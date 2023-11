"Erzgebirgskrimi - Familienband" im ZDF: Handlung, Übertragung und alle Infos

"Erzgebirgskrimi - Familienband" ist der Samstagskrimi der Woche. Infos rund um Sendetermin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream, sowie Wiederholung gibt es hier.

Der Erzgebirgskrimi ist ein Favorit der "Crime and Nature"-Fans. Auch die neue Folge "Erzgebirgskrimi - Familienband" läuft wieder im ZDF. Die Regie des Spielfilms wurde von Thorsten M. Schmidt geführt, während Susanne Schneider das Drehbuch schrieb. Produziert wird der Film von Rainer Jahreis, Clemens Schaeffer, NFP neue filmproduktion und Gabriele Jung.

Försterin Saskia Bergelt macht zu Beginn der Handlung eine schreckliche Entdeckung: Sie findet ein zwei Tage altes, stark unterkühltes Baby. Kurz darauf findet Karina Szabo beim morgendlichen Baden in einem kleinen See die Leiche der jungen Mutter, bei der die Spuren auf einen gewaltsamen Tod hindeuten. Während ihrer Ermittlungen erfahren Robert Winkler und sein Team, dass Mia seit einigen Monaten in den jungen Geflüchteten Ado verliebt war.

Doch wie geht es weiter im Film? Wann ist der Sendetermin? Wer sind die Darsteller? All das sowie Fragen zur Übertragung im TV und Stream werden hier beantwortet. Wir haben alle Infos rund um Sendetermin, Besetzung, Handlung und Übertragung für Sie.

Sendetermin von "Erzgebirgskrimi - Familienband"

Der Samstagskrimi "Erzgebirgskrimi - Familienband" ist am 11. November 2023 um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Besetzung von "Erzgebirgskrimi - Familienband": Diese Darsteller gehören zum Cast

Die Darsteller und die Charaktere, die sie verkörpern, wurden vom ZDF bereits vorab bekannt gegeben. Hier finden Sie die Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Robert Winkler - Kai Scheve

- Karina Szabo - Lara Mandoki

- Saskia Bergelt - Teresa Weißbach

- Georg Bergelt ‒ Andreas Schmidt-Schaller

‒ Maik Baumann - Adrian Topol

- Dr. Elena Kulikova - Masha Tokareva

- Ralph Ott - Götz Schubert

- Corinna Ott - Katharina Wackernagel

- Frank Ott - Peter Schneider

- Peter Moritz Ott - Claude Albert Heinrich

- Ado Nyangabo - Seedy Touray

Mia Ott - Kya-Celina Barucki

- Kya-Celina Barucki Frau Fritzsche - Katharina Spiering

Dr. Hañova - Johanna Munzarova

Esther Lipps - Rika Schlegel

PHM Wagner - Thomas Bading

Wagner - Baby - Hailey Griffin

Handlung von "Erzgebirgskrimi - Familienband" im ZDF

In einem abgelegenen Bergstollen macht Försterin Saskia Bergelt eine schockierende Entdeckung: ein zwei Tage altes, stark unterkühltes Baby. Parallel dazu wird die 16-jährige Mia Ott aus Hartenstein vermisst, und die Kommissare Robert Winkler und Karina Szabo vermuten einen Zusammenhang. Nachdem Karina Szabo die Leiche der jungen Mutter beim morgendlichen Baden in einem kleinen See findet, deutet alles auf einen gewaltsamen Tod hin. Währenddessen gelingt es Robert Winkler, Zugang zu Mias verschlossenem Zwillingsbruder Moritz zu finden. Moritz enthüllt, dass Mia in den letzten Monaten in den jungen Geflüchteten Ado verliebt war. Verdächtigungen ergeben sich gegenüber Mias rechtsextrem denkendem Onkel Ralph Ott und auch gegenüber anderen Familienmitgliedern, die moralische und finanzielle Konflikte verbergen.

Während Winkler und Szabo bei ihren Ermittlungen auf Idealisten, Ideologen und Vorurteile stoßen und eine zerrüttete Familie entdecken, erwägt Saskia, das Baby trotz des Widerstands ihres Vaters als Pflegekind aufzunehmen. Eine vermeintlich überraschende Lösung für den Fall kommt ans Licht, doch Robert Winkler bleibt skeptisch und setzt auf seinen Instinkt.

Übertragung von "Erzgebirgskrimi - Familienband" im TV und Stream

Neben der TV-Ausstrahlung am Samstag, dem 11. November 2023 um 20.15 Uhr, haben Sie auch die Möglichkeit den Krimi im Stream des ZDF zu schauen.

Die Wiederholung von "Erzgebirgskrimi - Familienband" in der ZDF-Mediathek

Es wurde keine Wiederholung von "Erzgebirgskrimi - Familienband" im TV angekündigt. Allerdings können Sie den Krimi alternativ auch in der ZDF-Mediathek anschauen, wenn Sie am Sendetermin keine Zeit haben sollten. Dort steht der Spielfilm seit Samstag, dem 4. November 2023, für ein Jahr zur Verfügung.