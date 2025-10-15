„Euphoria“: Dieser Oscar-Gewinner ist Teil der 3. Staffel

„Euphoria“ ist eine US-amerikanische Dramaserie, die das Leben mehrerer Jugendlicher an einer amerikanischen Highschool in den Mittelpunkt stellt. Die Handlung folgt der 17-jährigen Rue Bennett, die nach einem Drogenentzug versucht, ihren Alltag zu bewältigen. Neben Rue rückt die Serie weitere Figuren in den Fokus, die sich mit Themen wie Identitätsfindung, sexueller Orientierung, familiären Konflikten, Gewalt, Sucht und sozialen Medien auseinandersetzen. Die Serie wurde von Sam Levinson entwickelt und basiert lose auf einer gleichnamigen israelischen Vorlage.

Wann kommt Staffel 3 von „Euphoria“? Wer ist bei Staffel 3 von „Euphoria“ dabei? Und worum geht es? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die neue Staffel gibt es hier.

„Euphoria“: Start - wann kommt Staffel 3?

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der US-amerikanischen Dramaserie „Euphoria“ haben im Januar 2025 in Los Angeles begonnen. Damit wurde die Produktion nach einer längeren Pause fortgesetzt. Die letzte Staffel der HBO-Serie wurde Anfang 2022 veröffentlicht. Seitdem warten die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine Fortsetzung. Die dritte Staffel soll voraussichtlich 2026 erscheinen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin ist für die neuen Folgen bislang nicht bekannt.

Handlung von „Euphoria“: Worum geht es?

In der kommenden dritten Staffel wird ein Zeitsprung von etwa fünf Jahren stattfinden. Die Handlung spielt damit weitgehend außerhalb der Highschool-Zeit der Figuren und zeigt sie als junge Erwachsene. Zendaya äußerte bereits im August 2022 den Wunsch, insbesondere Rues Weg in der Nüchternheit zu beleuchten. Die genaue Handlung ist noch unklar; es bleibt offen, wie Konflikte gestaltet oder Beziehungen vertieft werden. Die zweite Staffel endete mit zahlreichen offenen Fragen, etwa in Bezug auf Fezco oder Rues weitere Entwicklung.

Besetzung von „Euphoria“: Diese Schauspieler sind dabei

Der Hauptcast von „Euphoria“ bleibt auch in der dritten Staffel weitgehend erhalten. Im Mittelpunkt steht erneut Zendaya als Rue Bennett, die durch ihre Rollen in „Dune“ und den „Spider-Man“ Filmen bekannt wurde. Ebenfalls wieder dabei ist Sydney Sweeney in der Rolle der Cassie Howard. Sweeney äußerte sich in einem Interview mit Vanity Fair über ihre enge Verbindung zur Figur Cassie. Sie erklärt, dass die Rolle für sie eine persönliche Bedeutung habe und ihr auch beim Umgang mit Trauer helfen könnte. Wörtlich sagte sie: „Cassie is such a deep, meaningful character for me. I think that, through her, I’ll be able to also grieve in a way as well. Cassie is the longest character I’ve ever had in my life. I feel like she’ll always have such a special place in my heart, so I know that I’ll be able to just jump right in“.

Nicht zurückkehren wird Angus Cloud, der in der Serie die Rolle des Fezco spielte. Er verstarb im Juli 2024 im Alter von 25 Jahren.

Diese Schauspielerinnen und Schauspieler sind in der dritten Staffel von „Euphoria“ wieder dabei:

Zendaya als Rue Bennett

Hunter Schafer als Jules Vaughn

Eric Dane als Cal Jacobs

Jacob Elordi als Nate Jacobs

Sydney Sweeney als Cassie Howard

Alexa Demie als Maddy Perez

Maude Apatow als Lexi Howard

Dominic Fike als Elliot

Martha Kelly als Laurie

Chloe Cherry als Faye

Neben dem bestehenden Cast werden auch neue Darstellerinnen und Darsteller zu sehen sein, mit dabei sind:

Sharon Stone

Rosalía

Marshawn Lynch

Kadeem Hardison

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Toby Wallace

Darrell Britt-Gibson

Asante Blackk

Soundtrack zu „Euphoria“: Hans Zimmer und Labrinth

Die Musik zur dritten Staffel der HBO-Serie entsteht in Zusammenarbeit zwischen dem britischen Musiker Labrinth und dem zweifachen Oscarpreisträger Hans Zimmer. Labrinth, der bereits für die Musik der ersten beiden Staffeln verantwortlich war, kündigte an, sich auf die Kooperation mit Zimmer zu freuen. Hans Zimmer erklärte, es sei eine Ehre, Teil des Teams von Serienmacher Sam Levinson zu sein. Die bisherige Musik habe wesentlich zur Identität der Serie beigetragen, jetzt wolle er eigene Impulse zur Weiterentwicklung beisteuern. Auf der Instagram-Seite von hbomax gibt es hierzu folgenden Beitrag: