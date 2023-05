ESC 2023: Das Finale live im TV und Stream sehen

Das Finale des Eurovision Song Contest 2023 steht an. Hier erfahren Sie alles rund um Übertragung und Wiederholung der Großveranstaltung im TV und Stream.

Es ist eines der wenigen TV-Ereignisse, das noch generationenübergreifend die Menschen in Scharen vor die Bildschirme lockt. Das Finale des European Song Contests schafft dieses Kunststück aber nicht nur in Deutschland, sondern in gleich 37 teilnehmenden Ländern. Diese befinden sich nicht alle in Europa, selbst das mehr als 16.500 km von Deutschland entfernt liegende Australien ist beim ESC dabei.

Auch der Vorentscheid ist immer ein Ereignis. Schließlich geht es darum, endlich mal wieder einen guten Platz im Wettbewerb zu holen. 2023 soll Deutschland endlich wieder im Kampf um den Titel mitmischen - schließlich sind auch einige deutsche Künstler unter den bisherigen Gewinnern des ESC. Dass sich die Zuschauer in Deutschland jedes Jahr aufs Neue Hoffnungen machen dürfen, liegt an einer Besonderheit der Qualifikaiton. Die sogenannten "Big Five" sind nämlich automatisch für das Finale qualifiziert und müssen sich nicht durch die vorangehenden Runden kämpfen. Hierzu zählen neben Deutschland auch noch Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien. Das könnte einer der Gründe dafür sein, warum sich bei uns die Wahrnehmung des ESC für viele auf die Teilnehmer und Lieder im Finale beschränkt.

ESC 2023: Übertragung live im TV und Stream

Der ESC ist als Großereignis heutzutage natürlich nicht mehr nur im Fernsehen zu sehen. Neben der Übertragung der Finalshow im TV gibt es noch zahlreiche weitere Formate, die sich um den Gesangswettbewert drehen. Dazu zählen Rückblicke ebenso wie Info-Shows zum diesjährigen Wettbewerb. Selbst einen offiziellen ESC-Podcast gibt es inzwischen. Auch verschiedene Angebote im Streamingbereich gibt es, außerdem sind die vergangenen Sendungen auch im Nachhinein noch in der ARD-Mediathek verfügbar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

ESC 2023: Das Finale im TV und Stream

Das große Finale beim ESC findet heute am Samstag, dem 13. Mai statt. Ausgetragen wird der Wettkampf dieses Mal in England. Eigentlich wäre die Ukraine an der Reihe gewesen, doch aufgrund der andauernden Angriffe Russlands bestand ein zu hohes Risiko für die Teilnehmer.

Übertragen wird die Show in Deutschland wieder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen - wie üblich übernimmt die ARD. Los geht's mit dem ESC-Finale live um 21.00 Uhr. Zum Event gehören neben der eigentlichen Show auch der ESC-Countdown und natürlich die Afterparty. Zusätzlich wird das ESC-Finale auch bei ONE gezeigt.

Das Finale ist selbstverständlich auch im Stream zu sehen. Wenn Sie das ESC-Finale online verfolgen möchten, haben Sie dazu zwei Möglichkeiten: Sowohl eurovision.de als auch die ARD bieten einen Live-Stream des Events an.

ESC-Finale 2023 - Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Datum: 13. Mai

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Übertragung im TV : ARD , ONE

: , ONE Übertragung im Stream: eurovision.de, ARD-Livestream,

Übertragung des Rahmenprogramms am Finaltag beim ESC 2023

Neben der Live-Übertragung des Finales gibt es heute am 13. Mai auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Dazu zählt unter anderem der ESC-Countdown vor dem Finale und natürlich auch die Afterparty direkt im Anschluss. Außerdem wird bei "Alles Eurovision" ein Überblick über den Wettbewerb gegeben. Kurz vor Beginn des Finales werden in einer Doku die deutschen Teilnehmer dem Publikum noch einmal vorgestellt.

Der Sendeplan für den Finaltag am 13. Mai:

Uhrzeit Sendung Übertragung 19.15 Uhr Alles Eurovision eurovision.de 19.45 Uhr Fünf Hamburger nach Liverpool -

Die Reise von Lord of the Lost zum ESC ONE 20.15 Uhr (live) ESC - Der Countdowm eurovision.de

ARD

ONE 21.00 Uhr

(live) ESC-Finale eurovision.de

ARD

ONE 0.45 Uhr

(live) ESC - Die Aftershow eurovision.de

ARD

ONE

Wiederholung vom ESC Finale 2023 im TV und Stream

Das Finale vom ESC 2023 läuft bis tief in die Nacht. Wem das zu spät ist, der kann sich auch die Wiederholung am nächsten Tag im TV ansehen. Einmal wird das Finale direkt in der Nacht noch einmal im NDR gezeigt, danach gibt es dann morgens die Wiederholung des Finales bei ONE.

14. Mai: 1.25 Uhr - 5.25 Uhr (NDR)

14. Mai: 8.35 - 12.40 Uhr (ONE)

Zusätzlich besteht immer die Möglichkeit, sich die Wiederholung auch im Stream in der ARD-Mediathek anzusehen.

Übertragung beim ESC-Halbfinale 2023

Das Halbfinale wird beim ESC 2023 in zwei Teile gegliedert. In den beiden Wettkämpfen konnten sich die Länder für das Finale qualifizieren, die nicht zu den "Big Five" gehören. Insgesamt haben das die Teilnehmer von 20 Nationen geschafft, 10 aus jedem Halbfinale. Die Übertragung dieser Halbfinale übernahm wieder der öffentlich-rechtliche Rundfunk: