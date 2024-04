Alle bisherigen ESC-Kandidaten für Deutschland im Überblick

Welche deutschen ESC-Kandidaten haben Deutschland bislang verteten? Lena Meyer-Landrut, Stefan Raab & Co - ihre Platzierungen und Songs im Überblick.

Seit 2019 kam kein deutscher Teilnehmer über Platz 25 hinaus. Auch im letzten Jahr schaffte Deutschland lediglich auf Platz 26. Beim Eurovision Song Contest 2023 wurde Deutschland durch die Rock-Band "Lord Of The Lost" vertreten. Mit dem Song "Blood & Glitter" ist die Band aus Hamburg für Deutschland zum ESC in Liverpool gefahren. In diesem Jahr fährt Isaak nach Malmö in Schweden. Mit "Always on the run" will er beim ESC überzeugen.

Wir stellen Ihnen hier die bisherigen ESC-Kandidaten für Deutschland vor.

Bisherige ESC-Kandidaten für Deutschland: Alle deutschen Künstler im Überblick

Seit dem ersten Eurovision Song Contest im Jahr 1956 traten verschiedenste deutsche Künstler für ihr Land an. Seitdem durften die Zuschauer bisher zweimal deutschen Teilnehmern am Ende des Abends als Sieger zujubeln. 1982 sang sich die damals noch 17-jährige Nicole mit ihrem Song "Ein bißchen Freude" auf Platz 1 des Gesangswettbewerbs. 2010 konnte die 19-jährige Lena Meyer-Landrut mit "Satellite" den zweiten ESC-Sieg für Deutschland feiern. Ebenfalls erfolgreich für Deutschland war die Sängerin Katja Ebstein, welche insgesamt dreimal beim ESC antrat und jedes Mal in den Top 5 landete. In den letzten Jahren waren die deutschen Teilnehmer beim ESC weniger erfolgreich.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Doch wer waren die bisherigen Teilnehmer für Deutschland beim Eurovision Song Contest? Hier ist eine Übersicht aller deutschen Teilnehmer, ihrer Songs und Platzierungen.

Lesen Sie dazu auch