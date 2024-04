ESC 2024: Zeitplan, Sendetermine und Sendezeit des Eurovision Song Contests

Der ESC 2024 findet in Schweden statt. Vor dem Finale werden noch zwei Halbfinals ausgetragen. Den Zeitplan und alle Sendetermine des Eurovision Song Contests finden Sie hier.

Den vergangenen Eurovision Song Contest hat Loreen mit dem Song "Tattoo" gewonnen und so den ESC 2024 ein zweites Mal nach Schweden geholt. Die Sängerin hatte bereits 2012 triumphiert und ist neben dem irischen Sänger Johnny Logan die einzige Künstlerin, die den ESC zweimal gewinnen konnte. Deutschland landete 2023 dagegen erneut auf dem letzten Platz. In diesem Jahr liegen die deutschen Hoffnungen auf den Schultern von Isaak Guderian, der mit dem Song "Always On The Run" in Schweden an den Start geht. Einen sicheren Platz im Finale haben Jahr für Jahr die größten Geldgeber der European Broadcasting Union: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien. Zudem ist auch die Gewinner-Nation des vergangenen Jahres für das Finale gesetzt.

Wann findet das ESC-Finale 2024 in Schweden statt? Wie sehen die Sendetermine von den beiden Halbfinal-Shows aus? Alle Infos rund um den Zeitplan des Eurovision Song Contests 2024 haben wir hier für Sie.

ESC 2024: Zeitplan für den Eurovision Song Contest

In der Regel haben die Teilnehmerländer bis Herbst Zeit, sich für den ESC des Folgejahres anzumelden. Für den ESC 2024 endete die Frist am 15. September 2023. Zunächst findet in den teilnehmenden Ländern jeweils ein Vorentscheid statt, der den oder die Bands bestimmt, die in diesem Jahr beim ESC antreten sollen. Abgesehen von den oben genannten "Big Five" müssen in diesem Jahr 31 Länder in den beiden Halbfinals um die 20 verbliebenen Finalplätze kämpfen. Seit 31 Jahren ist 2024 erstmals wieder Luxemburg dabei. Nach dem Halbfinale folgt dann die Entscheidung im Finale, das im schwedischen Malmö stattfindet.

ESC-Finale 2024: Sendetermin und Sendezeit

Das Finale des ESC 2024 findet am 11. Mai 2024 unter dem Motto "United by Music" in der Malmö-Arena statt. Los geht es um 20.15 Uhr mit dem ESC-Countdown, bevor dann um 21 Uhr das Finale live aus Malmö übertragen wird. Verantwortlich für die Übertragung ist in Deutschland die ARD, die das Musik-Event sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream zeigt. Wahlweise kann man den Eurovision Song Contest auch auf eurovision.de im Stream verfolgen. Danach gibt es auch die Aftershow-Party im Ersten zu sehen.

ESC-Halbfinals 2024: Sendetermine der Entscheidung vor dem Finale

An zwei Terminen haben 31 Länder die Chance sich einen der letzten 20 Plätze für das ESC-Finale zu sichern. Mit dabei sind unter anderem Kroatien, Polen, die Ukraine, Island, Portugal und Finnland. Die deutsche ESC-Hoffnung darf bereits im ersten Halbfinale Bühnenluft schnuppern: Er tritt mit seinem Song "Always On The Run" zwischen Island und Slowenien auf. Die Sendetermine der ESC-Halbfinals 2024 im Überblick:

Halbfinale 1: Dienstag, 7. Mai 2024, 21 Uhr, eurovision.de, ONE und in der ARD -Mediathek

-Mediathek Halbfinale 2: Donnerstag, 9. Mai 2024, 21 Uhr, eurovision.de, ONE und in der ARD -Mediathek

ESC-Songcheck 2024: Sendetermine

Den Songcheck soll es auch 2024 wieder geben, doch bisher hat die ARD noch keine Sendetermine veröffentlicht. Wir informieren Sie an dieser Stelle, sobald die entsprechenden Infos veröffentlicht werden.

ESC-Moderatoren 2024 in Malmö

Die Moderation in der Malmö-Arena in Schweden übernehmen gemeinschaftlich Petra Mede und Malin Åkerman. Letztere dürfte dem ein oder anderen aus Hollywood bekannt sein - die Schauspielerin wirkte unter anderem an der Erfolgsserie "Billions" mit. Mede ist eine schwedische Komikerin, die bereits 2013 und 2016 durch den ESC führte.

Die deutschen Moderatoren beim ESC 2024

Auf der deutschen Seite wird erneut Barbara Schöneberger den Countdown und die Aftershow-Party moderieren. Wer die Nachfolge von Peter Urban antritt, ist bisher noch nicht bekannt. Nach 25 Jahren hat Urban sich nach der Show in Liverpool 2023 vom ESC verabschiedet. Ende des vergangenen Jahres hatte er seine Favoritin für die Nachfolge genannt: Wenn es nach ihm geht, soll Anke Engelke in Zukunft den Song Contest kommentieren. Sobald wir mehr wissen, erfahren Sie es hier.

Bisherige Gewinner beim Eurovision Song Contest 2012-2023

Wie sieht eigentlich die Geschichte der Gewinner und Gewinnerinnen beim Eurovison Song Contest aus? Das waren die bisherigen Gewinner des ESC: