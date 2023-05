Alle bisherigen ESC-Kandidaten für Deutschland im Überblick

Welche deutschen ESC-Kandidaten haben Deutschland bislang verteten? Lena Meyer-Landrut, Stefan Raab & Co - ihre Platzierungen und Songs im Überblick.

Beim Eurovision Song Contest 2023 wird Deutschland durch die Rock-Band "Lord Of The Lost" vertreten. Mit dem Song "Blood & Glitter" ist die Band aus Hamburg für Deutschland zum ESC in Liverpool gefahren. Kann die schrille Rockgruppe nach 13 Jahren wieder den Sieg nach Deutschland holen? Seit 2019 kam kein deutscher Teilnehmer über Platz 25 hinaus.

Wir stellen Ihnen hier die bisherigen ESC-Kandidaten für Deutschland vor.

Bisherige ESC-Kandidaten für Deutschland: Alle deutschen Künstler im Überblick

Seit dem ersten Eurovision Song Contest im Jahr 1956 traten verschiedenste deutsche Künstler für ihr Land an. Seitdem durften die Zuschauer bisher zweimal deutschen Teilnehmern am Ende des Abends als Sieger zu jubeln. 1982 sang sich die damals noch 17-jährige Nicole mit ihrem Song "Ein bißchen Freude" auf Platz 1 des Gesangswettbewerbs. 2010 konnte die 19-jährige Lena Meyer-Landrut mit "Satellite" den zweiten ESC-Sieg für Deutschland feiern. Ebenfalls erfolgreich für Deutschland war die Sängerin Katja Ebstein, welche insgesamt dreimal beim ESC antrat und jedes Mal in den Top landete. In den letzten Jahren waren die deutschen Teilnehmer beim ESC weniger erfolgreich.

Doch wer waren die bisherigen Teilnehmer für Deutschland beim Eurovision Song Contest? Hier ist eine Übersicht aller deutschen Teilnehmer, ihrer Songs und Platzierungen.

2022: Malik Harris - Rockstars (Platz 25)

- Rockstars (Platz 25) 2021: Jendrik - I Don't Feel Hate (Platz 25)

2020: Ben Dolic - Violent Thing (wegen Corona abgesagt - keine Platzierung )

- Violent Thing (wegen abgesagt - keine ) 2019: S!sters - Sister (Platz 25)

2018: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone (Platz 4)

- You Let Me Walk Alone (Platz 4) 2017: Levina - Perfect Life (Platz 25)

2016: Jamie-Lee - Ghost (Platz 26)

2015: Ann Sophie - Black Smoke (Platz 27)

- Black Smoke (Platz 27) 2014: Elaiza - Is It Right (Platz 18)

- Is It Right (Platz 18) 2013: Cascada - Glorious (Platz 21)

- Glorious (Platz 21) 2012: Roman Lob - Standing Still (Platz 8)

2011: Lena Meyer-Landrut - Taken By A Stranger (Platz 10)

- Taken By A Stranger (Platz 10) 2010: Lena Meyer-Landrut - Satellite (Platz 1)

2009: Alex Swings Oscar Sings - Miss Kiss Kiss Bang (Platz 20)

- Miss (Platz 20) 2008: No Angels - Disappear (Platz 23)

- Disappear (Platz 23) 2007: Roger Cicero - Frauen regier'n die Welt (Platz 19)

- Frauen regier'n die Welt (Platz 19) 2006: Texas Lightning - No No Never (Platz 14)

2005: Gracia - Run and Hide (Platz 24)

2004: Max Mutzke - Can't Wait Until Tonight (Platz 8)

- Can't Wait Until Tonight (Platz 8) 2003: Lou - Let's Get Happy (Platz 12)

2002: Corinna May - I Can't Live Without Music (Platz 21)

- I Can't Live Without Music (Platz 21) 2001: Michelle - Wer Liebe lebt (Platz 8)

2000: Stefan Raab - Wadde hadde dudde da (Platz 5)

- Wadde hadde dudde da (Platz 5) 1999: Sürpriz - Reise nach Jerusalem (Platz 3)

(Platz 3) 1998: Guildo Horn & die Orthopädischen Strümpfe - Guildo hat euch lieb (Platz 7)

& die Orthopädischen Strümpfe - hat euch lieb (Platz 7) 1997: Bianca Shomburg - Zeit (Platz 18)

- Zeit (Platz 18) 1996: Leon -Blauer Planet (nicht qualifiziert)

1995: Stone & Stone - Verliebt in Dich (Platz 23)

1994: Mekado - Wir geben ne' Party (Platz 3)

1993: Münchener Freiheit - Viel zu weit (Platz 18)

- Viel zu weit (Platz 18) 1992: Wind - Träume sind für alle da (Platz 16)

1991: Atlantis 2000 - Dieser Traum darf niemals sterben (Platz 18)

2000 - Dieser Traum darf niemals sterben (Platz 18) 1990: Chris Kempers & Daniel Kovac - Frei zu leben (Platz 9)

& - Frei zu leben (Platz 9) 1989: Nino de Angelo - Flieger (Platz 14)

- Flieger (Platz 14) 1988: Maxi & Chris Garden - Lied für einen Freund (Platz 14)

- Lied für einen Freund (Platz 14) 1987: Wind - Laß die Sonne in dein Herz (Platz 2)

1986: Ingrid Peters - Über die Brücke geh'n (Platz 8)

- Über die Brücke geh'n (Platz 8) 1985: Wind - Für alle (Platz 2)

1984: Mary Roos - Aufrecht geh'n (Platz 13)

- Aufrecht geh'n (Platz 13) 1983: Hoffmann & Hoffmann - Rücksicht (Platz 5)

1982: Nicole - Ein bißchen Frieden (Platz 1)

1981: Lena Valaitis - Johnny Blue (Platz 2)

Valaitis - Johnny Blue (Platz 2) 1980: Katja Ebstein - Theater (Platz 2)

- Theater (Platz 2) 1979: Dschingis Khan - Dschingis Khan (Platz 4)

- (Platz 4) 1978: Ireen Sheer - Feuer (Platz 6)

- Feuer (Platz 6) 1977: Silver Convention - Telegram (Platz 8)

1976: Les Humphries Singers - Sing Sang Song (Platz 15)

- Sing Sang Song (Platz 15) 1975: Joy Fleming - Ein Lied kann eine Brücke sein (Platz 17)

- Ein Lied kann eine Brücke sein (Platz 17) 1974: Cindy & Bert - Die Sommermelodie (Platz 14)

1973: Gitte - Junger Tag (Platz 8)

1972: Mary Roos - Nur die Liebe läßt uns leben (Platz 3)

- Nur die Liebe läßt uns leben (Platz 3) 1971: Katja Ebstein - Diese Welt (Platz 3)

- Diese Welt (Platz 3) 1970: Katja Ebstein - Wunder gibt es immer wieder (Platz 3)

- Wunder gibt es immer wieder (Platz 3) 1969: Siw Malmkvist - Primaballerina (Platz 9)

- Primaballerina (Platz 9) 1968: Wencke Myhre - Ein Hoch der Liebe (Platz 6)

- Ein Hoch der Liebe (Platz 6) 1967: Inge Brück - Anouschka (Platz 8)

- Anouschka (Platz 8) 1966: Margot Eskens - Die Zeiger der Uhr (Platz 10)

- Die Zeiger der Uhr (Platz 10) 1965: Ulla Wiesner - Paradies, wo bist du (Platz 15)

- Paradies, wo bist du (Platz 15) 1964: Nora Nova - Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne (Platz 13)

- Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne (Platz 13) 1963: Heidi Brühl - Marcel (Platz 9)

- Marcel (Platz 9) 1962: Conny Froboess - Zwei kleine Italiener (Platz 6)

- Zwei kleine Italiener (Platz 6) 1961: Lale Andersen - Einmal sehen wir uns wieder (Platz 13)

- Einmal sehen wir uns wieder (Platz 13) 1960: Wyn Hoop - Bonne nuit, ma chérie (Platz 4)

- Bonne nuit, ma chérie (Platz 4) 1959: Alice und Ellen Kessler - Heute Abend wollen wir tanzen geh'n (Platz 8)

- Heute Abend wollen wir tanzen geh'n (Platz 8) 1958: Margot Hielscher - Für zwei Groschen Musik (Platz 7)

- Für zwei Groschen Musik (Platz 7) 1957: Margot Hielscher - Telefon, Telefon (Platz 4)

- Telefon, Telefon (Platz 4) 1956: Freddy Quinn - So geht das jede Nacht (Platz 13)

- So geht das jede Nacht (Platz 13) 1956: Walter Andreas Schwarz - Im Wartesaal zum großen Glück (Platz 13)

