: 1,57 m

1,57 m Haarfarbe: blond

blond Sternzeichen: Stier

"Kampf der Realitystars" 2023: Emmy Russ sagt "Geld macht glücklich"

Nach ihrem Schulabschluss hat sich Emmy Russ daran gemacht, eine Reality-TV-Karriere zu starten. Mit sichtlichem Erfolg. Unter anderem war Emmy Russ bisher bei "Promi Big Brother", "Temptation Island VIP" und "Beauty and the Nerd" dabei. Ihre Gagen hat sie nach eigenen Angaben bereits in Immobilien und Unternehmen investiert und sich auch ein "hochwertiges Auto" gekauft, wie sie im Interview mit RTL 2 verrät. Weiterhin sagt sie im Interview es sei eine Lüge, dass Geld nicht glücklich mache - "Geld macht glücklich!", sagt sie bestimmt. Sie will erst aufhören, wenn sie ihre Karriere langweilt. Dann hat sie vor, sich ihrem Freund und der weiteren Familienplanung zu widmen. Bei " Kampf der Realitystars" 2023 wird sie am meisten ihren Schäferhund namens "Bonito" und ihr eigenes Business vermissen, das sie ihr "Baby" nennt.