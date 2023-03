ESC 2023: Halbfinale 1 - Reihenfolge und Übertragung im TV oder Stream

ESC 2023: Halbfinale 1 - Wir liefern Ihnen alle Infos zu Reihenfolge, Datum und Übertragung des European Song Contest im TV oder Stream.

Jetzt geht es bald ans Eingemachte: Nachdem am 31. Januar in Liverpool beim "Allocation Draw" ausgelost worden war, welches Land in welchem Halbfinale antritt, haben die Produzenten am 22. März die frei von jedwedem Zufall entstandene Startreihenfolge verkündet. Die nämlich richte sich, erfahren wir bei eurovision.de, "nach dramaturgischen Gesichtspunkten". Insgesamt zehn Länder qualifizieren sich für das große Finale am 13. Mai 2023 - wir liefern Ihnen hier zuerst mal alle wichtigen Infos zum Halbfinale 1.

Das Datum vom Halbfinale 1 beim ESC 2023

Das Halbfinale 1 hat der Veranstalter des European Song Contest für Dienstag, 9. Mai 2023, um 21 Uhr angekündigt. Start der Übertragung ist aber bereits zur Lagerfeuer-Zeit schlechthin: 20.15 Uhr.

Wie ist beim Halbfinale 1 vom ESC 2023 die Reihenfolge?

Der Veranstalter hat die folgende Liste für das erste Halbfinale veröffentlicht:

Startplatz Land Act Song 1 Norwegen Alessandra "Queen Of Kings" 2 Malta The Busker "Dance (Our Own Party)" 3 Serbien Luke Blake "Samo mi se spava" 4 Lettland Sudden Lights "Aijā" 5 Portugal Mimicat "Ai coração" 6 Irland Wild Youth "We Are One" 7 Kroatien Let 3 "Mama ŠČ" 8 Schweiz Remo Forrer "Watergun" 9 Israel Noa Kirel "Unicorn" 10 Moldau Pasha Parfeni "Soarele și luna" 11 Schweden Loreen "Tattoo" 12 Aserbaidschan TuranTuralX "Tell Me More" 13 Tschechien Vesna "My Sister's Crown" 14 Niederlande Mia Nicolai & Dion Cooper "Burning Daylight" 15 Finnland Käärijä "Cha Cha Cha"

Ab 2023 wird die Jury in den ESC-Halbfinalshows abgeschafft. Nur noch das Televoting wird darüber entscheiden, welche Acts ins Finale einziehen - zehn aus dem ersten und zehn aus dem zweiten Halbfinale. Neben den teilnehmenden Halbfinal-Ländern geben im ersten Semi als sogenannte Big-Five-Länder auch Deutschland, Frankreich und Italien ihre Votings ab.

So läuft die Übertragung vom Halbfinale 1 beim ESC 2023 im TV und Stream

Die komplette Liste aller Übertragungen zum gesamten ESC findet sich bei eurovison.de. Der folgende Ausschnitt betrifft lediglich das erste Halbfinale und ist auf dem Stand vom 25. März 2023. Er ist nach Angaben des Veranstalters nicht unbedingt vollständig. Wir behalten die Sache für Sie im Blick und bessern gegebenfalls nach.

Wann? Was? Wo? Dienstag, 9. Mai 1.30 Uhr ESC-Songcheck | Teil 3 NDR Fernsehen 20.15 Uhr live "Alles Eurovision" eurovision.de, ONE 21 - 23.10 Uhr live Erstes ESC-Halbfinale eurovision.de, ONE

Bei den beiden Fernsehsendern beziehen sich diese Angaben auf die jeweilige Übertragung im linearen TV-Programm. Selbstverständlich finden Sie in der ARD-Mediathek auch die zeitgleich laufende digitale Ausstrahlung der Sendungen im NDR Fernsehen und bei ONE. Auch eine Wiederholung gibt es: Alle Inhalte sind dort noch eine ganze Weile kostenfrei für Sie abrufbar.

Der 67. Eurovision Song Contest - hier noch ein paar Fakten und Zahlen im Überblick:

Datum

9., 11. und 13. Mai 2023

Austragungsort

Liverpool, Großbritannien (UK) | M&S Bank Arena

Motto

United By Musik

Moderation

Julia Sanina, Hannah Waddingham, Alesha Dixon und Graham Norton

Teilnehmerländer

37

Fernsehsender

BBC, Suspilne