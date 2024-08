Eurojackpot-Zahlen gestern am 20.8.24: Diese Gewinnzahlen bringen bis zu 57 Millionen

Etwa 57 Millionen Euro lagen am gestrigen Dienstag, den 20. August 2024, im Eurojackpot. Spielerinnen und Spieler aus 18 verschiedenen Ländern versuchen beim Eurojackpot ihr Glück. Die Chancen auf einen Hauptgewinn sind jedoch verschwindend gering. Mit 1:140 Millionen bleibt der Hauptgewinn für die meisten Spieler ein unerfüllter Traum, vor allem seitdem zwölf Eurozahlen statt zehn Eurozahlen angekreuzt werden müssen. Vor März 2023 lag die Chance noch bei 1:95 Millionen.

Aber was waren die Gewinnzahlen gestern, am 20. August 2024? Was sind die Quoten und wann ist der Annahmeschluss? Alle wichtigen Infos zur Ziehung gestern finden Sie hier.

Eurojackpot-Zahlen gestern: Gewinnzahlen vom Dienstag, 20.8.24

Gewinnzahlen 5 aus 50: 25, 28, 29, 31, 33

Gewinnzahlen 2 aus 12: 6, 12

(Alle Gewinnzahlen wie immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Ziehung von gestern: Quoten zu den Zahlen vom 20.8.24

In den Quoten zum aktuellen Eurojackpot kann man ablesen, ob der Hauptgewinn geknackt wurde oder nicht. Die Quoten geben einen Überblick über die Anzahl der Gewinner und die Höhe der Gewinnsummen. Wer die genauen Zahlen wissen will, kann auf der offiziellen Website nachsehen.

Eurojackpot gestern: Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto

Der Annahmeschluss für die Zahlen beim Eurolotto variiert in Deutschland leicht von Bundesland zu Bundesland. Zwischen 18.44 Uhr und 19 Uhr schließen die Annahmestellen. Hier finden Sie den Überblick:

Baden-Württemberg: 19.00 Uhr

Bayern: 19.00 Uhr

Berlin 18.45 Uhr

Brandenburg: 18.40 Uhr

Bremen: 18.45 Uhr

Hamburg: 18.44 Uhr

Hessen: 19.00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18.45 Uhr

Niedersachsen: 18.50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18.59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18.45 Uhr

Saarland: 18.45 Uhr

Sachsen: 18.45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18.45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18.45

Thüringen: 19.00 Uhr

Uhrzeit der Eurojackpot-Ziehung vom 20.8.24

Eine genaue Uhrzeit lässt sich für die Veröffentlichung der Gewinnzahlen nicht vorhersagen. Erst wenn alle Teilnehmerländer die Tipps ihrer Spieler gemeldet haben, kann die Ziehung starten. In der Regel werden die Zahlen jedoch zwischen 20 und 21 Uhr veröffentlicht.

Wie hoch sind die Gewinnchancen beim Eurojackpot?

Wie bereits erwähnt, ist die Gewinnwahrscheinlichkeit verschwindend gering. Nur die wenigsten können sich den Traum von einem Eurojackpot-Hauptgewinn erfüllen. Hier finden Sie den Überblick über die Gewinnwahrscheinlichkeiten in den 12 Gewinnklassen:

Gewinnklasse 1 (5 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:139.838.160

Gewinnklasse 2 (5:1 Zahlen): Gewinnchance 1:6.991.908

Gewinnklasse 3 (5 + 0 Zahlen): Gewinnchance 1:3.107.515

Gewinnklasse 4 (4 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:621.503

Gewinnklasse 5 (4 + 1 Zahlen): Gewinnchance 1:31.075

Gewinnklasse 6 (3 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:31.075

Gewinnklasse 7 (4 + 0 Zahlen): Gewinnchance 1:13.811

Gewinnklasse 8 (2 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:985

Gewinnklasse 9 (3 + 1 Zahlen): Gewinnchance 1:706

Gewinnklasse 10 (3 + 0 Zahlen): Gewinnchance 1:314

Gewinnklasse 11 (1 + 2 Zahlen): Gewinnchance 1:188

Gewinnklasse 12 (2 + 1 Zahlen): Gewinnchance 1:49

Diese Länder machen beim Eurojackpot mit

Insgesamt 18 Länder nehmen am Eurojackpot teil. Angefangen hat das Glücksspiel mit nur sieben Ländern. Neben Deutschland sind auch Finnland, Island und Spanien unter den Teilnehmern. Hier finden Sie einen Überblick:

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Zu guter Letzt noch ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen - der Eurojackpot bildet da keine Ausnahme. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) bietet eine Hotline für Betroffene an: 0800 - 1 37 27 00. Wer Anzeichen für Spielsucht bei sich selbst oder anderen feststellt, findet dort anonym und kostenlos Hilfe. (lob)