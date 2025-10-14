„Erkennst DU den Song? LIVE“ 2025: Diese Stars sind dabei

„Erkennst DU den Song?“ ist ein Musik-Quiz-Format, bei dem kurze Ausschnitte bekannter Lieder abgespielt werden und die Teilnehmenden Titel und Interpret möglichst schnell benennen müssen. Es verbindet musikalisches Wissen mit Schnelligkeit und sorgt durch den Wiedererkennungswert vieler Songs für hohen Unterhaltungswert. Ursprünglich wurde das Format 2018 vom öffentlich-rechtlichen Online-Angebot funk ins Leben gerufen und später unter anderem vom hr und ProSieben ins TV-Programm übernommen. Das Spielprinzip ist seither gleich geblieben. Die Besonderheit im Fernsehen ist lediglich die: Wer zu wenige Songs erkennt, muss beim Strafkaraoke ran.

Im Herbst 2025 laufen neue Folgen von „Erkennst DU den Song?“ im Live-Programm von ProSieben. Welche Gäste sind dieses Mal mit von der Partie? Wann werden die Episoden übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen rund um Moderation und Tickets liefern wir Ihnen hier.

„Erkennst DU den Song? LIVE“: Sendetermine 2025

Für November 2025 sind insgesamt vier Termine von „Erkennst DU den Song? LIVE“ angesetzt. Die Show läuft an den folgenden Dienstagen:

4. November 2025, 22.35 Uhr - 0.45 Uhr

11. November 2025, 22.35 Uhr - 0.45 Uhr

18. November 2025, 22.35 Uhr - 0.45 Uhr

25. November 2025, 22.35 Uhr - 0.45 Uhr

„Erkennst DU den Song? LIVE“: Gäste - diese Promis sind dabei

Jede Ausgabe des Musik-Quiz‘ lebt davon, dass prominente Gäste mitraten. In jeder Folge treten vier Promis und eine Wildcard gegeneinander an. Die folgenden Gäste hat der Sender bisher bekannt gegeben: Joko und Klaas, Felix Lobrecht, Finch sowie Nico Santos. Sobald weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekannt sind, werden wir hier davon berichten.

Moderation bei „Erkennt DU den Song? LIVE“ 2025

Durch die Quizshow führen wie gewohnt die Zwillinge Dennis und Benni Wolter. Die beiden sind nicht nur die Erfinder, sondern auch die langjährigen Moderatoren des Formats. Die erste Version des Spiels wurde wie bereits erwähnt 2018 für das öffentlich-rechtliche Online-Angebot funk produziert. Dort hatte es als interaktives Live-Event auf YouTube gestartet, bevor es später auch ins Fernsehen kam.

Neben ihrer Rolle als Moderatoren haben die beiden außerdem Bekanntheit als Entertainer, Podcaster, Musiker und Unternehmer erlangt. Für ein größeres Publikum wurden die Wolters ab 2010 mit ihrem Kanal World Wide Wohnzimmer ein Begriff. 2020 erhielten sie für ihren Kanal sogar den deutschen Comedypreis in der Kategorie „Beste Comedyshow“.

„Erkennst DU den Song? LIVE“: Übertragung im TV und Stream

Die Übertagung der Musik-Show übernimmt der Sender ProSieben. Um das Quiz live zu verfolgen, müssen Sie also lediglich zu den passenden Sendeterminen den Fernseher einschalten und das entsprechende Programm wählen. Neben der Übertragung im klassischen Fernsehprogramm besteht zudem die Möglichkeit, die Show über den Live-Stream auf Joyn kostenfrei zu verfolgen. Dort können die Folgen auch im Nachhinein flexibel gestreamt werden.

Tickets für die „Erkennst DU den Song?“ Live-Shows

Sollten Sie live mitraten und mitsingen wollen, besteht die Möglichkeit, Tickets für die jeweiligen Shows zu erwerben. Diese erhalten Sie online auf der Seite des Veranstalters. Die Ticketpreise beginnen ab 18 Euro. Die Teilnahme ist ab einem Alter von 18 Jahren möglich.