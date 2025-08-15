Energie Cottbus – Hannover 96 live im TV und Stream beim DFB-Pokal 2025/2026: Wer zeigt das Spiel?

Der DFB-Pokal gehört zu den traditionsreichsten Wettbewerben im deutschen Fußball und fasziniert Fans seit Jahrzehnten mit seiner einzigartigen Mischung aus Spannung, Überraschungen und emotionalen Geschichten. Im klassischen K.-o.-Modus treten 64 Mannschaften aus verschiedenen Ligen gegeneinander an – vom ambitionierten Regionalligisten bis zum etablierten Bundesligaklub. Jeder Spieltag birgt die Möglichkeit historischer Momente.

Was den Pokal besonders macht: Hier zählt nicht nur die Favoritenrolle. Kleine Vereine können große Namen ins Wanken bringen und sich landesweit hervortun. Der Wettbewerb schafft Raum für unerwartete Wendungen, taktische Duelle auf Augenhöhe und die Chance für jedes Team, Geschichte zu schreiben – unabhängig von Liga oder Etat.

Am 15. August 2025 startet die 83. Ausgabe des DFB-Pokals – und wie gewohnt treten 64 Mannschaften aus Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga sowie den Landespokalwettbewerben im klassischen K.-o.-Modus gegeneinander an. Das Finale ist für den 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion angesetzt.

Die neue Saison verspricht erneut packende Duelle und Überraschungen: Titelverteidiger VfB Stuttgart geht mit Rückenwind in die Mission Wiederholung, während vermeintliche Außenseiter wie Arminia Bielefeld oder Rot-Weiss Essen erneut auf Pokalwunder hoffen dürfen. Die erste Runde bringt bereits reizvolle Begegnungen – etwa das Duell zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen oder das Derby Essen gegen Dortmund.

Am ersten Spieltag trifft unter anderem Brandenburg auf Niedersachsen: Energie Cottbus vs. Hannover 96, dritte gegen zweite Liga. Wir liefern die Details zum Spiel.

Energie Cottbus vs. Hannover 96 im DFB-Pokal 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Der Spielplan des DFB-Pokals 2025/2026 verrät uns, dass das Spiel zwischen Energie Cottbus und Hannover 96 am Samstag, 16. August 2025, stattfindet – und zwar um 18 Uhr. Das Match steigt im ehemaligen Stadion der Freundschaft, das seit Dezember 2023 durch Namenssponsoring LEAG Energie Stadion heißt. Zwischen 1930 und 1950 nannte man es schlicht Städtisches Stadion Cottbus. Es liegt in der brandenburgischen Stadt Cottbus, hier trägt der Gastgeber seine Heimspiele aus. Die Sportstätte bietet den Fans 22.528 Plätze.

Übertragung des DFB-Pokals 2025/2026: Cottbus gegen Hannover live im TV und Stream

Die TV-Übertragungsrechte für die Pokalsaison 25/26 liegen wie gewohnt bei Sky, ARD und ZDF. Wer sämtliche 63 Spiele in voller Länge sehen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky. Der monatliche Preis liegt laut Stand Juli 2025 bei 25 Euro.

ARD und ZDF übertragen insgesamt 15 handverlesene Begegnungen live. Darunter fallen beide Halbfinals sowie das Endspiel. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender in jeder Runde mindestens zwei weitere Partien – das Spiel zwischen Cottbus und Hannover wird allerdings ausschließlich bei Sky gezeigt. Auch ein kostenloser Livestream ist in diesem Fall nicht verfügbar. Kunden mit Sky-Zugang können die Übertragung jedoch über Sky Go oder den Streamingdienst WOW miterleben.

Auch ohne Sky-Abo bleiben Fußballfans informiert: ARD und ZDF bieten umfassende Spielberichte und Highlight-Zusammenschnitte im Free-TV, die den Verlauf der Pokalrunde gut abbilden.

Der Überblick: Hier kommen alle Informationen zur Übertragung der Begegnung zwischen Energie Cottbus und Hannover 96:

Spiel : Energie Cottbus – Hannover 96, DFB-Pokal 25/26, Runde 1

Datum : Samstag, 16. August 2025

Uhrzeit : 18 Uhr

Ort : LEAG Energie Stadion, Cottbus

Übertragung im Free-TV : ---

Übertragung im Pay-TV : Sky

Übertragung im Live-Stream : WOW

Die Bilanz zwischen Energie Cottbus und Hannover 96

Das bisherige Fazit zwischen Energie Cottbus und Hannover 96 sieht laut ran.de folgendermaßen aus: Es gab insgesamt 15 Spiele, wobei Energie Cottbus sieben Siege errang. Hannover 96 gewann fünfmal, drei Spiele endeten unentschieden. Das Torverhältnis beträgt 23:18 zugunsten von Energie Cottbus. Das letzte Spiel fand am 8. Februar 2009 in der Bundesliga statt und endete mit einem 3:1-Sieg für Energie Cottbus.