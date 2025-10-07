Energie Cottbus – RB Leipzig live im TV und Stream: Läuft das DFB-Pokalspiel auch im Free-TV?

Die vergangene DFB-Pokal-Saison hat erneut gezeigt, wie viele Überraschungen im Wettbewerb stecken können. Besonders die sensationelle Saison von Arminia Bielefeld, die als Drittligist bis ins Finale stürmte, steht Beispielhaft für die Besonderheit des Turniers. Mit Siegen über Erstligisten schrieb der Klub ein modernes Fußballmärchen, das weit über Ostwestfalen hinaus begeisterte. Am Ende holte jedoch der VfB Stuttgart den Titel.

Seit August 2025 läuft die neue Pokalrunde – wieder mit 64 Teams im klassischen K.-o.-Modus. Und wieder mit der Hoffnung auf neue Überraschungen und Erfolgsgeschichten von Underdogs.

Jeder Spieltag kann also Geschichte schreiben. Auch der zweite? Wir erwarten das Aufeinanderprallen von erster und dritter Liga. Sowohl Leipzig als auch Cottbus haben Runde eins unbeschadet überstanden – die Sachsen mit 4:2 gegen Sandhausen, die Brandenburger mit einem 1:0 gegen den Zweitligisten Hannover 96. Werfen wir nun also einen Blick auf die nächste Herausforderung der beiden Mannschaften.

Energie Cottbus – RB Leipzig im DFB-Pokal 25/26: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2025/2026 dürfen wir das Match zwischen dem brandenburgischen und dem sächsischen Team am 28. Oktober 2025 erwarten . Der Anpfiff ist für 20.45 Uhr im ehemaligen Stadion der Freundschaft (niedersorbisch: Stadion pśijaśelstwa) geplant, das seit 2023 durch Namenssponsoring den Namen LEAG Energie Stadion trägt. Die Spielstätte liegt idyllisch im Stadtteil Sandow, direkt am Ufer der Spree, rund zwei Kilometer vom Zentrum von Cottbus entfernt. Eingebettet in den Eliaspark, umfasst das Stadiongelände nicht nur die Geschäftsstelle des Vereins, sondern auch eine Turnhalle sowie einen modernen Trainingsplatz mit Rasenheizung.

Energie Cottbus vs. RB Leipzig live im TV und Stream: Übertragung vom DFB-Pokal 25/26

Wer den DFB-Pokal in dieser Saison komplett verfolgen möchte, kommt am Pay-TV-Anbieter Sky nicht vorbei. Der Sender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für sämtliche 63 Spiele – vom Auftakt bis zum großen Finale im Olympiastadion Berlin. Um die Live-Streams nutzen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Die Preise beginnen aktuell bei 21,99 Euro pro Monat (Stand: Oktober 2025).

Auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF berichten über den Pokal, allerdings mit begrenztem Umfang. Insgesamt 15 Spiele werden frei empfangbar ausgestrahlt, darunter die beiden Halbfinals und das Endspiel. Darüber hinaus zeigen die Sender in jeder Runde mindestens zwei weitere Begegnungen live. Damit bieten sie Fußballfans ohne Pay-TV zumindest punktuell Zugang zu spannenden Pokalduellen. Einige Highlights sind also auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen: So zeigt das ZDF just am 28. Oktober die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund live im Free-TV. Andere spannende Duelle des zweiten Spieltags, wie dieses ostdeutsche Derby zwischen Cottbus und Leipzig, bleiben hingegen exklusiv bei Sky und sind weder frei empfangbar noch kostenlos im Stream verfügbar.

Wer kein Pay-TV nutzt, muss aber trotzdem nicht ganz auf das Pokalgeschehen verzichten. ARD und ZDF bieten Zusammenfassungen und Analysen, die einen guten Überblick über den Turnierverlauf ermöglichen – und das völlig kostenfrei, wenn man mal über den obligatorischen Rundfunk-Beitrag großzügig hinwegsieht.

Hier im Überblick: alle Infos zum Match zwischen Cottbus und Leipzig

Spiel: Energie Cottbus – RB Leipzig, DFB-Pokal 2025/265, Runde 2

Datum: Dienstag, 28. Oktober 2025

Uhrzeit: 20.45 Uhr

Ort: LEAG Energie Stadion, Cottbus

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: WOW

DFB-Pokal: Energie Cottbus gegen RB Leipzig – die Bilanz der beiden Vereine

Die Kollegen von kicker.de überschütten uns förmlich mit Infos über die gemeinsame Vergangenheit der beiden Teams: Keine Begegnung, keine Resultate, keine Torbilanz - die Teams sind sich noch nie auf dem Rasen begegnet.