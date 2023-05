ESC 2023: Halbfinale 2 - Reihenfolge und Übertragung im TV und Stream

Hier erfahren Sie alles rund um die Übertragung vom ESC Halbfinale 2. Außerdem finden Sie hier alle Infos zur Reihenfolge der Auftritte bei der Show.

Jahr ums Jahr findet der European Song Contest ( ESC) statt. Mittlerweile läuft der 67. Wettkampf dieser Art, bei dem sich die Nationen auf musikalischer Ebene messen. Vor der großen Final-Show am 23. Mai, die von Menschen auf dem ganzen Kontinent (und darüber hinaus) verfolgt wird, steht aber noch das Halbfinale an. Dieses findet an zwei Terminen statt und entscheidet darüber, welche Länder ihre Kandidaten ins Finale schicken dürfen.

Ausgenommen von der Pflicht, sich im Halbfinale zu beweisen, sind lediglich die sogenannten "Big Five", also Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien. Für alle anderen wurde per Losverfahren entschieden, in welchem Halbfinale sie antreten müssen. Die Reihenfolge der Performer, die im Halbfinale 2 antreten, ist allerdings nicht per Zufall entschieden worden. Stattdessen haben die Produzenten der Show die Reihenfolge anhand von "dramaturgischen Gesichtspunkten" festgelegt.

Wie genau sieht diese Reihenfolge aus? Das und alles Weitere, das Sie über die Übertragung des 2. Halbfinales des ESC wissen müssen, erfahren Sie hier.

ESC 2023: Das Datum vom Halbfinale 2

Das Halbfinale 2 findet nur wenige Tage vor der großen Finalshow statt. Der zweite Teil des Halbfinales wird heute am 11. Mai ab 21 Uhr ausgetragen, zwei Tage nach dem ESC Halbfinale 1. Start der Übertragung ist aber bereits zur Prime-Time um 20.15 Uhr.

Die Reihenfolge der Acts beim ESC Halbfinale 2

Wann welcher Performer beim Halbfinale 2 des ESC 2023 auf die Bühne tritt, wurde bereits Mitte März bekannt gegeben. In dieser Reihenfolge treten sie an:

Startplatz Land Act Song 1 Dänemark Reiley "Breaking My Heart" 2 Armenien Brunette "Future Lover" 3 Rumänien Theodor Andrei "D.G.T. (Off And On)" 4 Estland Alika "Bridges" 5 Belgien Gustaph "Because Of You" 6 Zypern Andrew Lambrou "Break A Broken Heart" 7 Island Diljá "Power" 8 Griechenland Victor Vernicos "What They Say" 9 Polen Blanka "Solo" 10 Slowenien Joker Out "Carpe Diem" 11 Georgien Iru "Echo" 12 San Marino Piqued Jacks "Like An Animal" 13 Österreich Teya & Salena "Who the hell is Edgar?" 14 Albanien Albina & Familja Kelmendi "Duje" 15 Litauen Monika Linkyté "Stay" 16 Australien Voyager "Promise"

Wer es ins Finale schafft, wird dieses Jahr erstmals nicht von einer festegelegten Jury entschieden. Entscheidend sind einzig die Stimmen der Zuschauer. Insgesamt kommen 20 Kandidaten aus den Halbfinals in die nächste Runde, jeweils zehn aus Halbfinale 1 und zehn aus Halbfinale 2.

Lesen Sie dazu auch

Halbfinale 2: Die Übertragung des ESC 2023 heute im TV und Stream

Für viele besteht der ESC hauptsächlich aus der großen Finalshow. Diese wird in allen europäischen Ländern übertragen, in Deutschland übernimmt das die ARD. Die Halbfinals genießen dagegen sehr viel weniger Aufmerksamkeit und schaffen es daher nur ins Spartenprogramm. Die Live-Übertragung findet aber auch für alle frei verfügbar im Stream statt.

Das Halbfinale 2 kann sowohl auf eurovision.de im Stream als auch bei ONE, einem digitalen Satelliten- und Kabelsender der ARD, gesehen werden.

Übertragung im TV : One

: One Übertragung im Stream: eurovision.de

Eine Wiederholung des Halbfinales können Sie auch in der ARD-Mediathek sehen.